https://ria.ru/20221018/balenciaga-1824858647.html

Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет СМИ

Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет СМИ - РИА Новости, 18.10.2022

Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет СМИ

Бренд Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет NSS Magazine. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:53

2022-10-18T14:53

2022-10-18T14:53

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бренд Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет NSS Magazine.Хотя официальных заявлений не было, издание утверждает, что дом моды дистанцируется от того, что рэпер сказал и сделал за последнее время. Например, фото, относящееся к образу Уэста на показе Spring 2023, удалили из Vogue Runway и с сайта Balenciaga. Также на портале бренда исчез раздел, посвященный Yeezy Gap Engineered By Balenciaga, коллаборации Канье Уэста, Демны Гвасалии и Gap, уточняет СМИ.На неделе моды в Париже музыкант появился в футболке с надписью White Lives Matter. Другой американский темнокожий рэпер Шон Джон Комбс опубликовал в своем Instagram* видео, в котором раскритиковал этот поступок и призвал пользователей не покупать футболки с такой надписью. В ответ Канье разместил в соцсети скриншот переписки с Комбсом и предположил, что музыканта контролируют евреи. Затем на его аккаунт наложили ограничения.После антисемитских заявлений была заблокирована страница Уэста и в другой социальной сети — Twitter.Также во время записи одного из подкастов рэп-исполнитель заявил, что Джордж Флойд умер не из-за действий полицейского, превысившего полномочия, а из-за запрещенных веществ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221017/parler-1824613636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, balenciaga, канье уэст, знаменитости, звезды, стиль жизни, мода