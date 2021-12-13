https://ria.ru/20211213/andrey-1763380225.html

Православные отмечают день святого покровителя России

Православные отмечают день святого покровителя России - РИА Новости, 13.12.2021

Православные отмечают день святого покровителя России

Православные христиане отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного, который считается святым покровителем России и Украины, в народе дата еще именуется... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T00:01

2021-12-13T00:01

2021-12-13T00:01

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Православные христиане отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного, который считается святым покровителем России и Украины, в народе дата еще именуется Андреевым днем. Апостол Андрей, родной брат апостола Петра, стал первым, кого Христос позвал с собой. Согласно Евангелию от Матфея (Мф. 4:18-19) и от Марка (Мк. 1:16-18), произошло это близ Галилейского озера, а по Евангелию от Иоанна (Ин.1:35-40) апостол Андрей был вначале учеником Иоанна Крестителя и тот послал его к Иисусу.Житие апостола рассказывает, что они с братом, как и отец их Иона, были галлилейскими рыбаками из Вифсаиды. Повзрослев, братья обзавелись семьями и перебрались в Капернаум. А потом Андрей, услышав, что на Иордане проповедует Иоанн Предтеча, ушел к нему.Сведения о нем в Писании весьма скудные. По преданию, после Вознесения Спасителя, когда ученики решали, кому куда отправляться на проповедь, Андрею достались земли Вифинии (римская провинция на северо-западе Анатолии) и Пропонтиды (Мраморное море) с городами Халкидон и Византий, а также Фракия (область, с 1923 года разделенная между Болгарией, Грецией и Турцией) и Македония (сегодня территория Греции, Республики Македония и Болгарии), простиравшиеся до Черного моря и Дуная, земли Скифии, Фессалии (северо-восток Греции на побережье Эгейского моря), Эллады, Ахайи (область на севере Пелопоннеса) и города Аминс, Трапезунд, Ираклия и Амастрида. А святой Григорий Богослов (IV век) писал, что Андрею выпал жребий идти в Индию.И апостол Андрей прошел эти города и страны, неся язычникам евангельскую проповедь. И почти всюду власти встречали его в штыки: изгоняли из городов, избивали, в Синопе даже побили камнями.В греческом городе Патры, где он принял мученическую смерть, хранится деревянный косой крест, который считается тем самым, на котором около 70 года был распят апостол. В 1250 году реликвию вывезли из Византии крестоносцы, и она хранилась в храме святого Виктора в Марселе, а в 1980 году ее вернули в Патры, где на месте распятия апостола воздвигнут величественный собор Андрея Первозванного.На Руси особое почитание Андрея Первозванного началось в XI веке, когда в Киеве была построена в Киеве первая Андреевская церковь.В 1698 году Петр I учредил первую награду России — орден святого Андрея Первозванного. Апостол Андрей почитается святым покровителем России, Украины, Шотландии, Румынии, Греции, Сицилии, а также моряков и рыбаков.В народе считалось, что с этого дня нужно готовиться к празднику Рождества. Также в этот день искали суженого. В Белоруссии и на Украине совершали Калиту: особый обряд инициации юношей. Молодые парни прыгали к подвешенному хлебу, калите, который пекли исключительно девицы, откусывая от него кусок. А после этого устраивали особое застолье.

https://ria.ru/20181213/1547898049.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211211/1763235143.html

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греция, румыния, петр i, россия, религиозные праздники