https://ria.ru/20221018/prazdniki-1824905701.html

Церковные праздники в ноябре 2022 года: подробный календарь

Церковные православные праздники в ноябре 2022 в России: календарь на месяц

Церковные праздники в ноябре 2022 года: подробный календарь

Календарь религиозных праздников в последний месяц осени включает несколько десятков важных для православных людей дат. Какие церковные праздники отмечаются в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:15

2022-10-18T16:15

2022-10-18T16:15

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Календарь религиозных праздников в последний месяц осени включает несколько десятков важных для православных людей дат. Какие церковные праздники отмечаются в ноябре 2022 года в России, их расписание по дням и связанные с ними народные приметы - в материале РИА Новости.Церковные праздники в ноябреПравославный календарь на ноябрь содержит более 90 праздников, дней памяти и других знаменательных событий. Помимо этого в конце ноября начинается Рождественский пост, который продлится до начала января 2023 года.Календарь праздников по днямПрактически каждый день ноября 2022 года в православном календаре отмечен не одной, а несколькими знаменательными датами. Вот основные из них:1 ноябряДень памяти Пророка Иоиля - одного из первых библейских пророков, после которого осталась книга проповедей.День памяти Мученика Уара и с ним семи учителей христианских. Уар оказывал поддержку заключенным в тюрьмы христианам и принял смерть за христианскую веру.2 ноябряАртемьев день, День памяти великомученика Артемия Антиохийского. Артемий был военачальником и наместником Египта, выступил против гонений на христиан, за что и был казнен.День памяти праведного отрока Артемия Веркольского - погиб в юном возрасте от удара молнией. Считается, что его мощи обладают целебной силой.3 ноябряИларионов день. Этот день посвящен памяти нескольких православных святых с одинаковыми именами - Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, а также перенесению мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.4 ноябряПразднование в честь Казанской иконы Божией Матери. В православном календаре одной из самых почитаемых христианами икон посвящено сразу два праздника. Осенний напрямую связан с освобождением столицы от польских захватчиков в 1612 году. Считается, что именно образ Богоматери помог русскому войску.5 ноябряДень памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти. Существует несколько предположений, почему святого так называют. Согласно одному из них, Иаков является двоюродным братом Иисуса Христа. Этот праздник также известен как День Якова. Именно апостол Иаков, по преданию, считается создателем Божественной литургии.Дмитриевская родительская суббота. В этот день принято поминать усопших воинов и тех, кто скончался внезапно.6 ноябряДень иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Светец). Именно в этот день в конце XVII века икона впервые совершила свое первое чудо.7 ноябряДень памяти мучеников Маркиана и Мартирия. Оба мученика служили в Константинопольском соборе и приняли смерть за свою веру, так от нее и не отказавшись.8 ноябряДень памяти великомученика Димитрия Солунского. В Дмитриев день принято чтить память Димитрия Солунского, который выступал против язычества и распространял христианство.9 ноябряДень памяти мученика Нестора Солунского. Ученик Димитрия Солунского победил в бою императорского воина Лия, который убил множество христиан. В этот же день чтят память преподобных Нестора Летописца и Нестора Некнижного.10 ноябряДень памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Параскева проповедовала христианскую веру, за что была подвергнута многочисленным истязаниям и убита при императоре Диоклетиане.11 ноябряДень памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни. Святая стала сиротой в три года, после чего воспитывалась в монастыре. За свою веру подверглась пыткам и была казнена.День памяти преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского. Посвятил себя служению Богу, боролся против идолов и язычества.12 ноябряДень памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского (как говорили на Руси, Зиновия Синичника), и сестры его Зиновии. Брат и сестра приняли мученическую смерть за христианскую веру в период гонений на верующих при императоре Диоклитиане.12 ноября еще называют Синичкиным днем. В народе считалось, что именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи.13 ноябряДень памяти преподобных Спиридона и Никодима Печерских. На протяжении нескольких десятилетий занимались изготовлением просфор в стенах Киево-Печерской лавры. Еще при жиз­ни пре­по­доб­ный Спи­ри­дон про­славился чу­де­са­ми.14 ноябряДень памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских. Осенние Кузьминки связаны с именами братьев, которые чудесным образом и совершенно бескорыстно исцеляли даже безнадежно больных людей.15 ноябряДень памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. Все вышеперечисленные святые мученики были придворными одного из персидских правителей и не отказались от своей веры даже перед лицом жестоких истязаний.16 ноябряОбновление храма святого великомученика Георгия в Лидде. Церковь, носящая имя святого великомученика Георгия, неоднократно была сильно повреждена и разрушена. В 1872 году на ее месте был возведен новый храм, который освятили 16 ноября.17 ноябряДень памяти священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера. Ученики святого апостола Тита приняли мученическую смерть за свою веру. Этот день также именуется Ереминым днем, про который в народе часто говорят “Ерема — сиди дома”18 ноябряДень Ионы / День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Рано осиротевшему мальчику еще в детстве было предсказано стать архиепископом Новгорода. При нем здесь был построен первый храм в честь преподобного Сергия Радонежского.19 ноябряДень памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. Павел несколько раз избирался патриархом, но после изгонялся императором из Константинополя. В итоге был убит во время ссылки. В народе этот день называют Павел-Ледостав, так как считается, что в это время все водоемы уже покрываются прочным льдом.20 ноябряПамять о мучениках в Мелитине. Более 30 человек приняли смерть за веру в период гонений на христиан.21 ноябряСобор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Данный праздник также известен как Михайлов день. Этот день считался указанием в сторону грядущего Собора всех Небесных Сил на Страшный суд.22 ноябряДень памяти преподобной Матроны Константинопольской. Уже в сознательном возрасте Матрона отреклась от мирской жизни и посвятила себя служению Господу. Известна не только своей добродетелью, но и даром исцеления.23 ноябряПамять мученика Ореста, врача. Искусный врач из Тианы, которого пытали и казнили за христианскую веру.24 ноябряПамять преподобного Феодора Студита, исповедника. Известен как автор устава монашеской жизни для Студийского монастыря, который затем распространился и по другим российским монастырям.25 ноябряПамять святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. В народном календаре этот день также значится как Иван Снежный, так как на него часто приходятся снегопады.26 ноябряДень памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Входит в число трех вселенских святителей, был известен как прекрасный проповедник и автор богословских трудов.27 ноябряДень памяти апостола Филиппа (Филиппов день/Куделица). За свою жизнь апостол Филипп успел побывать во многих странах и в каждую из них нес Слово Божье. На этот же день приходится заговенье перед началом Рождественского поста.28 ноябряДень памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (Гурьев день). В первый день Рождественского поста вспоминают имена трех мучеников, которые стали жертвами гонений на христиан.29 ноябряДень памяти апостола и евангелиста Матфея (Матвеев день). В этот день полагается чтить память об одном из 12 апостолов - Левии Матфее, который написал Евангелие. В народе эта дата известна как Матвеев день.30 ноябряДень памяти Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (Григорий Зимоуказатель). Рожденный в семье язычников, по собственной воле принял христианство, был известен своими чудесами, в том числе - даром изгонять бесов.Посты в ноябреПоследний месяц осени у христиан связан с соблюдением последнего в этом году многодневного поста. Речь, конечно, идет о Рождественском посте. В оставшуюся часть месяца в отдельные дни также действуют ограничения в питании.МногодневныйРождественский пост также называется Филиппов пост и продлится с 28 ноября 2022 года до 6 января 2023 года. Эти 40 дней отводятся верующим для того, чтобы подготовиться к празднованию Рождества Христова. Причем не только телом, через ограничения в пище, но и душой, при помощи молитв.Подобно другим постам, Рождественский пост также накладывает определенные ограничения на ежедневное меню. Основа питания в эти дни - каша из различных видов круп, также разрешены овощи, фрукты, бобовые и так далее, в то время как мясо, яйцо и молочные продукты на весь период поста - под строгим запретом.В среду и пятницу верующим необходимо соблюдать сухоядение, по понедельникам разрешена горячая пища, но - без растительного масла (его можно добавлять в другие дни). В выходные дни, а также по вторникам и четвергам в начале поста можно дополнить постное меню рыбой, после 20 декабря и до 1 января рыбу разрешается употреблять в пищу уже только в субботу и воскресенье..Самая строгая часть Рождественского поста - те несколько дней, что непосредственно предшествуют Рождеству. С 2 по 6 января питаться следует таким образом: понедельник, среда и пятница - сухоядение, вторник и четверг - пища горячая, но без масла и только в выходные - горячая пища с добавлением растительного масла.Что касается Рождественского сочельника, то в этот день вплоть до того момента, как на небе появится самая первая звезда, верующим стоит воздержаться от еды.ОднодневныеПо средам и пятницам в ноябре верующим христианам необходимо придерживаться принципов сухоядения, то есть включать в свое меню исключительно растительную пищу. В этот перечень входят как овощи и фрукты, так и орехи. мед, вода, хлеб.К слову, для мирян в эти дни допускаются небольшие послабления: им разрешено употреблять в пищу рыбу.Приметы и поверьяС последним месяцем осени в народе было связано немало примет. Например, считалось, что ненастная погода на 4 ноября свидетельствует о том, что скоро стоит ждать наступление зимы. А вот оттепель 8 ноября предвещает мягкую зиму и теплую весну.Свои приметы связаны и с праздничными днями. Так, воющие волки в Артемьев день предвещают приближение морозов, а выпавший в Яков день обильный пышный снег - сигнал о том, что летом стоит ждать богатого урожая.Плохой приметой для беременных в день Параскевы Пятницы считалось давать в долг. А вот в Синичкин день было принято следить за этими миниатюрными птичками. Если они в большом количестве собираются у кормушек - значит, стоит ждать холодов, с метелями и обильными снегопадами.

https://ria.ru/20210719/ikona-1741888906.html

https://ria.ru/20220120/prazdniki-1768773455.html

https://ria.ru/20181122/1532457204.html

https://ria.ru/20220606/pominanie-1793563662.html

https://ria.ru/20220719/kazanskaya-1803574929.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, сергий радонежский, иисус христос, религия, православие, русская православная церковь, религиозные праздники