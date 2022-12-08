https://ria.ru/20221208/impichment-1837098902.html

Главы государств, которым вынесли импичмент в 1992-2022 годах

Главы государств, которым вынесли импичмент в 1992-2022 годах - РИА Новости, 08.12.2022

Главы государств, которым вынесли импичмент в 1992-2022 годах

Президент Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T02:26

2022-12-08T02:26

2022-12-08T02:26

справки

роберт мугабе

пак кын хе

педро кастильо

бразилия

перу

зимбабве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c9d5351d861b37b42be6f5fc92721f6a.jpg

Президент Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке президента. Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала Кастильо.9 ноября 2020 года конгресс Перу признал президента страны Мартина Вискарру недееспособным и проголосовал за его импичмент. Решение было принято 105 голосами за, 19 – против при четырех воздержавшихся. Вискарру обвинили во взяточничестве в период пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.21 ноября 2017 года парламент Зимбабве принял решение об импичменте президенту страны Роберту Мугабе. Ситуация в Зимбабве обострилась в середине ноября, когда появилась информация, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт". После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, либо против него будет инициирована процедура импичмента. В ходе телеобращения к нации 19 ноября Мугабе, вопреки всем прогнозам и ожиданиями, не объявил о своей отставке. 21 ноября парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия. После решения парламента об импичменте Мугабе подал в отставку с поста президента Зимбабве.9 декабря 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе. За отстранение президента от власти проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против – 56, еще двое воздержались. Семь бюллетеней были признаны недействительными. Поводом для импичмента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь. Утверждается, что женщина использовала свои связи в корыстных целях и даже вмешивалась в государственные дела при попустительстве главы государства и ее администрации. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта 2017 года конституционным судом, а в апреле задержана. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. 6 апреля 2018 года Центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы.31 августа 2016 года сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президенту Дилме Роуссефф. За импичмент проголосовал 61 сенатор, против отставки президента голоса отдали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Причиной начавшегося в 2015 году расследования против Роуссефф стали подозрения в причастности президента к налоговым нарушениям и нецелевому использованию госсредств. 1 сентября 2016 года Дилма Роуссефф представила апелляцию в верховный суд с требованием отменить обвинительный приговор по делу об ее импичменте и провести новое голосование в сенате по ее отставке. 8 сентября 2016 года судья Верховного суда Бразилии отклонил апелляцию Роуссефф.22 июня 2012 года Сенат Парагвая вынес решение об импичменте президенту страны Фернандо Луго по обвинению в неподобающем исполнении своих обязанностей. Поводом к рассмотрению дела послужило столкновение полиции и крестьян в районе города Куругуату, в департаменте Канендию на юго-востоке страны. В результате инцидента погибли 17 человек. За отставку президента проголосовали 39 сенаторов, против – четверо.6 апреля 2004 года парламент Литвы объявил импичмент президенту Роландасу Паксасу. Парламентарии сочли его виновным по трем пунктам обвинения – предоставление гражданства в порядке исключения спонсору его предвыборной кампании российскому бизнесмену Юрию Борисову, необеспечение условий охраны госсекретности и превышение должностных полномочий. Участие в тайном голосовании приняли 115 депутатов сейма из 137. Счетная комиссия получила 114 бюллетеней, из которых 103 признаны действительными.В 2001 году парламент Индонезии единогласно проголосовал за импичмент президента Вахида Абдуррахмана. Он не справился с экономическими трудностями в стране, восстановил против себя различные политические и религиозные группировки, включая армию. Попытки Вахида Абдуррахмана остаться у власти не получили поддержки населения страны.13 ноября 2000 года нижняя палата филиппинского парламента проголосовала за импичмент президенту страны Джозефу Эстраде. Его обвинили во взяточничестве и коррупции. В январе 2001 года процесс импичмента Эстрады зашел в тупик - прокуратуре, расследующей финансовые операции президента, не дали доступа к его счетам. Это вызвало массовые выступления оппозиции в Маниле. 20 января 2001 года Эстрада ушел в отставку.В феврале 1997 года парламент Эквадора объявил президента страны Абдалу Букарама "умственно неспособным" управлять государством и отстранил его от власти. Букарам бежал в Панаму, которая предоставила ему политическое убежище.29 сентября 1992 года нижняя палата конгресса Бразилии начала процедуру импичмента президента Фернанду Колор ди Мелу. 29 декабря 1992 года, непосредственно перед голосованием в Сенате, Фернанду Колор ди Мелу подал в отставку. Тем не менее, голосование было проведено, Колор лишен своего поста и права в течение восьми лет заниматься политикой.

бразилия

перу

зимбабве

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, роберт мугабе, пак кын хе, педро кастильо, бразилия, перу, зимбабве