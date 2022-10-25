Adidas сообщила о расторжении контракта с Канье Уэстом
Adidas сообщила о прекращении работы с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Adidas объявила о расторжении партнерских отношений с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний. Об этом сообщили на официальном сайте компании.
"После тщательного анализа компания приняла решение немедленно прекратить партнерство с Канье, прекратить производство продуктов под брендом Yeezy и прекратить все платежи Канье и его компаниям", – заявили представители производителя спортивной одежды.
Также они добавили, что высказывания исполнителя "нарушают ценности компании".
"Бренд не терпит антисемитизма и любых других разжигающих ненависть высказываний. Недавние комментарии и действия Канье были неприемлемыми, вызывающими ненависть и опасными, и они нарушают ценности компании", – рассказали в Adidas.
Ранее контракты с музыкантом расторгли JPMorgan Chase и Balenciaga.
Причиной отказа от работы с репером стало массовое возмущение антисемитскими высказываниями исполнителя и обвинением погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда в употреблении наркотиков.
Общественность также раскритиковала Уэста за футболку White Lives Matter. Этот слоган появился среди сторонников превосходства белых, в том числе радикальной организации Ку-Клукс-Клан.
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