https://ria.ru/20221025/uest-1826657023.html

Adidas сообщила о расторжении контракта с Канье Уэстом

Adidas сообщила о расторжении контракта с Канье Уэстом - РИА Новости, 25.10.2022

Adidas сообщила о расторжении контракта с Канье Уэстом

Adidas объявила о расторжении партнерских отношений с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний. Об этом сообщили на официальном сайте компании. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:55

2022-10-25T15:55

2022-10-25T15:55

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Adidas объявила о расторжении партнерских отношений с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний. Об этом сообщили на официальном сайте компании.Также они добавили, что высказывания исполнителя "нарушают ценности компании". Ранее контракты с музыкантом расторгли JPMorgan Chase и Balenciaga.Причиной отказа от работы с репером стало массовое возмущение антисемитскими высказываниями исполнителя и обвинением погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда в употреблении наркотиков. Общественность также раскритиковала Уэста за футболку White Lives Matter. Этот слоган появился среди сторонников превосходства белых, в том числе радикальной организации Ку-Клукс-Клан.

https://ria.ru/20220824/uest-1811923087.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

канье уэст, мода, стиль, balenciaga, adidas ag, ку-клукс-клан, джордж флойд, музыка, знаменитости