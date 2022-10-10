https://ria.ru/20221010/kanyewest-1822722866.html

Соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания

Соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания - РИА Новости, 10.10.2022

Соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания

Соцсети Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты американского рэп-исполнителя и продюсера Канье Уэста после его высказываний в адрес еврейской общины,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:54

2022-10-10T10:54

2022-10-10T10:57

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Соцсети Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты американского рэп-исполнителя и продюсера Канье Уэста после его высказываний в адрес еврейской общины, сообщает телеканал ABC News.В твите, опубликованном в ночь на воскресенье, Уэст, используя ссылку на сигнал готовности к обороне вооруженных сил США, заявил, что скоро он начнет "смертельную атаку на евреев"."Аккаунт, о котором идет речь, был заблокирован из-за нарушения правил Twitter", – заявил телеканалу представитель компании.Как сообщает ABC News, пост Уэста вышел через несколько часов после введения временных ограничений на его странице в Instagram*. Также часть публикаций были удалены.Ранее на неделе моды в Париже Уэст появился в футболке с надписью White Lives Matter. Другой американский темнокожий рэпер Шон Джон Комбс опубликовал в своем Instagram* видео, в котором сказал, что не поддерживает эту футболку, и призвал людей не покупать ее. В ответ Уэст разместил в соцсети скриншот переписки с Комбсом и предположил, что его контролируют евреи. После этого компания заблокировала страницу Уэста.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221004/shoubiz-1821307312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, канье уэст, евреи, соцсети, сша