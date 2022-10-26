https://ria.ru/20221026/kanyewest-1826856820.html
Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом
Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом - РИА Новости, 26.10.2022
Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом
Gap прекращает продажу коллекции, созданной в партнерстве с Канье Уэстом на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его публичными заявлениями, пишет... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:54
2022-10-26T11:54
2022-10-26T11:54
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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Gap прекращает продажу коллекции, созданной в партнерстве с Канье Уэстом на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его публичными заявлениями, пишет CNN. "Недавние замечания нашего бывшего партнера и его поведение подчеркивают, почему мы предпринимаем немедленные шаги по изъятию продукции Yeezy Gap из наших магазинов", — говорится в заявлении компании.Gap прекратил работать с Уэстом еще в сентябре, но продавал произведенную продукцию в розничных магазинах и на интернет-сайте. Теперь же одежду уберут с прилавков и из онлайн-магазина.Ранее рэп-исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG перестал сотрудничать с музыкантом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил работать с Уэстом.
https://ria.ru/20221025/kanyewest-1826743412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сша, adidas ag, balenciaga, канье уэст, знаменитости, звезды, мода, стиль жизни
Культура, Новости культуры, США, Adidas AG, Balenciaga, Канье Уэст, Знаменитости, звезды, мода, Стиль жизни
Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом
Gap прекращает продажу одежды из коллекции с Канье Уэстом после его скандальных заявлений
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости.
Gap прекращает продажу коллекции, созданной в партнерстве с Канье Уэстом на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его публичными заявлениями, пишет
CNN.
"Недавние замечания нашего бывшего партнера и его поведение подчеркивают, почему мы предпринимаем немедленные шаги по изъятию продукции Yeezy Gap из наших магазинов", — говорится в заявлении компании.
Gap прекратил работать с Уэстом еще в сентябре, но продавал произведенную продукцию в розничных магазинах и на интернет-сайте. Теперь же одежду уберут с прилавков и из онлайн-магазина.
Ранее рэп-исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.
Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG перестал сотрудничать с музыкантом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил работать с Уэстом.