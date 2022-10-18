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Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет СМИ - РИА Новости, 18.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221018/balenciaga-1824858647.html
Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет СМИ
Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет СМИ - РИА Новости, 18.10.2022
Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет СМИ
Бренд Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет NSS Magazine. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:53
2022-10-18T14:53
культура
новости культуры
balenciaga
канье уэст
знаменитости
звезды
стиль жизни
мода
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бренд Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет NSS Magazine.Хотя официальных заявлений не было, издание утверждает, что дом моды дистанцируется от того, что рэпер сказал и сделал за последнее время. Например, фото, относящееся к образу Уэста на показе Spring 2023, удалили из Vogue Runway и с сайта Balenciaga. Также на портале бренда исчез раздел, посвященный Yeezy Gap Engineered By Balenciaga, коллаборации Канье Уэста, Демны Гвасалии и Gap, уточняет СМИ.На неделе моды в Париже музыкант появился в футболке с надписью White Lives Matter. Другой американский темнокожий рэпер Шон Джон Комбс опубликовал в своем Instagram* видео, в котором раскритиковал этот поступок и призвал пользователей не покупать футболки с такой надписью. В ответ Канье разместил в соцсети скриншот переписки с Комбсом и предположил, что музыканта контролируют евреи. Затем на его аккаунт наложили ограничения.После антисемитских заявлений была заблокирована страница Уэста и в другой социальной сети — Twitter.Также во время записи одного из подкастов рэп-исполнитель заявил, что Джордж Флойд умер не из-за действий полицейского, превысившего полномочия, а из-за запрещенных веществ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости культуры, balenciaga, канье уэст, знаменитости, звезды, стиль жизни, мода
Культура, Новости культуры, Balenciaga, Канье Уэст, Знаменитости, звезды, Стиль жизни, мода
14:53 18.10.2022
 
Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет СМИ

Balenciaga стерла следы сотрудничества с Уэстом после его скандальных действий, пишет СМИ

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Michael Wyke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бренд Balenciaga стирает следы сотрудничества с Канье Уэстом, пишет NSS Magazine.
Хотя официальных заявлений не было, издание утверждает, что дом моды дистанцируется от того, что рэпер сказал и сделал за последнее время.
Например, фото, относящееся к образу Уэста на показе Spring 2023, удалили из Vogue Runway и с сайта Balenciaga. Также на портале бренда исчез раздел, посвященный Yeezy Gap Engineered By Balenciaga, коллаборации Канье Уэста, Демны Гвасалии и Gap, уточняет СМИ.
На неделе моды в Париже музыкант появился в футболке с надписью White Lives Matter. Другой американский темнокожий рэпер Шон Джон Комбс опубликовал в своем Instagram* видео, в котором раскритиковал этот поступок и призвал пользователей не покупать футболки с такой надписью. В ответ Канье разместил в соцсети скриншот переписки с Комбсом и предположил, что музыканта контролируют евреи. Затем на его аккаунт наложили ограничения.
После антисемитских заявлений была заблокирована страница Уэста и в другой социальной сети — Twitter.
Также во время записи одного из подкастов рэп-исполнитель заявил, что Джордж Флойд умер не из-за действий полицейского, превысившего полномочия, а из-за запрещенных веществ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:02Культура
Канье Уэст планирует купить связанную с Трампом соцсеть
 
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