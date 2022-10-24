https://ria.ru/20221024/uest-1826247674.html

Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма

Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма - РИА Новости, 24.10.2022

Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма

Канье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл у него идею фильма "Джанго Освобожденный". Об этом сообщил источник NME. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:29

2022-10-24T14:29

2022-10-24T14:29

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Канье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл у него идею фильма "Джанго Освобожденный". Об этом сообщил источник NME. Музыкант рассказал, что в 2005 году предлагал Тарантино снять клип с сюжетом про раба на его песню Gold Digger. По словам рэпера, в 2012-м режиссер "превратил его замысел в фильм". Режиссер и актер никак не прокомментировали слова исполнителя. Кроме того, в итоговом варианте клипа Gold Digger изначальная задумка автора не была реализована: в нем танцевали и позировали для обложек журнала девушки. Ранее соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания. Причиной стало сообщение исполнителя о готовности начать "смертельную атаку на евреев".

https://ria.ru/20220824/uest-1811923087.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

новости культуры, музыка, канье уэст, квентин тарантино, джейми фокс, кино и сериалы