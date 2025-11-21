Рейтинг@Mail.ru
Андреев день 2025: какого числа праздник, история, традиции
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
19:09 21.11.2025
День памяти Андрея Первозванного: история и традиции
Андреев день 2025: какого числа праздник, история, традиции
День памяти Андрея Первозванного: история и традиции
Апостол Андрей Первозванный — один из 12 учеников Иисуса Христа. О том, какого числа чтят память апостола в 2025 году, когда жил святой и чем прославился, как... РИА Новости, 21.11.2025
Алёна Пава
Алёна Пава
День памяти Андрея Первозванного: история и традиции

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкГлавная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Апостол Андрей Первозванный — один из 12 учеников Иисуса Христа. О том, какого числа чтят память апостола в 2025 году, когда жил святой и чем прославился, как отмечают праздник православные, — в материале РИА Новости.

День памяти апостола Андрея Первозванного 2025

Каждый год 13 декабря православные верующие чтят память апостола Андрея Первозванного — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Прозвали так апостола в связи с тем, что именно его Спаситель позвал первым вслед за собой для несения проповеди по городам и странам.
“Он первым начинает благовестие: узнав от Иоанна Крестителя о Христе, Андрей идёт к своему брату Петру и говорит, что пришел Мессия, которого иудеи ждали”, — рассказывает Анна Бахтиярова, религиовед, историк.
Апостол Андрей — один из самых почитаемых святых в православии. Считается, что он еще с юности искал Бога, обладал самым чутким и чистым сердцем среди других учеников, а также отличался “спокойной” верой и скромностью.
© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкПамятник Святому Апостолу Андрею Первозванному, установленный в поселке Атяшево в Мордовии
Памятник Святому Апостолу Андрею Первозванному, установленный в поселке Атяшево в Мордовии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
Памятник Святому Апостолу Андрею Первозванному, установленный в поселке Атяшево в Мордовии

Какого числа праздник

День памяти апостола Андрея приходится на 13 декабря каждый год (по старому стилю — 30 ноября). Помимо это даты с его именем связана дата 13 июля (Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов).

История

Апостол Андрей родился в городе Вифсаиде Палестинской в первом веке нашей эры. Он, как и его старший брат Петр (тоже будущий апостол), был рыбаком. Однако Андрей еще с детства решил посвятить себя Богу и сохранял девство, в то время как его брат был уже женат. Когда появился пророк Иоанн, предвещающий приход Мессии, первым прибыл именно Андрей с жаждой обрести Бога. Тогда Андрей провел день с Иисусом, а после возвратился к брату с фразой: “Мы нашли Мессию, что значит Христос”.
Немного позже, когда Андрей и Петр снова занимались ловлей рыбы, Иисус увидел их и произнес: “Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков”. После чего те последовали за ним.
В итоге Андрей Первозванный стал учеником Христа и участником всех важнейших событий Евангелия.
“После воскресения Христа апостолы бросали жребий, кому в какие земли идти с проповедью”, — рассказала Анна Бахтиярова.
© Public domainАпостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских. 1848
Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских. 1848 - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Public domain
Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских. 1848
Апостолу Андрею выпала территория побережья Черного моря, Дуная, Днепра. Он восходил на гору, где впоследствии возник город Киев, дошел до племен, проживавших на территории современного Новгорода, т.е. прошел в обратном направлении по пути "из варяг в греки" (правда, назван он так был уже в IX веке). Об этом рассказывается в его "Житии".
Однако мнения историков расходятся в вопросе о том, бывал ли Андрей Первозванный в землях прародителей славян, уточняет религиовед. Тем не менее, апостола Андрея особо почитают в России и считают его покровителем страны. Калики перехожие воспевали Андрея Первозванного "русской Церкви камнем".
Апостол был казнен правителем греческого города Патры Эгеатом - распят на косом кресте таким образом, что ноги и руки были не прибиты, а привязаны. Так наместник хотел доставить больше мучений Андрею. Даже несмотря на это Андрей и на кресте продолжал проповедовать. Тогда народ попытался спасти его, уговорив Эгеата снять апостола и помиловать. Тот согласился, после чего люди принялись отвязывать Андрея Первозванного, однако их руки приходили в омертвение, когда касались мученика. В этот момент апостол возгласил: “Приими меня, Учитель Благий, и не ранее повели мне быть сняту со креста, как примешь дух мой!”.
“Апостол был распят на кресте Х-образной формы. Как мы знаем Андреевский флаг, на котором изображен косой крест, является флагом Российского военно-морского флота со времён Петра I. Святой Андрей считается покровителем моряков, так как он был рыбаком. А ещё в "Житии" описывается случай, когда он воскресил 40 утонувших моряков”, — добавила историк.
© Public domainАндрей Первозванный. Икона из иконостаса Успенского собора во Владимире. Московские иконописцы круга Андрея Рублёва. 1410-е годы
Андрей Первозванный. Икона из иконостаса Успенского собора во Владимире. Московские иконописцы круга Андрея Рублёва. 1410-е годы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Public domain
Андрей Первозванный. Икона из иконостаса Успенского собора во Владимире. Московские иконописцы круга Андрея Рублёва. 1410-е годы

Значение

День памяти Андрея Первозванного считается общерусским праздником. Согласно преданию, апостол первым принес весть о христианстве на Русь, отчего его почитали еще во времена Всеволода Ярославича и его сына Ярослава Мудрого, которого крестили в 1030 году под именем Андрей. После этого в 1086 году был построен им же Андреевский монастырь.
Особое место Андрей Первозванный занимает и во время правления династии Романовых. Петр I выбирает этого ученика Господа своим покровителем и учреждает высший государственный орден в честь Андрея Первозванного. Император также ввел официальный флаг военно-морского флота России — белый с синим Андреевским крестом. Под этим штандартом было одержано множество побед и совершено знаменитых плаваний (например, открыли Антарктиду в 1820-м).

Традиции

Праздник в честь Андрея Первозванного объединяет религиозные верования, традиции, народные приметы и даже рациональный опыт населения Руси и современной России. 13 декабря принято вспоминать ученика Христа, посещать службу в церкви и молиться Господу. Для народа же раньше устраивались гуляния, игры, молодые девушки гадали на суженого, ждали вещий сон, дабы увидеть образ будущего жениха.
Однако церковь не рекомендует прибегать к гаданиям. Достаточно собраться в день праздника всей семьей, накрыть стол с различными кушаньями и помолиться.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
О чем молятся
Андрея Первозванного считают покровителем нашей страны и моряков, отчего православные ему молятся о защите Родины, семьи, мореплавателей, об усилении веры и единстве людей, а также о счастливом браке и милосердии к окружающим.

Народные приметы и поверья

В народе устоялись некоторые приметы, которые дошли до наших времен:

Примета

Значение

Если 13 декабря пойдет снег и не растает

то будет лежать еще 110 дней

Не выпал снег

Зима ожидается теплой

Огонь в печи горит красным пламенем

Скоро начнется стужа

Огонь в печи горит белым пламенем

К оттепели

Ясный и морозный день

К богатому урожаю

Быстро и низко плывут облака

К стуже

А девушки верили, что мужчина, приснившийся в ночь на 13 декабря, и станет суженым.

Что нельзя делать в Андреев день

Как и на любой церковный праздник, в день святого Андрея не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Но запрет этот — не строгий. Кроме этого важно не забывать, что 13 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя пить алкоголь и есть скоромную пищу. Дозволено употреблять постные блюда.
Еще по теме
 
Религия
 
 
