https://ria.ru/20220803/pozhar-1806985022.html

"Здание уже не спасти". Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье

"Здание уже не спасти". Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2022

"Здание уже не спасти". Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье

В Истринском районе Московской области загорелось здание склада компании Ozon, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:30

2022-08-03T16:30

2022-08-03T19:39

фото

пожар на складе ozon в подмосковье

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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В Истринском районе Московской области загорелось здание склада компании Ozon, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

московская область (подмосковье)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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