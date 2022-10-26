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Уже не миллиардер: состояние Канье Уэста оценили в 400 миллионов долларов - РИА Новости, 26.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221026/uest-1826908123.html
Уже не миллиардер: состояние Канье Уэста оценили в 400 миллионов долларов
Уже не миллиардер: состояние Канье Уэста оценили в 400 миллионов долларов - РИА Новости, 26.10.2022
Уже не миллиардер: состояние Канье Уэста оценили в 400 миллионов долларов
Материальное состояние американского репера Канье Уэста оценили в 400 миллионов долларов. После расторжения контракта с Adidas исполнитель перестал быть... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:17
2022-10-26T14:17
шоубиз
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Материальное состояние американского репера Канье Уэста оценили в 400 миллионов долларов. После расторжения контракта с Adidas исполнитель перестал быть миллиардером. Об этом сообщил источник Forbes.Сумма сделки с компанией составляла 1,5 миллиарда долларов. Совокупный доход артиста от музыкальной индустрии, недвижимости и бизнеса оценили в 400 миллионов долларов. У Уэста осталась пятипроцентная доля в фирме Skims, принадлежащей бывшей жене репера Ким Кардашьян. Однако близкий к бренду источник сообщил, что информация устарела и Канье давно с компанией не связан. Исключение артиста из списка миллиардеров завершило многолетние споры между ним и Forbes. Музыкант обвинял издание в ложной информации о его доходах и ежегодно показывал в соцсетях документы контракта с Adidas. Сумма превышала указанную в источнике на 3,3 миллиарда долларов.Бренд спортивной одежды прекратил сотрудничество с исполнителем из-за его антисемитских высказываний. Также с ним расторгли контракты JPMorgan Chase и Balenciaga. Ранее общественность раскритиковала Уэста за футболку White lives matter, в которой он появился на неделе моды в Париже. Этот слоган появился среди сторонников превосходства белых и связан с дискриминацией по расовому признаку.
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канье уэст, adidas ag, forbes, знаменитости, balenciaga, париж
Шоубиз, Канье Уэст, Adidas AG, Forbes, Знаменитости, Balenciaga, Париж
14:17 26.10.2022
 
Уже не миллиардер: состояние Канье Уэста оценили в 400 миллионов долларов

Доходы Канье Уэста упали до 400 миллионов долларов после расторжения контракта с Adidas

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Michael Wyke
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Материальное состояние американского репера Канье Уэста оценили в 400 миллионов долларов. После расторжения контракта с Adidas исполнитель перестал быть миллиардером. Об этом сообщил источник Forbes.
Сумма сделки с компанией составляла 1,5 миллиарда долларов. Совокупный доход артиста от музыкальной индустрии, недвижимости и бизнеса оценили в 400 миллионов долларов.
У Уэста осталась пятипроцентная доля в фирме Skims, принадлежащей бывшей жене репера Ким Кардашьян. Однако близкий к бренду источник сообщил, что информация устарела и Канье давно с компанией не связан.
Исключение артиста из списка миллиардеров завершило многолетние споры между ним и Forbes. Музыкант обвинял издание в ложной информации о его доходах и ежегодно показывал в соцсетях документы контракта с Adidas. Сумма превышала указанную в источнике на 3,3 миллиарда долларов.
Бренд спортивной одежды прекратил сотрудничество с исполнителем из-за его антисемитских высказываний. Также с ним расторгли контракты JPMorgan Chase и Balenciaga.
Ранее общественность раскритиковала Уэста за футболку White lives matter, в которой он появился на неделе моды в Париже. Этот слоган появился среди сторонников превосходства белых и связан с дискриминацией по расовому признаку.
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 12:36Шоубиз
Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте"
 
ШоубизКанье УэстAdidas AGForbesЗнаменитостиBalenciagaПариж
 
 
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