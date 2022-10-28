https://ria.ru/20221028/kanyewest-1827443751.html

Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ

Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ - РИА Новости, 28.10.2022

Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ

В американском штате Калифорния закрылась частная школа Donda Academy, основанная рэпером Канье Уэстом, на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:07

2022-10-28T13:07

2022-10-28T13:07

культура

канье уэст

калифорния

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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. В американском штате Калифорния закрылась частная школа Donda Academy, основанная рэпером Канье Уэстом, на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его антисемитскими высказываниями, сообщает TMZ.В среду руководитель учреждения отправил родителям учеников письма, в которых говорилось о закрытии академии. Но позднее родители учеников частного образовательного заведения получили дополнительное сообщение о планах школы возобновить работу.На днях Уэст заявил, что потерял два миллиарда долларов за день на фоне волны общественной критики.Ранее рэп-исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским. В четверг стало известно, что американская компания по производству спортивной обуви Skechers отказалась от коллаборации с артистом на фоне волны критики в его адрес, вызванной его публичными заявлениями.Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG также прекратил сотрудничество с музыкантом. Кроме того, партнерскую коллекцию одежды с Уэстом удалила из магазинов американская компания Gap. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил с ним работу.

https://ria.ru/20221027/kanyewest-1827112685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

канье уэст, калифорния, сша, лондон, balenciaga, adidas ag, знаменитости, новости культуры