https://ria.ru/20221027/uest-1827209366.html

"Речь о любви": Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов

"Речь о любви": Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов - РИА Новости, 27.10.2022

"Речь о любви": Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов

Американский репер Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов за один день после расторжения контракта с Adidas. Он адресовал сообщение в своей... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:15

2022-10-27T16:15

2022-10-27T16:15

шоубиз

канье уэст

adidas ag

balenciaga

forbes

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский репер Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов за один день после расторжения контракта с Adidas. Он адресовал сообщение в своей соцсети Ари Эмануэлю, генеральному директору агентства талантов Endeavor. Пост стал реакцией на критику Эмануэля в газетной статье. Он назвал поведение репера "ошибочной ненавистью". Подписчики поддержали артиста.Накануне Forbes сообщили об исключении Уэста из списка миллиардеров. Это произошло после отказа Adidas от сотрудничества с музыкантом. Также с ним расторгли контракты JPMorgan Chase и Balenciaga. Причиной послужили антисемитские высказывания исполнителя.Ранее Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма "Джанго освобожденный". Он рассказал, что предлагал режиссеру снять клип с похожим сюжетом в 2005 году.

https://ria.ru/20221026/uest-1826870661.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

канье уэст, adidas ag, balenciaga, forbes