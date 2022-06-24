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Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани - РИА Новости, 24.06.2022

Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Рязани, совершая учебно-тренировочный полет. Есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:32

2022-06-24T12:32

2022-06-24T12:32

фото

ил-76

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Рязани, совершая учебно-тренировочный полет. Есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

рязань

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, ил-76, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)