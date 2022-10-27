"Речь о любви": Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов
Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов за один день
© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
© AP Photo / Invision / Amy Harris
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский репер Канье Уэст высказался о потере двух миллиардов долларов за один день после расторжения контракта с Adidas. Он адресовал сообщение в своей соцсети Ари Эмануэлю, генеральному директору агентства талантов Endeavor.
© Аккаунт Канье Уэста в соцсетиПубликация Канье Уэста
© Аккаунт Канье Уэста в соцсети
Публикация Канье Уэста
"Я потерял 2 миллиарда долларов за один день. И я все еще жив. Это речь о любви. Я все еще люблю тебя. Бог все еще любит тебя. Деньги – это не то, кто я есть. Люди – это то, кто я есть", – написал исполнитель.
Пост стал реакцией на критику Эмануэля в газетной статье. Он назвал поведение репера "ошибочной ненавистью".
Подписчики поддержали артиста.
"Бог с тобой!", "Они не могут отменить того, о ком ничего не знают", "Люди все еще любят Канье!", "Они не смогут отменить Канье, это невозможно!", – прокомментировали пользователи Сети.
Накануне Forbes сообщили об исключении Уэста из списка миллиардеров. Это произошло после отказа Adidas от сотрудничества с музыкантом. Также с ним расторгли контракты JPMorgan Chase и Balenciaga. Причиной послужили антисемитские высказывания исполнителя.
Ранее Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма "Джанго освобожденный". Он рассказал, что предлагал режиссеру снять клип с похожим сюжетом в 2005 году.
26 октября, 12:36ШоубизКанье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте"