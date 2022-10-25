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Adidas сообщила о расторжении контракта с Канье Уэстом - РИА Новости, 25.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221025/uest-1826657023.html
Adidas сообщила о расторжении контракта с Канье Уэстом
Adidas сообщила о расторжении контракта с Канье Уэстом - РИА Новости, 25.10.2022
Adidas сообщила о расторжении контракта с Канье Уэстом
Adidas объявила о расторжении партнерских отношений с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний. Об этом сообщили на официальном сайте компании. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:55
2022-10-25T15:55
шоубиз
канье уэст
мода
стиль
balenciaga
adidas ag
ку-клукс-клан
джордж флойд
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Adidas объявила о расторжении партнерских отношений с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний. Об этом сообщили на официальном сайте компании.Также они добавили, что высказывания исполнителя "нарушают ценности компании". Ранее контракты с музыкантом расторгли JPMorgan Chase и Balenciaga.Причиной отказа от работы с репером стало массовое возмущение антисемитскими высказываниями исполнителя и обвинением погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда в употреблении наркотиков. Общественность также раскритиковала Уэста за футболку White Lives Matter. Этот слоган появился среди сторонников превосходства белых, в том числе радикальной организации Ку-Клукс-Клан.
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канье уэст, мода, стиль, balenciaga, adidas ag, ку-клукс-клан, джордж флойд, музыка, знаменитости
Шоубиз, Канье Уэст, мода, стиль, Balenciaga, Adidas AG, Ку-Клукс-Клан, Джордж Флойд, Музыка, Знаменитости
15:55 25.10.2022
 
Adidas сообщила о расторжении контракта с Канье Уэстом

Adidas сообщила о прекращении работы с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Michael Wyke
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Adidas объявила о расторжении партнерских отношений с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний. Об этом сообщили на официальном сайте компании.
"После тщательного анализа компания приняла решение немедленно прекратить партнерство с Канье, прекратить производство продуктов под брендом Yeezy и прекратить все платежи Канье и его компаниям", – заявили представители производителя спортивной одежды.
Также они добавили, что высказывания исполнителя "нарушают ценности компании".
"Бренд не терпит антисемитизма и любых других разжигающих ненависть высказываний. Недавние комментарии и действия Канье были неприемлемыми, вызывающими ненависть и опасными, и они нарушают ценности компании", – рассказали в Adidas.
Ранее контракты с музыкантом расторгли JPMorgan Chase и Balenciaga.
Причиной отказа от работы с репером стало массовое возмущение антисемитскими высказываниями исполнителя и обвинением погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда в употреблении наркотиков.
Общественность также раскритиковала Уэста за футболку White Lives Matter. Этот слоган появился среди сторонников превосходства белых, в том числе радикальной организации Ку-Клукс-Клан.
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