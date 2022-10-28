https://ria.ru/20221028/uest-1827609140.html

В родном городе Канье Уэста удалили памятную фреску с его изображением

В родном городе Канье Уэста удалили памятную фреску с его изображением - РИА Новости, 28.10.2022

В родном городе Канье Уэста удалили памятную фреску с его изображением

В родном городе американского музыканта Канье Уэста Чикаго удалили памятную фреску с его изображением. Это произошло на фоне волны критики в адрес рэпера за... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:40

2022-10-28T17:40

2022-10-28T17:40

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канье уэст

чикаго

калифорния

adidas ag

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. В родном городе американского музыканта Канье Уэста Чикаго удалили памятную фреску с его изображением. Это произошло на фоне волны критики в адрес рэпера за антисемитские высказывания, сообщает NBC News.По данным издания, художник, создавший фреску на стене дома в Чикаго, в публичных комментариях в социальных сетях написал, что обществу нужны "лучшие примеры для подражания".В четверг в американском штате Калифорния закрылась частная школа, основанная рэпером. В среду Уэст сообщил, что потерял два миллиарда долларов за день на фоне волны общественной критики из-за своих публичных заявлений. Также музей восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне убрал скульптуру Уэста в музейный архив. До этого производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG прекратил сотрудничество с музыкантом. Кроме того, партнерскую коллекцию одежды с Уэстом удалила из магазинов американская компания Gap. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил сотрудничество с Уэстом из-за его высказываний.Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.

https://ria.ru/20221026/uest-1826870661.html

чикаго

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, канье уэст, чикаго, калифорния, adidas ag, balenciaga