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Соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания - РИА Новости, 10.10.2022
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Культура
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Соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания
Соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания - РИА Новости, 10.10.2022
Соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания
Соцсети Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты американского рэп-исполнителя и продюсера Канье Уэста после его высказываний в адрес еврейской общины,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:54
2022-10-10T10:57
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Соцсети Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты американского рэп-исполнителя и продюсера Канье Уэста после его высказываний в адрес еврейской общины, сообщает телеканал ABC News.В твите, опубликованном в ночь на воскресенье, Уэст, используя ссылку на сигнал готовности к обороне вооруженных сил США, заявил, что скоро он начнет "смертельную атаку на евреев"."Аккаунт, о котором идет речь, был заблокирован из-за нарушения правил Twitter", – заявил телеканалу представитель компании.Как сообщает ABC News, пост Уэста вышел через несколько часов после введения временных ограничений на его странице в Instagram*. Также часть публикаций были удалены.Ранее на неделе моды в Париже Уэст появился в футболке с надписью White Lives Matter. Другой американский темнокожий рэпер Шон Джон Комбс опубликовал в своем Instagram* видео, в котором сказал, что не поддерживает эту футболку, и призвал людей не покупать ее. В ответ Уэст разместил в соцсети скриншот переписки с Комбсом и предположил, что его контролируют евреи. После этого компания заблокировала страницу Уэста.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости культуры, канье уэст, евреи, соцсети, сша
Культура, Новости культуры, Канье Уэст, евреи, Соцсети, США
10:54 10.10.2022 (обновлено: 10:57 10.10.2022)
 
Соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания

Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты Канье Уэста за антисемитские высказывания

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Соцсети Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты американского рэп-исполнителя и продюсера Канье Уэста после его высказываний в адрес еврейской общины, сообщает телеканал ABC News.
В твите, опубликованном в ночь на воскресенье, Уэст, используя ссылку на сигнал готовности к обороне вооруженных сил США, заявил, что скоро он начнет "смертельную атаку на евреев".
"Аккаунт, о котором идет речь, был заблокирован из-за нарушения правил Twitter", – заявил телеканалу представитель компании.
Как сообщает ABC News, пост Уэста вышел через несколько часов после введения временных ограничений на его странице в Instagram*. Также часть публикаций были удалены.
Ранее на неделе моды в Париже Уэст появился в футболке с надписью White Lives Matter. Другой американский темнокожий рэпер Шон Джон Комбс опубликовал в своем Instagram* видео, в котором сказал, что не поддерживает эту футболку, и призвал людей не покупать ее. В ответ Уэст разместил в соцсети скриншот переписки с Комбсом и предположил, что его контролируют евреи. После этого компания заблокировала страницу Уэста.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 01:02Шоубиз
СМИ: Канье Уэст появился в Париже в футболке White Lives Matter
 
КультураНовости культурыКанье УэстевреиСоцсетиСША
 
 
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