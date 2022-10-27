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Церковные православные праздники в декабре 2022 в России: календарь на месяц
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221027/kalendar-1827228204.html
Церковный календарь на декабрь 2022 года: праздники, посты и именины
Церковные православные праздники в декабре 2022 в России: календарь на месяц
Церковный календарь на декабрь 2022 года: праздники, посты и именины
В декабре православные верующие отмечают несколько религиозных праздников, а также дни памяти святых. Какие значимые даты включает церковный календарь на... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:55
2022-10-27T15:55
религия
иисус христос
николай чудотворец
религиозные праздники
смоленск
звенигород
суздаль
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В декабре православные верующие отмечают несколько религиозных праздников, а также дни памяти святых. Какие значимые даты включает церковный календарь на декабрь 2022 года - в материале РИА Новости.Церковный календарь на декабрьВ общей сложности на финальный месяц года приходится чуть менее ста событий православного календаря. Помимо этого весь декабрь верующие соблюдают последний крупный пост этого года - Рождественский, который начнется в конце ноября и продлится вплоть до Рождества.Церковные праздникиВот самые значимые церковные праздники, которые приходятся на декабрь:1 декабряДень памяти мученика Платона Анкирского. С юных лет он ступил на путь проповедника, не отрекся от христианства даже под пытками. В этот же день принято чтить еще память мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.2 декабряПраздник иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". Одна из древних икон. Она входит в список чудотворных, к ней же люди обращаются за утешением.День памяти пророка Авдия. Входит в число двенадцати малых пророков.3 декабряДень памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Юношей Прокл стал учеником святителя Иоанна Златоуста, у которого изучал Священное Писание и постигал ораторское искусство.4 декабряВведение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в возрасте трех лет Дева Мария переступила порог Иерусалимского храма. Это один из главных христианских праздников.5 декабряДень памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. Князь добровольно отправился к хану Золотой Орды на верную смерть для того, чтобы предотвратить кровопролитную войну.6 декабряДень памяти благоверного великого князя Александра Невского. В этот день чтут память князя, который прославился в Невской битве и в Ледовом побоище на Чудском озере.7 декабряДень памяти святого мученика Меркурия Смоленского. Получив откровение от иконы Одигитрии, Меркурий выступил против войска татар, расположившегося у стен Смоленска, но сам погиб в бою.8 декабряДень памяти священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. Еще одно значимое событие этого дня - отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.9 декабряДень памяти преподобного Алипия столпника. Более полувека провел у столпа рядом с построенной им церковью имени святой мученицы Евфимии. Храм располагался на месте заброшенного языческого кладбища, однако постом и молитвами Алипий очистил это место от бесов.10 декабряПразднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение". Икона является чудотворной, это один из первых иконописных образов Богородицы. Предание гласит, что икона помогла спасти Новгород во время осады в 1170 году.11 декабряДень памяти мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен. Изначально Иринарх сам служил палачом, но, видя стойкость женщин-христианок перед лицом смерти, обратился к Христу и был казнен за веру.12 декабряДень памяти мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. Парамон открыто выступил против истязаний нескольких сотен заключенных в тюрьму христиан. За это был казнен.13 декабряДень памяти апостола Андрея Первозванного. Стал одним из первых апостолов, последовавших за Иисусом Христом. Был распят на кресте.14 декабряДень памяти праведного Филарета Милостивого. Был известен своей щедростью, много помогал нуждающимся.15 декабряДень памяти пророка Аввакума. Принадлежит к числу 12 малых пророков. Именно он предсказал разрушение Иерусалимского храма и ряд других событий.День памяти мученицы Миропии Хиосской. Известна тем, что лечила больных, собирая миро с мощей святой Ермионии. За свою веру подверглась пыткам.16 декабряДень памяти преподобного Саввы Сторожевского. Входил в число первых учеников Сергия Радонежского, является основателем Сторожевского монастыря у Звенигорода.17 декабряДень памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Варвара была дочерью богатого язычника, который, узнав о ее обращении к христианству, предал ее пыткам, а после - казнил. Вместе с ней была казнена и христианка Иулиания18 декабряДень памяти преподобного Саввы Освященного. С юных лет решил, что посвятит свою жизнь служению Богу. Мог приручать диких животных, исцелять болезни и неоднократно совершал различные чудеса.19 декабряДень памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Николай Чудотворец - один из наиболее известных и почитаемых во всем мире святых. При жизни очень много помогал страждущим, известен многочисленными чудесами, и до сих пор христиане обращаются к Николаю Чудотворцу за помощью.20 декабряДень памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Получил юридическое образование, а став епископом, раздал все свое имущество и деньги.21 декабряДень памяти преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского. Первый обладал даром исцеления, второй известен как просветитель языческих племен.22 декабряЗачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Долгие годы у родителей будущей Девы Марии не было детей. Анна и Иоаким горячо молились о том, чтобы Бог подарил им ребенка, пообещав посвятить дитя Господу.23 декабряДень памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Все трое мучеников пострадали за христианскую веру: их подвергли пыткам и казнили.24 декабряДень памяти преподобного Никона Сухого. Его имя тесно связано с историей Киево-Печерской лавры. Попал в плен к половцам, но чудесным образом был возвращен в монастырь.25 декабряДень памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Обладал чудотворным даром: исцелял больных, мог изгонять бесов. Молятся ему и в надежде избавиться от финансовых проблем, ведь при жизни он много помогал нуждающимся.26 декабряДень памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они приняли мученическую смерть за христианскую веру. В народном календаре этот день носит название Евстратиев день.27 декабряДень памяти святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского. Много времени и сил посвятил возведению новых храмов. Четверть века возглавлял Суздальскую епархию.28 декабряДень памяти священномученика Елевферия, епископа Илирийского. Стал епископом в очень молодом возрасте - в 20 лет. Елевферий и его мать были казнены за христианскую веру.29 декабряДень памяти пророка Аггея. Один из малых пророков, принимал участие в восстановлении Иерусалимского храма.День памяти преподобной Софии, супруги великого князя Василия III. Была насильно сослана в монастырь за то, что не смогла подарить своему мужу ребенка.На гробнице Софии случались чудесные исцеления, а в 1609 году, во время нашествия поляков, она спасла Суздаль от разорения, явившись в грозном виде предводителю военного отряда.30 декабряДень памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Большую часть жизни провели в плену у вавилонян. При царе Валтасаре Даниил истолковал таинственную надпись ("Мене, Текел, Фарес"), появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского государства. При персидском правителе Дарии Даниила по наветам врагов бросили в ров со львами, но те его не тронули. Отроки были брошены в печь за то, что отказались поклоняться идолу.31 декабряДень памяти мучеников Севастиана и дружины его. Севастиан руководил дворцовой стражей в период гонений на христиан, при этом сам тайно исповедовал христианскую веру.Посты в декабреИменно на декабрь приходится большая часть Рождественского поста, последнего многодневного поста в 2022 году, который помогает христианам подготовить тело и дух к празднованию Рождества. Он начинается 28 ноября, а завершится уже в новом, 2023 году, 6 января. Таким образом общая продолжительность этого периода воздержания - 40 дней.Условно весь пост можно разделить на три этапа. Первый продолжается до 20 декабря, в это время постящимся разрешено употреблять рыбу во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Два дня в неделю (пятница и среда) отводится для сухоядения, по понедельникам пища может быть горячей, но добавлять в нее растительное масло нельзя.Второй период - более строгий, длится с 20 декабря и до конца месяца (точнее, до 1 января 2023 года включительно). В эти дни рыбу можно добавлять в меню только в выходные. Однако самый строгий пост необходимо соблюдать со 2 по 6 января, то есть за несколько дней до Рождества.Для мирян существует менее суровый вариант Рождественского поста. Мясо, молочные продукты и яйцо, конечно, при этом остаются под запретом на весь период действия поста, однако рыбу разрешается есть почти всю неделю, кроме среды и пятницы.Имена в декабре по церковному календарюВыбирая имя для новорожденного, многие руководствуются православными святцами. В них имена святых распределены по дням и месяцам, причем на одну дату зачастую приходится сразу несколько церковных именин.Так, например, 1 декабря свои именины отмечают Николай и Роман, 10 декабря - Андрей, Алексей, Борис, Сергей, Иван, Василий и другие. 15 декабря - именины Тамары, Константина, Павла и так далее, 22 декабря - Анны, Владимира, Степана. А вот 31 декабря не только готовятся к наступающему Новому году, но и могут отмечать свой личный праздник Виктор, Зоя, Илья, Семен и Марк.Приметы и поверьяДекабрь в народе называли “студень”, ведь трескучие морозы в этот период не редкость. Существовало немало примет, так или иначе связанных с декабрем. Например, если 5 декабря выпал иней - значит, на следующий год стоит ждать хорошего урожая. А дружное чириканье воробьев 10 декабря обещает скорое потепление.18 декабря было принято внимательно смотреть на дым, идущий из трубы. Если дым столбом - значит, будут морозы, а если ветра нет, а дым все равно стелется ближе к земле - нужно ждать снегопад.По крику ворона в последний день уходящего года можно предсказать перемену погоды. Если птица кричит разными голосами - значит, погода вскоре переменится.
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иисус христос, николай чудотворец, религиозные праздники, смоленск, звенигород, суздаль, русская православная церковь, православие, праздник, праздники, религия
Религия, Иисус Христос, Николай Чудотворец, Религиозные праздники, Смоленск, Звенигород, Суздаль, Русская православная церковь, Православие, Праздник, праздники, Религия
15:55 27.10.2022
 

Церковный календарь на декабрь 2022 года: праздники, посты и именины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЦерковный календарь декабря
Церковный календарь декабря - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Церковный календарь декабря
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Оглавление
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В декабре православные верующие отмечают несколько религиозных праздников, а также дни памяти святых. Какие значимые даты включает церковный календарь на декабрь 2022 года - в материале РИА Новости.

Церковный календарь на декабрь

В общей сложности на финальный месяц года приходится чуть менее ста событий православного календаря. Помимо этого весь декабрь верующие соблюдают последний крупный пост этого года - Рождественский, который начнется в конце ноября и продлится вплоть до Рождества.
Пасхальное богослужение в храме Сошествия Святого Духа в Казани - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября 2021, 09:04Религия
Священники рассказали, от чего необходимо отказаться в Рождественский пост

Церковные праздники

Вот самые значимые церковные праздники, которые приходятся на декабрь:
1 декабря
День памяти мученика Платона Анкирского. С юных лет он ступил на путь проповедника, не отрекся от христианства даже под пытками. В этот же день принято чтить еще память мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
2 декабря
Праздник иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". Одна из древних икон. Она входит в список чудотворных, к ней же люди обращаются за утешением.
День памяти пророка Авдия. Входит в число двенадцати малых пророков.
3 декабря
День памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Юношей Прокл стал учеником святителя Иоанна Златоуста, у которого изучал Священное Писание и постигал ораторское искусство.
Тициан. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1534-1538, архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2014
4 декабря 2014, 10:25Религия
Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника4 декабря православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
4 декабря
Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в возрасте трех лет Дева Мария переступила порог Иерусалимского храма. Это один из главных христианских праздников.
5 декабря
День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. Князь добровольно отправился к хану Золотой Орды на верную смерть для того, чтобы предотвратить кровопролитную войну.
6 декабря
День памяти благоверного великого князя Александра Невского. В этот день чтут память князя, который прославился в Невской битве и в Ледовом побоище на Чудском озере.
Установка памятника Александру Невскому в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.12.2018
5 декабря 2018, 12:00Календарь праздников - Религия и мировоззрение
6 декабря: память св. Александра Невского, день св. Николая6 декабря православные верующие чтут память святого благоверного князя Александра Невского, а католики празднуют День святого Николая.
7 декабря
День памяти святого мученика Меркурия Смоленского. Получив откровение от иконы Одигитрии, Меркурий выступил против войска татар, расположившегося у стен Смоленска, но сам погиб в бою.
8 декабря
День памяти священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. Еще одно значимое событие этого дня - отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
9 декабря
День памяти преподобного Алипия столпника. Более полувека провел у столпа рядом с построенной им церковью имени святой мученицы Евфимии. Храм располагался на месте заброшенного языческого кладбища, однако постом и молитвами Алипий очистил это место от бесов.
На торжественной литургии в храме - РИА Новости, 1920, 09.12.2018
9 декабря 2018, 12:00Календарь праздников - Религия и мировоззрение
10 декабря: праздник в честь иконы Божией Матери "Знамение"10 декабря православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Знамение".
10 декабря
Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение". Икона является чудотворной, это один из первых иконописных образов Богородицы. Предание гласит, что икона помогла спасти Новгород во время осады в 1170 году.
11 декабря
День памяти мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен. Изначально Иринарх сам служил палачом, но, видя стойкость женщин-христианок перед лицом смерти, обратился к Христу и был казнен за веру.
12 декабря
День памяти мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. Парамон открыто выступил против истязаний нескольких сотен заключенных в тюрьму христиан. За это был казнен.
13 декабря
День памяти апостола Андрея Первозванного. Стал одним из первых апостолов, последовавших за Иисусом Христом. Был распят на кресте.
Памятник Андрею Первозванному в Херсонесе Таврическом - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 00:01Религия
Православные отмечают день святого покровителя России
14 декабря
День памяти праведного Филарета Милостивого. Был известен своей щедростью, много помогал нуждающимся.
15 декабря
День памяти пророка Аввакума. Принадлежит к числу 12 малых пророков. Именно он предсказал разрушение Иерусалимского храма и ряд других событий.
День памяти мученицы Миропии Хиосской. Известна тем, что лечила больных, собирая миро с мощей святой Ермионии. За свою веру подверглась пыткам.
16 декабря
День памяти преподобного Саввы Сторожевского. Входил в число первых учеников Сергия Радонежского, является основателем Сторожевского монастыря у Звенигорода.
17 декабря
День памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Варвара была дочерью богатого язычника, который, узнав о ее обращении к христианству, предал ее пыткам, а после - казнил. Вместе с ней была казнена и христианка Иулиания
Храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 17.12.2018
17 декабря 2018, 19:29Календарь праздников - Религия и мировоззрение
18 декабря: память преподобного Саввы Освященного, пост 10 Тевета18 декабря православные верующие чтут память преподобного Саввы Освященного, а иудеи соблюдают пост 10 Тевета.
18 декабря
День памяти преподобного Саввы Освященного. С юных лет решил, что посвятит свою жизнь служению Богу. Мог приручать диких животных, исцелять болезни и неоднократно совершал различные чудеса.
19 декабря
День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Николай Чудотворец - один из наиболее известных и почитаемых во всем мире святых. При жизни очень много помогал страждущим, известен многочисленными чудесами, и до сих пор христиане обращаются к Николаю Чудотворцу за помощью.
20 декабря
День памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Получил юридическое образование, а став епископом, раздал все свое имущество и деньги.
21 декабря
День памяти преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского. Первый обладал даром исцеления, второй известен как просветитель языческих племен.
Храм Успения Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 22.12.2009
22 декабря 2009, 09:00Религия
Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Справка22 декабря (9 декабря по старому стилю) православный мир отмечает Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен истории зачатия Пресвятой Богородицы ее родителями – праведными Иоакимом и Анной.
22 декабря
Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Долгие годы у родителей будущей Девы Марии не было детей. Анна и Иоаким горячо молились о том, чтобы Бог подарил им ребенка, пообещав посвятить дитя Господу.
23 декабря
День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Все трое мучеников пострадали за христианскую веру: их подвергли пыткам и казнили.
24 декабря
День памяти преподобного Никона Сухого. Его имя тесно связано с историей Киево-Печерской лавры. Попал в плен к половцам, но чудесным образом был возвращен в монастырь.
25 декабря
День памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Обладал чудотворным даром: исцелял больных, мог изгонять бесов. Молятся ему и в надежде избавиться от финансовых проблем, ведь при жизни он много помогал нуждающимся.
Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре. 24 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 24.12.2018
24 декабря 2018, 12:04Календарь праздников - Религия и мировоззрение
25 декабря: память святителя Спиридона Тримифунтского25 декабря католики и протестанты празднуют Рождество Христово, а православные верующие чтут память святителя Спиридона Тримифунтского.
26 декабря
День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они приняли мученическую смерть за христианскую веру. В народном календаре этот день носит название Евстратиев день.
27 декабря
День памяти святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского. Много времени и сил посвятил возведению новых храмов. Четверть века возглавлял Суздальскую епархию.
28 декабря
День памяти священномученика Елевферия, епископа Илирийского. Стал епископом в очень молодом возрасте - в 20 лет. Елевферий и его мать были казнены за христианскую веру.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВерующая во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
Верующая во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Верующая во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
29 декабря
День памяти пророка Аггея. Один из малых пророков, принимал участие в восстановлении Иерусалимского храма.
День памяти преподобной Софии, супруги великого князя Василия III. Была насильно сослана в монастырь за то, что не смогла подарить своему мужу ребенка.
На гробнице Софии случались чудесные исцеления, а в 1609 году, во время нашествия поляков, она спасла Суздаль от разорения, явившись в грозном виде предводителю военного отряда.
Икона Святого Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая 2021, 18:00Религия
Николай Чудотворец: неизвестные подробности жизни
30 декабря
День памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Большую часть жизни провели в плену у вавилонян. При царе Валтасаре Даниил истолковал таинственную надпись ("Мене, Текел, Фарес"), появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского государства. При персидском правителе Дарии Даниила по наветам врагов бросили в ров со львами, но те его не тронули. Отроки были брошены в печь за то, что отказались поклоняться идолу.
31 декабря
День памяти мучеников Севастиана и дружины его. Севастиан руководил дворцовой стражей в период гонений на христиан, при этом сам тайно исповедовал христианскую веру.

Посты в декабре

Именно на декабрь приходится большая часть Рождественского поста, последнего многодневного поста в 2022 году, который помогает христианам подготовить тело и дух к празднованию Рождества. Он начинается 28 ноября, а завершится уже в новом, 2023 году, 6 января. Таким образом общая продолжительность этого периода воздержания - 40 дней.
Гречневая каша - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 08:00Религия
"Ничего общего с современностью". Как и зачем придумали посты
Условно весь пост можно разделить на три этапа. Первый продолжается до 20 декабря, в это время постящимся разрешено употреблять рыбу во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Два дня в неделю (пятница и среда) отводится для сухоядения, по понедельникам пища может быть горячей, но добавлять в нее растительное масло нельзя.
Второй период - более строгий, длится с 20 декабря и до конца месяца (точнее, до 1 января 2023 года включительно). В эти дни рыбу можно добавлять в меню только в выходные. Однако самый строгий пост необходимо соблюдать со 2 по 6 января, то есть за несколько дней до Рождества.
Для мирян существует менее суровый вариант Рождественского поста. Мясо, молочные продукты и яйцо, конечно, при этом остаются под запретом на весь период действия поста, однако рыбу разрешается есть почти всю неделю, кроме среды и пятницы.

Имена в декабре по церковному календарю

Выбирая имя для новорожденного, многие руководствуются православными святцами. В них имена святых распределены по дням и месяцам, причем на одну дату зачастую приходится сразу несколько церковных именин.
Церковные праздники в ноябре - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 16:15Религия
Церковные праздники в ноябре 2022 года: подробный календарь
Так, например, 1 декабря свои именины отмечают Николай и Роман, 10 декабря - Андрей, Алексей, Борис, Сергей, Иван, Василий и другие. 15 декабря - именины Тамары, Константина, Павла и так далее, 22 декабря - Анны, Владимира, Степана. А вот 31 декабря не только готовятся к наступающему Новому году, но и могут отмечать свой личный праздник Виктор, Зоя, Илья, Семен и Марк.

Приметы и поверья

Декабрь в народе называли “студень”, ведь трескучие морозы в этот период не редкость. Существовало немало примет, так или иначе связанных с декабрем. Например, если 5 декабря выпал иней - значит, на следующий год стоит ждать хорошего урожая. А дружное чириканье воробьев 10 декабря обещает скорое потепление.
18 декабря было принято внимательно смотреть на дым, идущий из трубы. Если дым столбом - значит, будут морозы, а если ветра нет, а дым все равно стелется ближе к земле - нужно ждать снегопад.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСвященнослужители во время пасхального богослужения в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите. 27 апреля 2019
Священнослужители во время пасхального богослужения в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите. 27 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Священнослужители во время пасхального богослужения в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите. 27 апреля 2019
По крику ворона в последний день уходящего года можно предсказать перемену погоды. Если птица кричит разными голосами - значит, погода вскоре переменится.
 
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