https://ria.ru/20221026/kanyewest-1826856820.html

Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом

Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом - РИА Новости, 26.10.2022

Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом

Gap прекращает продажу коллекции, созданной в партнерстве с Канье Уэстом на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его публичными заявлениями, пишет... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:54

2022-10-26T11:54

2022-10-26T11:54

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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Gap прекращает продажу коллекции, созданной в партнерстве с Канье Уэстом на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его публичными заявлениями, пишет CNN. "Недавние замечания нашего бывшего партнера и его поведение подчеркивают, почему мы предпринимаем немедленные шаги по изъятию продукции Yeezy Gap из наших магазинов", — говорится в заявлении компании.Gap прекратил работать с Уэстом еще в сентябре, но продавал произведенную продукцию в розничных магазинах и на интернет-сайте. Теперь же одежду уберут с прилавков и из онлайн-магазина.Ранее рэп-исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG перестал сотрудничать с музыкантом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил работать с Уэстом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сша, adidas ag, balenciaga, канье уэст, знаменитости, звезды, мода, стиль жизни