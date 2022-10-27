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Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста
Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста - РИА Новости, 27.10.2022
Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста
Музей Мадам Тюссо в Лондоне убрал восковую фигуру Канье Уэста в архив на фоне волны критики в адрес рэп-исполнителя, вызванной его публичными заявлениями, пишет РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:27
2022-10-27T11:27
2022-10-27T11:27
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канье уэст
музей мадам тюссо
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Музей Мадам Тюссо в Лондоне убрал восковую фигуру Канье Уэста в архив на фоне волны критики в адрес рэп-исполнителя, вызванной его публичными заявлениями, пишет The Guardian.Восковая копия музыканта была представлена в музее в 2015 году.Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также перестал работать с Уэстом.
https://ria.ru/20221026/kanyewest-1826856820.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста
Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста на фоне критики музыканта