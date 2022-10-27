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"Речь о любви": Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов - РИА Новости, 27.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221027/uest-1827209366.html
"Речь о любви": Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов
"Речь о любви": Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов - РИА Новости, 27.10.2022
"Речь о любви": Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов
Американский репер Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов за один день после расторжения контракта с Adidas. Он адресовал сообщение в своей... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:15
2022-10-27T16:15
шоубиз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский репер Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов за один день после расторжения контракта с Adidas. Он адресовал сообщение в своей соцсети Ари Эмануэлю, генеральному директору агентства талантов Endeavor. Пост стал реакцией на критику Эмануэля в газетной статье. Он назвал поведение репера "ошибочной ненавистью". Подписчики поддержали артиста.Накануне Forbes сообщили об исключении Уэста из списка миллиардеров. Это произошло после отказа Adidas от сотрудничества с музыкантом. Также с ним расторгли контракты JPMorgan Chase и Balenciaga. Причиной послужили антисемитские высказывания исполнителя.Ранее Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма "Джанго освобожденный". Он рассказал, что предлагал режиссеру снять клип с похожим сюжетом в 2005 году.
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канье уэст, adidas ag, balenciaga, forbes
Шоубиз, Канье Уэст, Adidas AG, Balenciaga, Forbes
16:15 27.10.2022
 
"Речь о любви": Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов

Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов за один день

© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Invision / Amy Harris
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский репер Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов за один день после расторжения контракта с Adidas. Он адресовал сообщение в своей соцсети Ари Эмануэлю, генеральному директору агентства талантов Endeavor.
© Аккаунт Канье Уэста в соцсетиПубликация Канье Уэста
Публикация Канье Уэста
© Аккаунт Канье Уэста в соцсети
Публикация Канье Уэста

"Я потерял 2 миллиарда долларов за один день. И я все еще жив. Это речь о любви. Я все еще люблю тебя. Бог все еще любит тебя. Деньги – это не то, кто я есть. Люди – это то, кто я есть", – написал исполнитель.

Пост стал реакцией на критику Эмануэля в газетной статье. Он назвал поведение репера "ошибочной ненавистью".
Подписчики поддержали артиста.

"Бог с тобой!", "Они не могут отменить того, о ком ничего не знают", "Люди все еще любят Канье!", "Они не смогут отменить Канье, это невозможно!", – прокомментировали пользователи Сети.

Накануне Forbes сообщили об исключении Уэста из списка миллиардеров. Это произошло после отказа Adidas от сотрудничества с музыкантом. Также с ним расторгли контракты JPMorgan Chase и Balenciaga. Причиной послужили антисемитские высказывания исполнителя.
Ранее Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма "Джанго освобожденный". Он рассказал, что предлагал режиссеру снять клип с похожим сюжетом в 2005 году.
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:36Шоубиз
Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте"
 
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