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Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста - РИА Новости, 27.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221027/kanyewest-1827112685.html
Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста
Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста - РИА Новости, 27.10.2022
Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста
Музей Мадам Тюссо в Лондоне убрал восковую фигуру Канье Уэста в архив на фоне волны критики в адрес рэп-исполнителя, вызванной его публичными заявлениями, пишет РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:27
2022-10-27T11:27
культура
новости культуры
канье уэст
музей мадам тюссо
лондон
сша
adidas ag
balenciaga
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Музей Мадам Тюссо в Лондоне убрал восковую фигуру Канье Уэста в архив на фоне волны критики в адрес рэп-исполнителя, вызванной его публичными заявлениями, пишет The Guardian.Восковая копия музыканта была представлена в музее в 2015 году.Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также перестал работать с Уэстом.
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новости культуры, канье уэст, музей мадам тюссо, лондон, сша, adidas ag, balenciaga, музеи, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Канье Уэст, Музей мадам Тюссо, Лондон, США, Adidas AG, Balenciaga, Музеи, Знаменитости, звезды
11:27 27.10.2022
 
Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста

Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста на фоне критики музыканта

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Michael Wyke
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Музей Мадам Тюссо в Лондоне убрал восковую фигуру Канье Уэста в архив на фоне волны критики в адрес рэп-исполнителя, вызванной его публичными заявлениями, пишет The Guardian.
Восковая копия музыканта была представлена в музее в 2015 году.
Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.
Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также перестал работать с Уэстом.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 11:54Культура
Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом
 
КультураНовости культурыКанье УэстМузей мадам ТюссоЛондонСШАAdidas AGBalenciagaМузеиЗнаменитостизвезды
 
 
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