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Церковный календарь на декабрь 2022 года: праздники, посты и именины

Церковные православные праздники в декабре 2022 в России: календарь на месяц

Церковный календарь на декабрь 2022 года: праздники, посты и именины

В декабре православные верующие отмечают несколько религиозных праздников, а также дни памяти святых. Какие значимые даты включает церковный календарь на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:55

2022-10-27T15:55

2022-10-27T15:55

религия

иисус христос

николай чудотворец

религиозные праздники

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звенигород

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В декабре православные верующие отмечают несколько религиозных праздников, а также дни памяти святых. Какие значимые даты включает церковный календарь на декабрь 2022 года - в материале РИА Новости.Церковный календарь на декабрьВ общей сложности на финальный месяц года приходится чуть менее ста событий православного календаря. Помимо этого весь декабрь верующие соблюдают последний крупный пост этого года - Рождественский, который начнется в конце ноября и продлится вплоть до Рождества.Церковные праздникиВот самые значимые церковные праздники, которые приходятся на декабрь:1 декабряДень памяти мученика Платона Анкирского. С юных лет он ступил на путь проповедника, не отрекся от христианства даже под пытками. В этот же день принято чтить еще память мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.2 декабряПраздник иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". Одна из древних икон. Она входит в список чудотворных, к ней же люди обращаются за утешением.День памяти пророка Авдия. Входит в число двенадцати малых пророков.3 декабряДень памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Юношей Прокл стал учеником святителя Иоанна Златоуста, у которого изучал Священное Писание и постигал ораторское искусство.4 декабряВведение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в возрасте трех лет Дева Мария переступила порог Иерусалимского храма. Это один из главных христианских праздников.5 декабряДень памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. Князь добровольно отправился к хану Золотой Орды на верную смерть для того, чтобы предотвратить кровопролитную войну.6 декабряДень памяти благоверного великого князя Александра Невского. В этот день чтут память князя, который прославился в Невской битве и в Ледовом побоище на Чудском озере.7 декабряДень памяти святого мученика Меркурия Смоленского. Получив откровение от иконы Одигитрии, Меркурий выступил против войска татар, расположившегося у стен Смоленска, но сам погиб в бою.8 декабряДень памяти священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. Еще одно значимое событие этого дня - отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.9 декабряДень памяти преподобного Алипия столпника. Более полувека провел у столпа рядом с построенной им церковью имени святой мученицы Евфимии. Храм располагался на месте заброшенного языческого кладбища, однако постом и молитвами Алипий очистил это место от бесов.10 декабряПразднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение". Икона является чудотворной, это один из первых иконописных образов Богородицы. Предание гласит, что икона помогла спасти Новгород во время осады в 1170 году.11 декабряДень памяти мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен. Изначально Иринарх сам служил палачом, но, видя стойкость женщин-христианок перед лицом смерти, обратился к Христу и был казнен за веру.12 декабряДень памяти мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. Парамон открыто выступил против истязаний нескольких сотен заключенных в тюрьму христиан. За это был казнен.13 декабряДень памяти апостола Андрея Первозванного. Стал одним из первых апостолов, последовавших за Иисусом Христом. Был распят на кресте.14 декабряДень памяти праведного Филарета Милостивого. Был известен своей щедростью, много помогал нуждающимся.15 декабряДень памяти пророка Аввакума. Принадлежит к числу 12 малых пророков. Именно он предсказал разрушение Иерусалимского храма и ряд других событий.День памяти мученицы Миропии Хиосской. Известна тем, что лечила больных, собирая миро с мощей святой Ермионии. За свою веру подверглась пыткам.16 декабряДень памяти преподобного Саввы Сторожевского. Входил в число первых учеников Сергия Радонежского, является основателем Сторожевского монастыря у Звенигорода.17 декабряДень памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Варвара была дочерью богатого язычника, который, узнав о ее обращении к христианству, предал ее пыткам, а после - казнил. Вместе с ней была казнена и христианка Иулиания18 декабряДень памяти преподобного Саввы Освященного. С юных лет решил, что посвятит свою жизнь служению Богу. Мог приручать диких животных, исцелять болезни и неоднократно совершал различные чудеса.19 декабряДень памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Николай Чудотворец - один из наиболее известных и почитаемых во всем мире святых. При жизни очень много помогал страждущим, известен многочисленными чудесами, и до сих пор христиане обращаются к Николаю Чудотворцу за помощью.20 декабряДень памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Получил юридическое образование, а став епископом, раздал все свое имущество и деньги.21 декабряДень памяти преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского. Первый обладал даром исцеления, второй известен как просветитель языческих племен.22 декабряЗачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Долгие годы у родителей будущей Девы Марии не было детей. Анна и Иоаким горячо молились о том, чтобы Бог подарил им ребенка, пообещав посвятить дитя Господу.23 декабряДень памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Все трое мучеников пострадали за христианскую веру: их подвергли пыткам и казнили.24 декабряДень памяти преподобного Никона Сухого. Его имя тесно связано с историей Киево-Печерской лавры. Попал в плен к половцам, но чудесным образом был возвращен в монастырь.25 декабряДень памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Обладал чудотворным даром: исцелял больных, мог изгонять бесов. Молятся ему и в надежде избавиться от финансовых проблем, ведь при жизни он много помогал нуждающимся.26 декабряДень памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они приняли мученическую смерть за христианскую веру. В народном календаре этот день носит название Евстратиев день.27 декабряДень памяти святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского. Много времени и сил посвятил возведению новых храмов. Четверть века возглавлял Суздальскую епархию.28 декабряДень памяти священномученика Елевферия, епископа Илирийского. Стал епископом в очень молодом возрасте - в 20 лет. Елевферий и его мать были казнены за христианскую веру.29 декабряДень памяти пророка Аггея. Один из малых пророков, принимал участие в восстановлении Иерусалимского храма.День памяти преподобной Софии, супруги великого князя Василия III. Была насильно сослана в монастырь за то, что не смогла подарить своему мужу ребенка.На гробнице Софии случались чудесные исцеления, а в 1609 году, во время нашествия поляков, она спасла Суздаль от разорения, явившись в грозном виде предводителю военного отряда.30 декабряДень памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Большую часть жизни провели в плену у вавилонян. При царе Валтасаре Даниил истолковал таинственную надпись ("Мене, Текел, Фарес"), появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского государства. При персидском правителе Дарии Даниила по наветам врагов бросили в ров со львами, но те его не тронули. Отроки были брошены в печь за то, что отказались поклоняться идолу.31 декабряДень памяти мучеников Севастиана и дружины его. Севастиан руководил дворцовой стражей в период гонений на христиан, при этом сам тайно исповедовал христианскую веру.Посты в декабреИменно на декабрь приходится большая часть Рождественского поста, последнего многодневного поста в 2022 году, который помогает христианам подготовить тело и дух к празднованию Рождества. Он начинается 28 ноября, а завершится уже в новом, 2023 году, 6 января. Таким образом общая продолжительность этого периода воздержания - 40 дней.Условно весь пост можно разделить на три этапа. Первый продолжается до 20 декабря, в это время постящимся разрешено употреблять рыбу во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Два дня в неделю (пятница и среда) отводится для сухоядения, по понедельникам пища может быть горячей, но добавлять в нее растительное масло нельзя.Второй период - более строгий, длится с 20 декабря и до конца месяца (точнее, до 1 января 2023 года включительно). В эти дни рыбу можно добавлять в меню только в выходные. Однако самый строгий пост необходимо соблюдать со 2 по 6 января, то есть за несколько дней до Рождества.Для мирян существует менее суровый вариант Рождественского поста. Мясо, молочные продукты и яйцо, конечно, при этом остаются под запретом на весь период действия поста, однако рыбу разрешается есть почти всю неделю, кроме среды и пятницы.Имена в декабре по церковному календарюВыбирая имя для новорожденного, многие руководствуются православными святцами. В них имена святых распределены по дням и месяцам, причем на одну дату зачастую приходится сразу несколько церковных именин.Так, например, 1 декабря свои именины отмечают Николай и Роман, 10 декабря - Андрей, Алексей, Борис, Сергей, Иван, Василий и другие. 15 декабря - именины Тамары, Константина, Павла и так далее, 22 декабря - Анны, Владимира, Степана. А вот 31 декабря не только готовятся к наступающему Новому году, но и могут отмечать свой личный праздник Виктор, Зоя, Илья, Семен и Марк.Приметы и поверьяДекабрь в народе называли “студень”, ведь трескучие морозы в этот период не редкость. Существовало немало примет, так или иначе связанных с декабрем. Например, если 5 декабря выпал иней - значит, на следующий год стоит ждать хорошего урожая. А дружное чириканье воробьев 10 декабря обещает скорое потепление.18 декабря было принято внимательно смотреть на дым, идущий из трубы. Если дым столбом - значит, будут морозы, а если ветра нет, а дым все равно стелется ближе к земле - нужно ждать снегопад.По крику ворона в последний день уходящего года можно предсказать перемену погоды. Если птица кричит разными голосами - значит, погода вскоре переменится.

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