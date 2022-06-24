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Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани - РИА Новости, 24.06.2022
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Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани
Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани - РИА Новости, 24.06.2022
Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани
Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Рязани, совершая учебно-тренировочный полет. Есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:32
2022-06-24T12:32
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ил-76
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Рязани, совершая учебно-тренировочный полет. Есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
рязань
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фото, фото, ил-76, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:32 24.06.2022
 

Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани

Читать ria.ru в
Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Рязани, совершая учебно-тренировочный полет. Есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.

Грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязанской области
1 из 8

Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ работают на месте жесткой посадки военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
2 из 8

Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
3 из 8

При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Четыре человека погибли, еще пять пострадали.

Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
4 из 8

Четыре человека погибли, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

Фрагмент упавшего военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
5 из 8

Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Наталья Соловьева

Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.

Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
6 из 8

Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.

© РИА Новости / Наталья Соловьева
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ работают на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
7 из 8

"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
8 из 8

Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ФотоИл-76РязаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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