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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210521/chudotvorets-1733373295.html
Николай Чудотворец: неизвестные подробности жизни
Николай Чудотворец: биография, в чем помогает и молитвы Николаю Угоднику
Николай Чудотворец: неизвестные подробности жизни
Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых божиих угодников с необычной биографией. О том, чем уникально его житие, в чем он помогает и когда дни... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:00
2021-05-21T18:00
религия и мировоззрение
религиозные праздники
россия
кронштадт
николай чудотворец
русская православная церковь
бари
венеция
справки
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых божиих угодников с необычной биографией. О том, чем уникально его житие, в чем он помогает и когда дни памяти – в материале РИА Новости. Николай ЧудотворецНиколай Чудотворец – наиболее известный христианский святой, живший в IV веке. За свое доброе сердце и помощь людям он удостоился особых милостей от Господа. Святитель прославился многочисленными чудесами, которые совершаются и после его кончины. Дни памяти Николая ЧудотворцаСвятитель Николай особо выделяется из многочисленных православных святых. Ему посвящен не один праздник (обычно это день кончины), а целых два. Его вспоминают 19 декабря и 22 мая.Если с первой датой все понятно, то вторая посвящена необычному событию. Произошло оно спустя 700 лет после смерти Николая Чудотворца. Как известно, его похоронили в соборе города Миры в Ликии (ныне – турецкий Демре). Веками к его мощам устремлялись сотни тысяч христиан. Это был один из крупнейших паломнических центров. Он долгое время входил в состав Византийской империи. Однако в XI столетии над Малой Азией нависла угроза: из степей пришли многочисленные орды турков-сельджуков. Они завоевали регион довольно быстро, сея на своем пути ужас. Не щадили никого и ничего: сотни тысяч убитых или уведенных в плен, разграбленные города, оскверненные святыни.Жители Мир опасались, что такая же участь ждет и их главную реликвию. На всякий случай мощи Чудотворца замуровали в храмовый пол. Вместе с тем, слух о нависшей над городом угрозе разнесся по всей Европе. Первыми прознали об этом итальянские купцы, которые активно торговали в восточном средиземноморье. В 1087 году корабли из Венеции и Бари отправились в Антиохию за крупным заказом. На обратной дороге они решили заехать за останками святителя.Представители обеих городов сильно торопились: на кону была одна из величайших святынь. Все знали, что ее обладатель получал не только духовную, но и материальную выгоду. Любой европейский город, имеющий такую реликвию, моментально обогатится за счет паломников. Поэтому барийские и веницианские корабли отправились из Антиохии на ликикийский берег почти одновременно.Морякам из Бари повезло больше: их вооруженный отряд первым высадился в Мирах. Глубокой ночью вперед послали разведчиков: те, вернувшись, сообщили, что в городе тихо. А в церкви, где хранятся мощи, вместо охраны – четыре безобидных монаха. Именно они, ничего не подозревая, указали итальянцам точное место, где хранились останки. Один из черноризцев заодно рассказал, что святитель Николай накануне явился ему во сне и приказал бережнее хранить его мощи. Барийцы сочли это добрым знаком. И предложили служителям храма триста золотых монет в обмен на святыню. Те не просто отказались, но даже пригрозили поднять тревогу. За что были связаны. Пришельцы разбили каменный помост над гробницей Николая Чудотворца, а затем крышку саркофага. И были обескуражены: гроб был доверху наполнен миром – благоухающим маслом, сочившимся из останков святого. Купцы совершили небольшую службу и только после этого решились достать косточки. Их завернули в свои верхние одежды, доставив на корабль.Рано утром связанных монахов освободили местные жители. И город объяла скорбь: все плакали, горюя об утрате святыни. Произошло это 22 мая. В календаре это событие называется так: "Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар".К слову, этот праздник отмечают далеко не во всех поместных православных церквах. В грекоязычных, например, его игнорируют. А все из-за обиды жителей Мир на итальянцев. Кроме того, раньше на Руси отмечали еще Рождество Николая Чудотворца. Этот праздник приходился на 8 августа.В чем помогает святойСвятителю Николаю Чудотворцу особенно горячо молятся в Русской церкви. Все дело в том, что православные верят в его помощь. Согласно давней традиции, у каждого святого есть своя "специализация". Кому-то молятся о даровании детей, кому-то об исцелении от болезни, кто-то просит у определенного небесного защитника помощи в новом деле. Однако у Николая Угодника нет определенного "направления": к нему обращаются по любому поводу.Например, этот святой считается покровителем моряков и путешественников. Также его просят о скорейшем выздоровлении. "Очень часто люди, которые получили по молитвам помощь от святителя, свидетельствуют об этом. Мне запомнилась одна женщина, исцелившаяся от слепоты. Причина этому, как я понял, крылась не в глазах, а в нервной системе. Медики не оставляли ей никакого шанса на исцеление. Так или иначе, после молитвы и паломничества сюда, в Бари, она обрела зрение", - рассказывает бывший настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари протоиерей Андрей Бойцов. Кроме того, святителю молятся об избавлении от несправедливости в судебных делах. Многочисленные чудеса, рассказывает отец Андрей, тщательно зафиксированы.БиографияСвятитель Николай чудотворец родился в 267 году в греческом городе Патары в Малой Азии. Его родители долго были бездетными, однако Господь услышал их молитвы. Крещение долгожданного младенца сопровождалось различными чудесами – уже тогда было ясно, что этот человек избран Богом.Дядей Николая был епископ Патарский. Именно он возвел его сначала в сан чтеца, а затем во священники. Спустя некоторое время святителя возвели в епископский сан. Почти всю свою жизнь он служил в городе миры, недалеко от Патар. Уже при жизни он совершил многочисленные чудеса, благодаря чему приобрел известность во всех уголках Римской империи.А в 325 году святой Николай стал одним из участников Первого Вселенского собора, который осудил ересь Ария. Тот считал, что Христос – не Бог, а просто человек, пусть и совершенный. По преданию, во время выступления еретика перед соборянами святитель не выдержал хулы на Бога и ударил его. За неподобающее поведение его посадили в темницу. Однако вскоре освободили – по повелению самой Богородицы. ЖитиеМногочисленные факты из жизни Николая Чудотворца описаны в его житии. Оно составлено примерно в VIII веке. Однако исследователи отмечают, что, на самом деле, о биографии великого святого известно очень мало.Все дело в том, что жизнеописание святителя представляет собой компиляцию нескольких биографий. Ученым сложно разобраться, где речь именно об Угоднике, а где – о другом святом с именем Николай. "В описании его жития вообще упоминаются 17 разных Николаев в одном месте, в одно время (при императоре Юстиниане). То есть это было очень распространенное имя — как у нас Иван, например. Конечно, там в разное время были разные святители. Могли среди них быть и Николаи. Это все бесконечная путаница", - отмечает историк Алексей Бугаевский. Этим и объясняются многочисленные нестыковки в его житии. Но верующих это не смущает. Для них куда важнее помощь, которую оказывает святой. Дела Николая ЧудотворцаА помогал людям он еще при жизни. Святитель умиротворял враждующих и заступался за несправедливо осужденных. Однажды, например, он спас трех мужей, которых ждала смертная казнь. Их обвинили в подготовке мятежа против градоначальника Евстафия. Но на самом деле, чиновника подкупили недоброжелатели.Николая Угодника же в городе не было – он плыл в Иерусалим. Однако, согласно житию, ему явился Господь и попросил пресечь несправедливость. Святителю удалось прибыть обратно в Миры ровно в тот момент, когда палачи уже занесли мечи над головами оклеветанных."Когда святой это увидел и обратил взор на печальное зрелище, то, уравновесив суровость мягкостью, не сказал ни дерзкого, ни резкого слова, но и не выказал никакой опаски или робости; сколько доставало сил он побежал к палачу, смело выхватил из его рук меч, и, ничего не страшась, бросил на землю, и осуждённых освободил от их оков. Никто не воспрепятствовал его самовластному поступку", - гласит житие.Еще одна история, пожалуй, самая любимая у верующих: Вот самое любимое: в городе Миры, где служил святой, у одного вдовца было три дочери. Но он не мог их выдать замуж, потому что был очень беден. А без приданого брак не состоится. Дочерей ждала типичная для того времени участь — стать блудницами. Прознав об этом, святитель Николай решил помочь бедной семье. Три вечера подряд ходил мимо их дома, стараясь остаться незамеченным, и бросал по мешочку с золотом. Однако вдовец однажды подкараулил его — но святой уговорил того сохранить все в тайне.Именно это предание стало основой главной рождественской легенды: перед Рождеством святой Николай тайно раздает подарки. Из этого в странах Западной Европы оформился культ Санта Клауса.БогослуженияПо церковному уставу, дни памяти святителя Николая Чудотворца считаются памятными. Поэтому в храмах совершают особые службы.Накануне вечером верующие молятся за всенощным бдением. А утром, в сам праздник, за божественной литургией. В самом конце богослужения священнослужители совершают величание святителя перед его иконой: поют тропарь и кондак, а также читают молитву.Подобным образом в Церкви отмечают память других святых. Каких-то специальных обрядов, посвященных именно святителю Николаю Угоднику, нет.Мощи Николая ЧудотворцаОстанки святителя хранятся в городе Бари на юге Италии. По данным ученых, там около 85 процентов мощей. А 10 процентов находятся в Венеции. Дело в том, что венецианцы в 1087 году прибыли в Миры спустя несколько дней после барийских купцов. Они, войдя в храм, обыскали гробницу святителя, но ничего там не обнаружили. Тогда они начали пытать стражей храма и выяснили, что в там находятся мощи еще двух человек — дяди Николая Чудотворца и мученика Федора. Именно их останки венецианцы сперва и взяли. Но затем, согласно хронике, вернулись и нашли под храмовым алтарем ту самую гробницу. Как оказалось, их конкуренты успели унести не все косточки. Частицам мощей Угодника можно поклониться также во многих христианских храмах – в том числе и в России. Только в столице они хранятся в 26 церквях. Молитвы Николаю ЧудотворцуНи одному святому не составлено столько молитв, как Николаю Угоднику. Их аж пять. Вот самая древняя:"О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь".Существуют еще тропарь и кондак. Это особые молитвенные гимны, которые поются в день памяти святого.Тропарь:"Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим"Кондак:"В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти"Также верующие могут прочитать акафист Николаю Чудотворцу – сборник особых молитвенных воззваний и величаний. Церковь Николая Чудотворца"О его жизни, на самом деле, известно мало. О таких святых, как Иоанн Златоуст или Григорий Богослов — великих учителях Церкви, — мы знаем гораздо больше. Однако попробуйте найти церкви в их честь", — отмечает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Действительно, множество храмов Русской православной церкви посвящены именно святителю Николаю. Что отражает его популярность среди верующих.Первые Никольские храмы появились на Руси еще в конце X века – сразу после принятия христианства. Наиболее известные сейчас находятся в Москве (Николы в Хамовниках и Николы в Кузнецах), Вене, Бари, Санкт-Петербурге и Киеве. Морской Никольский собор в Кронштадте – один из крупнейших христианских храмов в мире. Иконы, фрески и мозаика Николая ЧудотворцаПервые фрески со святителем Николаем Чудотворцем появились еще в V веке. Дошедшие до нас датируются восьмым столетием. На них святой изображен старцем в одеждах епископа. Именно этот образ считается каноничным. Древнейшие русские образы, которые известны науке, были написаны в XII столетии. Существует два иконографических варианта: в митре – богослужебном головном уборе епископа и без нее. В народе они называются так: "Никола Зимний" ("в шапке") и "Никола Вешний" ("теплый").Кроме того, именно на Руси появился еще один, уникальный, вариант изображения святителя. Он называется Николой Можайским: святой в правой руке держит меч, а в левой – крепость. Позже вместо замка стали изображать храмы или города.
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религиозные праздники, россия, кронштадт, николай чудотворец, русская православная церковь, бари, венеция, справки

Николай Чудотворец: неизвестные подробности жизни

18:00 21.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаИкона Святого Николая Чудотворца
Икона Святого Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых божиих угодников с необычной биографией. О том, чем уникально его житие, в чем он помогает и когда дни памяти – в материале РИА Новости.

Николай Чудотворец

Николай Чудотворец – наиболее известный христианский святой, живший в IV веке. За свое доброе сердце и помощь людям он удостоился особых милостей от Господа. Святитель прославился многочисленными чудесами, которые совершаются и после его кончины.

Дни памяти Николая Чудотворца

Святитель Николай особо выделяется из многочисленных православных святых. Ему посвящен не один праздник (обычно это день кончины), а целых два. Его вспоминают 19 декабря и 22 мая.
Если с первой датой все понятно, то вторая посвящена необычному событию. Произошло оно спустя 700 лет после смерти Николая Чудотворца. Как известно, его похоронили в соборе города Миры в Ликии (ныне – турецкий Демре). Веками к его мощам устремлялись сотни тысяч христиан. Это был один из крупнейших паломнических центров. Он долгое время входил в состав Византийской империи. Однако в XI столетии над Малой Азией нависла угроза: из степей пришли многочисленные орды турков-сельджуков. Они завоевали регион довольно быстро, сея на своем пути ужас. Не щадили никого и ничего: сотни тысяч убитых или уведенных в плен, разграбленные города, оскверненные святыни.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВстреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге
Встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге
Жители Мир опасались, что такая же участь ждет и их главную реликвию. На всякий случай мощи Чудотворца замуровали в храмовый пол. Вместе с тем, слух о нависшей над городом угрозе разнесся по всей Европе. Первыми прознали об этом итальянские купцы, которые активно торговали в восточном средиземноморье. В 1087 году корабли из Венеции и Бари отправились в Антиохию за крупным заказом. На обратной дороге они решили заехать за останками святителя.
Представители обеих городов сильно торопились: на кону была одна из величайших святынь. Все знали, что ее обладатель получал не только духовную, но и материальную выгоду. Любой европейский город, имеющий такую реликвию, моментально обогатится за счет паломников. Поэтому барийские и веницианские корабли отправились из Антиохии на ликикийский берег почти одновременно.
Морякам из Бари повезло больше: их вооруженный отряд первым высадился в Мирах. Глубокой ночью вперед послали разведчиков: те, вернувшись, сообщили, что в городе тихо. А в церкви, где хранятся мощи, вместо охраны – четыре безобидных монаха. Именно они, ничего не подозревая, указали итальянцам точное место, где хранились останки.
Один из черноризцев заодно рассказал, что святитель Николай накануне явился ему во сне и приказал бережнее хранить его мощи. Барийцы сочли это добрым знаком. И предложили служителям храма триста золотых монет в обмен на святыню. Те не просто отказались, но даже пригрозили поднять тревогу. За что были связаны.
© РИА Новости / Антон СкрипуновСувенирные статуэтки Николая Чудотворца в городе Бари
Сувенирные статуэтки Николая Чудотворца в городе Бари - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Сувенирные статуэтки Николая Чудотворца в городе Бари
Пришельцы разбили каменный помост над гробницей Николая Чудотворца, а затем крышку саркофага. И были обескуражены: гроб был доверху наполнен миром – благоухающим маслом, сочившимся из останков святого. Купцы совершили небольшую службу и только после этого решились достать косточки. Их завернули в свои верхние одежды, доставив на корабль.
Рано утром связанных монахов освободили местные жители. И город объяла скорбь: все плакали, горюя об утрате святыни. Произошло это 22 мая. В календаре это событие называется так: "Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар".
К слову, этот праздник отмечают далеко не во всех поместных православных церквах. В грекоязычных, например, его игнорируют. А все из-за обиды жителей Мир на итальянцев.
Кроме того, раньше на Руси отмечали еще Рождество Николая Чудотворца. Этот праздник приходился на 8 августа.

В чем помогает святой

Святителю Николаю Чудотворцу особенно горячо молятся в Русской церкви. Все дело в том, что православные верят в его помощь.
Согласно давней традиции, у каждого святого есть своя "специализация". Кому-то молятся о даровании детей, кому-то об исцелении от болезни, кто-то просит у определенного небесного защитника помощи в новом деле. Однако у Николая Угодника нет определенного "направления": к нему обращаются по любому поводу.
Например, этот святой считается покровителем моряков и путешественников. Также его просят о скорейшем выздоровлении.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМощи Николая Чудотворца в Бари
Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мощи Николая Чудотворца в Бари
"Очень часто люди, которые получили по молитвам помощь от святителя, свидетельствуют об этом. Мне запомнилась одна женщина, исцелившаяся от слепоты. Причина этому, как я понял, крылась не в глазах, а в нервной системе. Медики не оставляли ей никакого шанса на исцеление. Так или иначе, после молитвы и паломничества сюда, в Бари, она обрела зрение", - рассказывает бывший настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари протоиерей Андрей Бойцов.
Кроме того, святителю молятся об избавлении от несправедливости в судебных делах. Многочисленные чудеса, рассказывает отец Андрей, тщательно зафиксированы.

Биография

Святитель Николай чудотворец родился в 267 году в греческом городе Патары в Малой Азии. Его родители долго были бездетными, однако Господь услышал их молитвы. Крещение долгожданного младенца сопровождалось различными чудесами – уже тогда было ясно, что этот человек избран Богом.
Дядей Николая был епископ Патарский. Именно он возвел его сначала в сан чтеца, а затем во священники.
Спустя некоторое время святителя возвели в епископский сан. Почти всю свою жизнь он служил в городе миры, недалеко от Патар. Уже при жизни он совершил многочисленные чудеса, благодаря чему приобрел известность во всех уголках Римской империи.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзготовление ковчега для мощей Николая Чудотворца
Изготовление ковчега для мощей Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Изготовление ковчега для мощей Николая Чудотворца
А в 325 году святой Николай стал одним из участников Первого Вселенского собора, который осудил ересь Ария. Тот считал, что Христос – не Бог, а просто человек, пусть и совершенный. По преданию, во время выступления еретика перед соборянами святитель не выдержал хулы на Бога и ударил его. За неподобающее поведение его посадили в темницу. Однако вскоре освободили – по повелению самой Богородицы.

Житие

Многочисленные факты из жизни Николая Чудотворца описаны в его житии. Оно составлено примерно в VIII веке. Однако исследователи отмечают, что, на самом деле, о биографии великого святого известно очень мало.
Все дело в том, что жизнеописание святителя представляет собой компиляцию нескольких биографий. Ученым сложно разобраться, где речь именно об Угоднике, а где – о другом святом с именем Николай.
"В описании его жития вообще упоминаются 17 разных Николаев в одном месте, в одно время (при императоре Юстиниане). То есть это было очень распространенное имя — как у нас Иван, например. Конечно, там в разное время были разные святители. Могли среди них быть и Николаи. Это все бесконечная путаница", - отмечает историк Алексей Бугаевский.
Этим и объясняются многочисленные нестыковки в его житии. Но верующих это не смущает. Для них куда важнее помощь, которую оказывает святой.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНадвратная икона Николы Можайского на Никольской башне Московского Кремля
Надвратная икона Николы Можайского на Никольской башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Надвратная икона Николы Можайского на Никольской башне Московского Кремля

Дела Николая Чудотворца

А помогал людям он еще при жизни. Святитель умиротворял враждующих и заступался за несправедливо осужденных. Однажды, например, он спас трех мужей, которых ждала смертная казнь. Их обвинили в подготовке мятежа против градоначальника Евстафия. Но на самом деле, чиновника подкупили недоброжелатели.
Николая Угодника же в городе не было – он плыл в Иерусалим. Однако, согласно житию, ему явился Господь и попросил пресечь несправедливость. Святителю удалось прибыть обратно в Миры ровно в тот момент, когда палачи уже занесли мечи над головами оклеветанных.
"Когда святой это увидел и обратил взор на печальное зрелище, то, уравновесив суровость мягкостью, не сказал ни дерзкого, ни резкого слова, но и не выказал никакой опаски или робости; сколько доставало сил он побежал к палачу, смело выхватил из его рук меч, и, ничего не страшась, бросил на землю, и осуждённых освободил от их оков. Никто не воспрепятствовал его самовластному поступку", - гласит житие.
Еще одна история, пожалуй, самая любимая у верующих: Вот самое любимое: в городе Миры, где служил святой, у одного вдовца было три дочери. Но он не мог их выдать замуж, потому что был очень беден. А без приданого брак не состоится. Дочерей ждала типичная для того времени участь — стать блудницами. Прознав об этом, святитель Николай решил помочь бедной семье. Три вечера подряд ходил мимо их дома, стараясь остаться незамеченным, и бросал по мешочку с золотом. Однако вдовец однажды подкараулил его — но святой уговорил того сохранить все в тайне.
© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкФрагмент фигуры "Святой Николай". Из села Чердыни, XVII век. Деревянная скульптура
Фрагмент фигуры Святой Николай. Из села Чердыни, XVII век. Деревянная скульптура - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / А. Свердлов
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Фрагмент фигуры "Святой Николай". Из села Чердыни, XVII век. Деревянная скульптура
Именно это предание стало основой главной рождественской легенды: перед Рождеством святой Николай тайно раздает подарки. Из этого в странах Западной Европы оформился культ Санта Клауса.

Богослужения

По церковному уставу, дни памяти святителя Николая Чудотворца считаются памятными. Поэтому в храмах совершают особые службы.
Накануне вечером верующие молятся за всенощным бдением. А утром, в сам праздник, за божественной литургией. В самом конце богослужения священнослужители совершают величание святителя перед его иконой: поют тропарь и кондак, а также читают молитву.
Подобным образом в Церкви отмечают память других святых. Каких-то специальных обрядов, посвященных именно святителю Николаю Угоднику, нет.

Мощи Николая Чудотворца

Останки святителя хранятся в городе Бари на юге Италии. По данным ученых, там около 85 процентов мощей. А 10 процентов находятся в Венеции. Дело в том, что венецианцы в 1087 году прибыли в Миры спустя несколько дней после барийских купцов. Они, войдя в храм, обыскали гробницу святителя, но ничего там не обнаружили. Тогда они начали пытать стражей храма и выяснили, что в там находятся мощи еще двух человек — дяди Николая Чудотворца и мученика Федора. Именно их останки венецианцы сперва и взяли. Но затем, согласно хронике, вернулись и нашли под храмовым алтарем ту самую гробницу. Как оказалось, их конкуренты успели унести не все косточки.
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкКовчег с мощами святителя Николая Чудотворца в Петербурге
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в Петербурге
Частицам мощей Угодника можно поклониться также во многих христианских храмах – в том числе и в России. Только в столице они хранятся в 26 церквях.

Молитвы Николаю Чудотворцу

Ни одному святому не составлено столько молитв, как Николаю Угоднику. Их аж пять. Вот самая древняя:
"О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь".
Существуют еще тропарь и кондак. Это особые молитвенные гимны, которые поются в день памяти святого.
Тропарь:
"Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим"
Кондак:
"В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти"
Также верующие могут прочитать акафист Николаю Чудотворцу – сборник особых молитвенных воззваний и величаний.
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкДеревянная скульптура Николая Чудотворца. XVII век
Деревянная скульптура Николая Чудотворца. XVII век - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Деревянная скульптура Николая Чудотворца. XVII век

Церковь Николая Чудотворца

"О его жизни, на самом деле, известно мало. О таких святых, как Иоанн Златоуст или Григорий Богослов — великих учителях Церкви, — мы знаем гораздо больше. Однако попробуйте найти церкви в их честь", — отмечает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Действительно, множество храмов Русской православной церкви посвящены именно святителю Николаю. Что отражает его популярность среди верующих.
Первые Никольские храмы появились на Руси еще в конце X века – сразу после принятия христианства. Наиболее известные сейчас находятся в Москве (Николы в Хамовниках и Николы в Кузнецах), Вене, Бари, Санкт-Петербурге и Киеве. Морской Никольский собор в Кронштадте – один из крупнейших христианских храмов в мире.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИнтерьер Морского Никольского собора в Кронштадте
Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Интерьер Морского Никольского собора в Кронштадте

Иконы, фрески и мозаика Николая Чудотворца

Первые фрески со святителем Николаем Чудотворцем появились еще в V веке. Дошедшие до нас датируются восьмым столетием. На них святой изображен старцем в одеждах епископа. Именно этот образ считается каноничным.
Древнейшие русские образы, которые известны науке, были написаны в XII столетии. Существует два иконографических варианта: в митре – богослужебном головном уборе епископа и без нее. В народе они называются так: "Никола Зимний" ("в шапке") и "Никола Вешний" ("теплый").
Кроме того, именно на Руси появился еще один, уникальный, вариант изображения святителя. Он называется Николой Можайским: святой в правой руке держит меч, а в левой – крепость. Позже вместо замка стали изображать храмы или города.
Репродукция иконы Николай Чудотворец с клеймами чудес (1642 год) из собрания Музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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