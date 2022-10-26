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Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом - РИА Новости, 26.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221026/kanyewest-1826856820.html
Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом
Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом - РИА Новости, 26.10.2022
Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом
Gap прекращает продажу коллекции, созданной в партнерстве с Канье Уэстом на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его публичными заявлениями, пишет... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:54
2022-10-26T11:54
культура
новости культуры
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adidas ag
balenciaga
канье уэст
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звезды
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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Gap прекращает продажу коллекции, созданной в партнерстве с Канье Уэстом на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его публичными заявлениями, пишет CNN. "Недавние замечания нашего бывшего партнера и его поведение подчеркивают, почему мы предпринимаем немедленные шаги по изъятию продукции Yeezy Gap из наших магазинов", — говорится в заявлении компании.Gap прекратил работать с Уэстом еще в сентябре, но продавал произведенную продукцию в розничных магазинах и на интернет-сайте. Теперь же одежду уберут с прилавков и из онлайн-магазина.Ранее рэп-исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG перестал сотрудничать с музыкантом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил работать с Уэстом.
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новости культуры, сша, adidas ag, balenciaga, канье уэст, знаменитости, звезды, мода, стиль жизни
Культура, Новости культуры, США, Adidas AG, Balenciaga, Канье Уэст, Знаменитости, звезды, мода, Стиль жизни
11:54 26.10.2022
 
Gap прекращает продажу одежды из партнерской коллекции с Канье Уэстом

Gap прекращает продажу одежды из коллекции с Канье Уэстом после его скандальных заявлений

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Gap прекращает продажу коллекции, созданной в партнерстве с Канье Уэстом на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его публичными заявлениями, пишет CNN.
"Недавние замечания нашего бывшего партнера и его поведение подчеркивают, почему мы предпринимаем немедленные шаги по изъятию продукции Yeezy Gap из наших магазинов", — говорится в заявлении компании.
Gap прекратил работать с Уэстом еще в сентябре, но продавал произведенную продукцию в розничных магазинах и на интернет-сайте. Теперь же одежду уберут с прилавков и из онлайн-магазина.
Ранее рэп-исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.
Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG перестал сотрудничать с музыкантом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил работать с Уэстом.
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