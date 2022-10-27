Церковный календарь на декабрь 2022 года: праздники, посты и именины
Церковный календарь декабря
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В декабре православные верующие отмечают несколько религиозных праздников, а также дни памяти святых. Какие значимые даты включает церковный календарь на декабрь 2022 года - в материале РИА Новости.
Церковный календарь на декабрь
В общей сложности на финальный месяц года приходится чуть менее ста событий православного календаря. Помимо этого весь декабрь верующие соблюдают последний крупный пост этого года - Рождественский, который начнется в конце ноября и продлится вплоть до Рождества.
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Церковные праздники
Вот самые значимые церковные праздники, которые приходятся на декабрь:
1 декабря
День памяти мученика Платона Анкирского. С юных лет он ступил на путь проповедника, не отрекся от христианства даже под пытками. В этот же день принято чтить еще память мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
2 декабря
Праздник иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". Одна из древних икон. Она входит в список чудотворных, к ней же люди обращаются за утешением.
День памяти пророка Авдия. Входит в число двенадцати малых пророков.
3 декабря
День памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Юношей Прокл стал учеником святителя Иоанна Златоуста, у которого изучал Священное Писание и постигал ораторское искусство.
4 декабря
Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в возрасте трех лет Дева Мария переступила порог Иерусалимского храма. Это один из главных христианских праздников.
5 декабря
День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. Князь добровольно отправился к хану Золотой Орды на верную смерть для того, чтобы предотвратить кровопролитную войну.
6 декабря
День памяти благоверного великого князя Александра Невского. В этот день чтут память князя, который прославился в Невской битве и в Ледовом побоище на Чудском озере.
7 декабря
День памяти святого мученика Меркурия Смоленского. Получив откровение от иконы Одигитрии, Меркурий выступил против войска татар, расположившегося у стен Смоленска, но сам погиб в бою.
8 декабря
День памяти священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. Еще одно значимое событие этого дня - отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
9 декабря
День памяти преподобного Алипия столпника. Более полувека провел у столпа рядом с построенной им церковью имени святой мученицы Евфимии. Храм располагался на месте заброшенного языческого кладбища, однако постом и молитвами Алипий очистил это место от бесов.
10 декабря
Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение". Икона является чудотворной, это один из первых иконописных образов Богородицы. Предание гласит, что икона помогла спасти Новгород во время осады в 1170 году.
11 декабря
День памяти мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен. Изначально Иринарх сам служил палачом, но, видя стойкость женщин-христианок перед лицом смерти, обратился к Христу и был казнен за веру.
12 декабря
День памяти мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. Парамон открыто выступил против истязаний нескольких сотен заключенных в тюрьму христиан. За это был казнен.
13 декабря
День памяти апостола Андрея Первозванного. Стал одним из первых апостолов, последовавших за Иисусом Христом. Был распят на кресте.
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14 декабря
День памяти праведного Филарета Милостивого. Был известен своей щедростью, много помогал нуждающимся.
15 декабря
День памяти пророка Аввакума. Принадлежит к числу 12 малых пророков. Именно он предсказал разрушение Иерусалимского храма и ряд других событий.
День памяти мученицы Миропии Хиосской. Известна тем, что лечила больных, собирая миро с мощей святой Ермионии. За свою веру подверглась пыткам.
16 декабря
День памяти преподобного Саввы Сторожевского. Входил в число первых учеников Сергия Радонежского, является основателем Сторожевского монастыря у Звенигорода.
17 декабря
День памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. Варвара была дочерью богатого язычника, который, узнав о ее обращении к христианству, предал ее пыткам, а после - казнил. Вместе с ней была казнена и христианка Иулиания
18 декабря
День памяти преподобного Саввы Освященного. С юных лет решил, что посвятит свою жизнь служению Богу. Мог приручать диких животных, исцелять болезни и неоднократно совершал различные чудеса.
19 декабря
День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Николай Чудотворец - один из наиболее известных и почитаемых во всем мире святых. При жизни очень много помогал страждущим, известен многочисленными чудесами, и до сих пор христиане обращаются к Николаю Чудотворцу за помощью.
20 декабря
День памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Получил юридическое образование, а став епископом, раздал все свое имущество и деньги.
21 декабря
День памяти преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского. Первый обладал даром исцеления, второй известен как просветитель языческих племен.
22 декабря
Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Долгие годы у родителей будущей Девы Марии не было детей. Анна и Иоаким горячо молились о том, чтобы Бог подарил им ребенка, пообещав посвятить дитя Господу.
23 декабря
День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Все трое мучеников пострадали за христианскую веру: их подвергли пыткам и казнили.
24 декабря
День памяти преподобного Никона Сухого. Его имя тесно связано с историей Киево-Печерской лавры. Попал в плен к половцам, но чудесным образом был возвращен в монастырь.
25 декабря
День памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Обладал чудотворным даром: исцелял больных, мог изгонять бесов. Молятся ему и в надежде избавиться от финансовых проблем, ведь при жизни он много помогал нуждающимся.
26 декабря
День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они приняли мученическую смерть за христианскую веру. В народном календаре этот день носит название Евстратиев день.
27 декабря
День памяти святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского. Много времени и сил посвятил возведению новых храмов. Четверть века возглавлял Суздальскую епархию.
28 декабря
День памяти священномученика Елевферия, епископа Илирийского. Стал епископом в очень молодом возрасте - в 20 лет. Елевферий и его мать были казнены за христианскую веру.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВерующая во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
Верующая во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери
29 декабря
День памяти пророка Аггея. Один из малых пророков, принимал участие в восстановлении Иерусалимского храма.
День памяти преподобной Софии, супруги великого князя Василия III. Была насильно сослана в монастырь за то, что не смогла подарить своему мужу ребенка.
На гробнице Софии случались чудесные исцеления, а в 1609 году, во время нашествия поляков, она спасла Суздаль от разорения, явившись в грозном виде предводителю военного отряда.
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30 декабря
День памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Большую часть жизни провели в плену у вавилонян. При царе Валтасаре Даниил истолковал таинственную надпись ("Мене, Текел, Фарес"), появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского государства. При персидском правителе Дарии Даниила по наветам врагов бросили в ров со львами, но те его не тронули. Отроки были брошены в печь за то, что отказались поклоняться идолу.
31 декабря
День памяти мучеников Севастиана и дружины его. Севастиан руководил дворцовой стражей в период гонений на христиан, при этом сам тайно исповедовал христианскую веру.
Посты в декабре
Именно на декабрь приходится большая часть Рождественского поста, последнего многодневного поста в 2022 году, который помогает христианам подготовить тело и дух к празднованию Рождества. Он начинается 28 ноября, а завершится уже в новом, 2023 году, 6 января. Таким образом общая продолжительность этого периода воздержания - 40 дней.
Условно весь пост можно разделить на три этапа. Первый продолжается до 20 декабря, в это время постящимся разрешено употреблять рыбу во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Два дня в неделю (пятница и среда) отводится для сухоядения, по понедельникам пища может быть горячей, но добавлять в нее растительное масло нельзя.
Второй период - более строгий, длится с 20 декабря и до конца месяца (точнее, до 1 января 2023 года включительно). В эти дни рыбу можно добавлять в меню только в выходные. Однако самый строгий пост необходимо соблюдать со 2 по 6 января, то есть за несколько дней до Рождества.
Для мирян существует менее суровый вариант Рождественского поста. Мясо, молочные продукты и яйцо, конечно, при этом остаются под запретом на весь период действия поста, однако рыбу разрешается есть почти всю неделю, кроме среды и пятницы.
Имена в декабре по церковному календарю
Выбирая имя для новорожденного, многие руководствуются православными святцами. В них имена святых распределены по дням и месяцам, причем на одну дату зачастую приходится сразу несколько церковных именин.
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Так, например, 1 декабря свои именины отмечают Николай и Роман, 10 декабря - Андрей, Алексей, Борис, Сергей, Иван, Василий и другие. 15 декабря - именины Тамары, Константина, Павла и так далее, 22 декабря - Анны, Владимира, Степана. А вот 31 декабря не только готовятся к наступающему Новому году, но и могут отмечать свой личный праздник Виктор, Зоя, Илья, Семен и Марк.
Приметы и поверья
Декабрь в народе называли “студень”, ведь трескучие морозы в этот период не редкость. Существовало немало примет, так или иначе связанных с декабрем. Например, если 5 декабря выпал иней - значит, на следующий год стоит ждать хорошего урожая. А дружное чириканье воробьев 10 декабря обещает скорое потепление.
18 декабря было принято внимательно смотреть на дым, идущий из трубы. Если дым столбом - значит, будут морозы, а если ветра нет, а дым все равно стелется ближе к земле - нужно ждать снегопад.
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