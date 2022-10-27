https://ria.ru/20221027/kanyewest-1827112685.html

Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста

Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста - РИА Новости, 27.10.2022

Музей мадам Тюссо убрал в архив восковую фигуру Канье Уэста

Музей Мадам Тюссо в Лондоне убрал восковую фигуру Канье Уэста в архив на фоне волны критики в адрес рэп-исполнителя, вызванной его публичными заявлениями, пишет РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:27

2022-10-27T11:27

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Музей Мадам Тюссо в Лондоне убрал восковую фигуру Канье Уэста в архив на фоне волны критики в адрес рэп-исполнителя, вызванной его публичными заявлениями, пишет The Guardian.Восковая копия музыканта была представлена в музее в 2015 году.Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также перестал работать с Уэстом.

https://ria.ru/20221026/kanyewest-1826856820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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