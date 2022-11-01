https://ria.ru/20221101/pervozvannyy-1828521528.html

День памяти Андрея Первозванного: дата в 2022 году, история праздника

Андрей Первозванный 2022: когда отмечают день памяти апостола

День памяти Андрея Первозванного: дата в 2022 году, история праздника

Апостол Андрей Первозванный — один из 12 учеников Иисуса Христа. О том, какого числа чтят память апостола в 2022 году, когда жил святой и чем прославился, как... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:19

2022-11-01T21:19

2022-11-01T21:19

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Апостол Андрей Первозванный — один из 12 учеников Иисуса Христа. О том, какого числа чтят память апостола в 2022 году, когда жил святой и чем прославился, как отмечают праздник православные — в материале РИА Новости.День памяти апостола Андрея Первозванного 2022Каждый год 13 декабря православные верующие чтят память апостола Андрея Первозванного — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Прозвали так апостола в связи с тем, что именно его Спаситель позвал первым вслед за собой для несения проповеди по городам и странам.“Он первым начинает благовестие: узнав от Иоанна Крестителя о Христе, Андрей идёт к своему брату Петру и говорит, что пришел Мессия, которого иудеи ждали”, — рассказывает Анна Бахтиярова, религиовед, историк.Апостол Андрей - один из самых почитаемых святых в православии. Считается, что он еще с юности искал Бога, обладал самым чутким и чистым сердцем среди других учеников, а также отличался “спокойной” верой и скромностью.Какого числа праздникДень памяти апостола Андрея приходится на 13 декабря каждый год (по старому стилю — 30 ноября). Помимо это даты с его именем связана дата 13 июля (Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов).ИсторияАпостол Андрей родился в городе Вифсаиде Палестинской в первом веке нашей эры. Он, как и его старший брат Петр (тоже будущий апостол), был рыбаком. Однако Андрей еще с детства решил посвятить себя Богу и сохранял девство, в то время как его брат был уже женат. Когда появился пророк Иоанн, предвещающий приход Мессии, первым прибыл именно Андрей с жаждой обрести Бога. Тогда Андрей провел день с Иисусом, а после возвратился к брату с фразой: “Мы нашли Мессию, что значит Христос”.Немного позже, когда Андрей и Петр снова занимались ловлей рыбы, Иисус увидел их и произнес: “Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков”. После чего те последовали за ним.В итоге Андрей Первозванный стал учеником Христа и участником всех важнейших событий Евангелия.“После воскресения Христа апостолы бросали жребий, кому в какие земли идти с проповедью”, — рассказала Анна Бахтиярова.Апостолу Андрею выпала территория побережья Черного моря, Дуная, Днепра. Он восходил на гору, где впоследствии возник город Киев, дошёл до племен, проживавших на территории современного Новгорода, т.е. прошел в обратном направлении по пути "из варяг в греки" (правда, назван он так был уже в IX веке). Об этом рассказывается в его "Житии".Однако мнения историков расходятся в вопросе о том, бывал ли Андрей Первозванный в землях прародителей славян, уточняет религиовед. Тем не менее, апостола Андрея особо почитают в России и считают его покровителем страны. Калики перехожие воспевали Андрея Первозванного "русской Церкви камнем".Апостол был казнен правителем греческого города Патраса Егеатом - распят на косом кресте таким образом, что ноги и руки были не прибиты, а привязаны. Так наместник хотел доставить больше мучений Андрею. Даже несмотря на это Андрей и на кресте продолжал проповедовать. Тогда народ попытался спасти его, уговорив Егеата снять апостола и помиловать. Тот согласился, после чего люди принялись отвязывать Андрея Первозванного, однако их руки приходили в омертвение, когда касались мученика. В этот момент апостол возгласил: “Приими меня, Учитель Благий, и не ранее повели мне быть сняту со креста, как примешь дух мой!”.“Апостол был распят на кресте Х-образной формы. Как мы знаем Андреевский флаг, на котором изображен косой крест, является флагом Российского военно-морского флота со времён Петра I. Святой Андрей считается покровителем моряков, так как он был рыбаком. А ещё в "Житии" описывается случай, когда он воскресил 40 утонувших моряков”, — добавила историк.ЗначениеДень памяти Андрея Первозванного считается общерусским праздником. Согласно преданию, апостол первым принес весть о христианстве на Русь, отчего его почитали еще во времена Всеволода Ярославича и его сына Ярослава Мудрого, которого крестили в 1030 году под именем Андрей. После этого в 1086 году был построен им же Андреевский монастырь.Особое место Андрей Первозванный занимает и во время правления династии Романовых. Петр I выбирает этого ученика Господа своим покровителем и учреждает высший государственный орден в честь Андрея Первозванного. Император также ввел официальный флаг военно-морского флота России — белый с синим Андреевским крестом. Под этим штандартом было одержано множество побед и совершено знаменитых плаваний (например, открыли Антарктиду в 1820-м).ТрадицииПраздник в честь Андрея Первозванного объединяет религиозные верования, традиции, народные приметы и даже рациональный опыт населения Руси и современной России. 13 декабря принято вспоминать ученика Христа, посещать службу в церкви и молиться Господу. Для народа же раньше устраивались гуляния, игры, молодые девушки гадали на суженого, ждали вещий сон, дабы увидеть образ будущего жениха.Однако церковь не рекомендует прибегать к гаданиям. Достаточно собраться в день праздника всей семьей, накрыть стол различными кушаньями и помолиться.О чем молятсяАндрея Первозванного считают покровителем нашей страны и моряков, отчего православные ему молятся о защите Родины, семьи, мореплавателей, об усилении веры и единстве людей, а также о счастливом браке и милосердии к окружающим.ПриметыВ народе устоялись некоторые приметы, которые дошли до наших времен:Что нельзя делать в Андреев деньЦерковь в этот день рекомендует избегать тяжелого труда, физических нагрузок и рукоделия (вязание, шитье и т.д.), а также запрещает гадания, участие в конфликтах и сплетни. Кроме этого важно не забывать, что 13 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя пить алкоголь и есть скоромную пищу. Дозволено употреблять постные блюда и ходить в гости.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/1588709880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иисус христос, россия, черное море, русская православная церковь, православие, религиозные праздники, религия