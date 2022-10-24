https://ria.ru/20221024/uest-1826247674.html
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма - РИА Новости, 24.10.2022
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма
Канье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл у него идею фильма "Джанго Освобожденный". Об этом сообщил источник NME. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:29
2022-10-24T14:29
2022-10-24T14:29
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новости культуры
музыка
канье уэст
квентин тарантино
джейми фокс
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Канье Уэст заявил, что Квентин Тарантино украл у него идею фильма "Джанго Освобожденный". Об этом сообщил источник NME. Музыкант рассказал, что в 2005 году предлагал Тарантино снять клип с сюжетом про раба на его песню Gold Digger. По словам рэпера, в 2012-м режиссер "превратил его замысел в фильм". Режиссер и актер никак не прокомментировали слова исполнителя. Кроме того, в итоговом варианте клипа Gold Digger изначальная задумка автора не была реализована: в нем танцевали и позировали для обложек журнала девушки. Ранее соцсети Канье Уэста заблокировали за антисемитские высказывания. Причиной стало сообщение исполнителя о готовности начать "смертельную атаку на евреев".
https://ria.ru/20220824/uest-1811923087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, канье уэст, квентин тарантино, джейми фокс, кино и сериалы
Шоубиз, Новости культуры, Музыка, Канье Уэст, Квентин Тарантино, Джейми Фокс, Кино и сериалы
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма
Канье Уэст обвинил режиссера Квентина Тарантино в краже идеи фильма "Джанго Освобожденный"