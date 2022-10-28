В родном городе Канье Уэста удалили памятную фреску с его изображением
СМИ: в родном городе Канье Уэста удалили памятную фреску с его изображением
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. В родном городе американского музыканта Канье Уэста Чикаго удалили памятную фреску с его изображением. Это произошло на фоне волны критики в адрес рэпера за антисемитские высказывания, сообщает NBC News.
"Фреска в честь Йе в Чикаго, известного прежде как Канье Уэст, и его корней в городе, была закрашена, поскольку артист продолжает сталкиваться с негативной реакцией за свои недавние антисемитские комментарии", – говорится в публикации.
По данным издания, художник, создавший фреску на стене дома в Чикаго, в публичных комментариях в социальных сетях написал, что обществу нужны "лучшие примеры для подражания".
В четверг в американском штате Калифорния закрылась частная школа, основанная рэпером.
В среду Уэст сообщил, что потерял два миллиарда долларов за день на фоне волны общественной критики из-за своих публичных заявлений.
Также музей восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне убрал скульптуру Уэста в музейный архив. До этого производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG прекратил сотрудничество с музыкантом. Кроме того, партнерскую коллекцию одежды с Уэстом удалила из магазинов американская компания Gap. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил сотрудничество с Уэстом из-за его высказываний.
Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.
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