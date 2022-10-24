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Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма - РИА Новости, 24.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221024/uest-1826247674.html
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма - РИА Новости, 24.10.2022
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма
Канье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл у него идею фильма "Джанго Освобожденный". Об этом сообщил источник NME. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:29
2022-10-24T14:29
шоубиз
новости культуры
музыка
канье уэст
квентин тарантино
джейми фокс
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Канье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл у него идею фильма "Джанго Освобожденный". Об этом сообщил источник NME. Музыкант рассказал, что в 2005 году предлагал Тарантино снять клип с сюжетом про раба на его песню Gold Digger. По словам рэпера, в 2012-м режиссер "превратил его замысел в фильм". Режиссер и актер никак не прокомментировали слова исполнителя. Кроме того, в итоговом варианте клипа Gold Digger изначальная задумка автора не была реализована: в нем танцевали и позировали для обложек журнала девушки. Ранее соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания. Причиной стало сообщение исполнителя о готовности начать "смертельную атаку на евреев".
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новости культуры, музыка, канье уэст, квентин тарантино, джейми фокс, кино и сериалы
Шоубиз, Новости культуры, Музыка, Канье Уэст, Квентин Тарантино, Джейми Фокс, Кино и сериалы
14:29 24.10.2022
 
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма

Канье Уэст обвинил режиссера Квентина Тарантино в краже идеи фильма "Джанго Освобожденный"

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Канье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл у него идею фильма "Джанго Освобожденный". Об этом сообщил источник NME.
Музыкант рассказал, что в 2005 году предлагал Тарантино снять клип с сюжетом про раба на его песню Gold Digger. По словам рэпера, в 2012-м режиссер "превратил его замысел в фильм".
"Тарантино и актер Джейми Фокс взяли мой замысел, потому что идею "Джанго" рассказал им я", – заявил Уэст в интервью Пирсу Моргану.
Режиссер и актер никак не прокомментировали слова исполнителя.
Кроме того, в итоговом варианте клипа Gold Digger изначальная задумка автора не была реализована: в нем танцевали и позировали для обложек журнала девушки.
Ранее соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания. Причиной стало сообщение исполнителя о готовности начать "смертельную атаку на евреев".
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ШоубизНовости культурыМузыкаКанье УэстКвентин ТарантиноДжейми ФоксКино и сериалы
 
 
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