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Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ
Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ
В американском штате Калифорния закрылась частная школа Donda Academy, основанная рэпером Канье Уэстом, на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:07
2022-10-28T13:07
2022-10-28T13:07
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. В американском штате Калифорния закрылась частная школа Donda Academy, основанная рэпером Канье Уэстом, на фоне волны критики в адрес музыканта, вызванной его антисемитскими высказываниями, сообщает TMZ.В среду руководитель учреждения отправил родителям учеников письма, в которых говорилось о закрытии академии. Но позднее родители учеников частного образовательного заведения получили дополнительное сообщение о планах школы возобновить работу.На днях Уэст заявил, что потерял два миллиарда долларов за день на фоне волны общественной критики.Ранее рэп-исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским. В четверг стало известно, что американская компания по производству спортивной обуви Skechers отказалась от коллаборации с артистом на фоне волны критики в его адрес, вызванной его публичными заявлениями.Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG также прекратил сотрудничество с музыкантом. Кроме того, партнерскую коллекцию одежды с Уэстом удалила из магазинов американская компания Gap. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прекратил с ним работу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет СМИ
В Калифорнии закрылась частная школа, основанная Канье Уэстом, пишет TMZ