https://ria.ru/20241130/svyaschennik-1985241136.html

Священник перечислил одежду, которая не подходит для посещения храма

Священник перечислил одежду, которая не подходит для посещения храма - РИА Новости, 30.11.2024

Священник перечислил одежду, которая не подходит для посещения храма

В храме неуместны короткая, а тем более мини-юбка, голые пупок, плечи, а также парео и купальник, мужчинам не стоит носить шорты выше колена, рассказал РИА... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:30

2024-11-30T09:30

2024-11-30T09:30

религия

религия

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В храме неуместны короткая, а тем более мини-юбка, голые пупок, плечи, а также парео и купальник, мужчинам не стоит носить шорты выше колена, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Ранее он рассказал РИА Новости, что женские брюки, штаны, являются приемлемой одеждой для посещения церкви, но, если в конкретном храме (чаще всего речь про монастыри или их подворья) более строгий дресс-код, поверх штанов можно надеть юбку, их обычно предлагают при входе в храм."Если говорить про выбор одежды для храма в целом, то она не должна быть вызывающей, причем этот принцип действует также в других церквях и странах. Вне зависимости от того, в какой храм Русской церкви вы идете – "обычный" или при монастыре – неуместны короткая, а тем более мини-юбка, голые пупок, плечи, а также парео и купальник. Мужчинам не стоит носить шорты выше колена, но в жару допустимы бриджи. Мужчины при входе традиционно снимают головной убор, а женщины, наоборот, покрывают голову", - говорит отец Максим Первозванский. Поэтому, если женщина в неподходящей одежде, то стоит хотя бы как-то обвязать платок поверх юбки, накрыть плечи и так далее, советует он."Есть старая хорошая поговорка: "Со своим уставом в чужой монастырь не лезь" - не нужно ничего никому доказывать. В Русской церкви есть разные приходы с разными традициями, дресс-кодом: где-то более строго к этому относятся, где-то более лояльно. И это нормально, в таких мелочах есть разнообразие Церкви, которое создаёт дополнительную ее устойчивость и приближает понимание того, ради чего все это делается. А ходим мы в храм ради Бога, ради молитвы", - призывает священник.И вместе с тем дресс-код, по его мнению, помогает настроиться на молитву, "а при посещении храма - осознать, что человек входит в священное пространство". "Когда Бог явился Моисею, он сказал снять обувь, так как место, на котором тот стоял - святая земля. Мусульмане, например, снимают обувь при входе в мечеть. Внешний вид человека - то, что он надевает, в каком виде предстаёт перед Богом, очень много значит и для него самого, и для окружающих. Конечно, еда (пост) или одежда не могут сами по себе приблизить нас к Богу, да и молиться можно, не зажигая свечи, или не обращаясь к иконам, но и то, и другое - способствует тому, чтобы мы вознесли свои ум и сердце к Богу, как этого и требует молитва", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241121/svyaschennik-1984963386.html

https://ria.ru/20241121/obraz-1984965946.html

https://ria.ru/20241101/mif-1981364588.html

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2024

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия