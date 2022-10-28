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Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221028/kanyewest-1827443751.html
Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ
Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ
В американском штате Калифорния закрылась частная школа Donda Academy, основанная рэпером Канье Уэстом, на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:07
2022-10-28T13:07
культура
канье уэст
калифорния
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. В американском штате Калифорния закрылась частная школа Donda Academy, основанная рэпером Канье Уэстом, на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его антисемитскими высказываниями, сообщает TMZ.В среду руководитель учреждения отправил родителям учеников письма, в которых говорилось о закрытии академии. Но позднее родители учеников частного образовательного заведения получили дополнительное сообщение о планах школы возобновить работу.На днях Уэст заявил, что потерял два миллиарда долларов за день на фоне волны общественной критики.Ранее рэп-исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским. В четверг стало известно, что американская компания по производству спортивной обуви Skechers отказалась от коллаборации с артистом на фоне волны критики в его адрес, вызванной его публичными заявлениями.Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG также прекратил сотрудничество с музыкантом. Кроме того, партнерскую коллекцию одежды с Уэстом удалила из магазинов американская компания Gap. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил с ним работу.
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канье уэст, калифорния, сша, лондон, balenciaga, adidas ag, знаменитости, новости культуры
Культура, Канье Уэст, Калифорния, США, Лондон, Balenciaga, Adidas AG, Знаменитости, Новости культуры
13:07 28.10.2022
 
Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ

В Калифорнии закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет TMZ

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. В американском штате Калифорния закрылась частная школа Donda Academy, основанная рэпером Канье Уэстом, на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его антисемитскими высказываниями, сообщает TMZ.
В среду руководитель учреждения отправил родителям учеников письма, в которых говорилось о закрытии академии.
Но позднее родители учеников частного образовательного заведения получили дополнительное сообщение о планах школы возобновить работу.
На днях Уэст заявил, что потерял два миллиарда долларов за день на фоне волны общественной критики.
Ранее рэп-исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским. В четверг стало известно, что американская компания по производству спортивной обуви Skechers отказалась от коллаборации с артистом на фоне волны критики в его адрес, вызванной его публичными заявлениями.
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG также прекратил сотрудничество с музыкантом. Кроме того, партнерскую коллекцию одежды с Уэстом удалила из магазинов американская компания Gap. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил с ним работу.
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КультураКанье УэстКалифорнияСШАЛондонBalenciagaAdidas AGЗнаменитостиНовости культуры
 
 
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