Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани
Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.
Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.
Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.
Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.
При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.
При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.
Четыре человека погибли, еще пять пострадали.
Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.
Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.
Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.
Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.
"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.
"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.
Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.
Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.