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Случаи повреждения знаменитых полотен в 1911-2022 годах

Случаи повреждения знаменитых полотен в 1911-2022 годах - РИА Новости, 14.10.2022

Случаи повреждения знаменитых полотен в 1911-2022 годах

14 октября 2022 года в Лондоне (Великобритания) две девушки, участницы британского экологического движения Just Stop Oil зашли в зал Национальной галереи и... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:44

2022-10-14T16:44

2022-10-14T16:44

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14 октября 2022 года в Лондоне (Великобритания) две девушки, участницы британского экологического движения Just Stop Oil зашли в зал Национальной галереи и вылили на картину Ван Гога "Подсолнухи", стоимостью в 84,2 миллиона долларов, содержимое двух банок (консервированного) томатного супа. Полотно не пострадало, однако повреждена рама. На место инцидента прибыла полиция и задержала правонарушителей. 7 декабря 2021 года на выставке в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге злоумышленник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине советской художницы Анны Лепорской "Три фигуры". Дирекция центра заявила о происшествии в полицию 20 декабря. Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении охранник Александр Васильев, в отношении него было возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте). Картина "Три фигуры" входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи. Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей. Полотно было застраховано перед оправкой на выставку на 74,9 миллионов рублей. В конце августа 2022 года суд назначил бывшему охраннику "Ельцин Центра" Александру Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра. 25 мая 2018 года в Москве в Третьяковской галерее мужчина повредил знаменитое полотно Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына". Инцидент произошел перед закрытием галереи, когда сотрудники проводили плановый осмотр здания. Один из посетителей прорвался в пустой зал и нанес по застекленному полотну несколько ударов стойкой ограждения. В результате стекло разбилось, осколки прорвали холст в трех местах на фигуре царевича. От падения пострадала авторская рама. В мае 2022 года в Третьяковской галерее закончили реставрацию полотна. В апреле 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил вандала, повредившего картину, к 2,5 годам колонии общего режима. 8 февраля 2013 года посетительница филиала Лувра исписала маркером знаменитую картину Эжена Делакруа "Свобода на баррикадах". Перед закрытием музея женщина подошла к полотну и начала писать на нем черным маркером. Охранник зала и один из посетителей остановили женщину и передали полиции. Надпись была нанесена на слой лака, поэтому на реставрацию картины ушло меньше двух часов. 7 октября 2012 года картина экспрессиониста Марка Ротко была повреждена в лондонской галерее современного искусства "Тейт Модерн". Неизвестный мужчина зашел в один из залов музея и написал черными чернилами в углу картины Ротко "Владимир Уманец'12. Потенциальный кусок желтизны". Ответственность за порчу полотна взял на себя российский художник Владимир Уманец. В декабре 2012 года Лондонский суд приговорил Владимира Уманца к двум годам тюрьмы. 13 июня 2012 года молодой человек испортил полотно Пабло Пикассо "Женщина в красном кресле" (Woman in a Red Armchair) 1929 года, нарисовав на нем матадора, убивающего быка. Инцидент произошел в музее американского города Хьюстон Menil Collection, где картина выставляется с момента его открытия в 1987 году. Сразу после инцидента картина была доставлена в отдел реставрации, где специалистам удалось полностью удалить следы краски. В январе 2013 года злоумышленник сдался сотрудникам американской полиции на границе с Мексикой. 16 июля 2011 года в Национальной галерее Лондона мужчина изрисовал красной краской картину "Поклонение золотому тельцу" (1634) французского художника Николя Пуссена, стоявшего у истоков живописи классицизма. Британская полиция задержала злоумышленника. 16 мая 2008 года бывший охранник Художественного музея Карнеги в Питтсбурге Тимур Серебрюков ключом разрезал полотно американской художницы латвийского происхождения Вии Целминьш "Ночное небо #2". Стоимость полотна оценивалась в 1,2 миллиона долларов. По утверждению адвоката, в действиях Серебрюкова не было политических мотивов, картина просто ему "не понравилась". В январе 2009 года Серебрюков признал себя виновным в вандализме. В ночь на 7 октября 2007 года неизвестные проникли в один из центральных музеев Парижа ‒ музей д'Орсе и изуродовали картину Моне "Мост в Аржантее" 1874 года. Сработал сигнал тревоги, и, убегая, один из них ударил по картине, оставив в ней дыру длиной около 10 сантиметров. Злоумышленников удалось найти благодаря видеозаписи камер наблюдения и мусору, оставленному хулиганами. Один из задержанных признал, что в состоянии алкогольного опьянения ударил кулаком по картине. В апреле 2007 года в одном из музеев города Милуокки (штат Миннесота, США) посетителем музея было повреждено полотно "Триумф Давида" итальянского мастера Оттавио Ваннини, датированное 1640 годом. Мужчина, увидев картину, стукнул по ней кулаком, пробив большую дыру; затем, сорвав полотно со стены, начал топтать его ногами. В свое оправдание американец, задержанный на месте преступления, сказал, что у него вызывал беспокойство вид отрубленной головы Голиафа. Охрана музея не успела вмешаться и сохранить полотно. 25 июня 2006 года пожилой мужчина облил едкой субстанцией картину художника XVII века Бартоломеуса ван дер Хелста "Банкет по поводу заключения Мюнстерского мира 1648 года" из собрания амстердамского Рейксмузеума (Rijksmuseum, Королевского музея). Злоумышленника задержала полиция. Полотно пострадало не сильно, им занимаются реставраторы. 21 января 1998 года в Капитолийском музее в Риме на выставке Матисса охрана музея обнаружила на двух картинах повреждения, сделанные острым предметом. Одна из них – из собрания Национальной галереи в Вашингтоне и из частной коллекции. На второй картине "Стоящая Зора" ("Марокканка") из Эрмитажа под правой ногой, изображенной Матиссом девушки, остался небольшой след. Предполагают, что кто‑то из посетителей проткнул картину карандашом. 4 января 1997 года в амстердамском музее "Стеделийк" русским художником Александром Бренером была изуродована картина Казимира Малевича "Супрематизм", на которой он нарисовал знак доллара зеленой краской из баллончика. Бренер получил по решению суда пять месяцев тюремного заключения и пять месяцев условно. В 1990 году в Рейксмузеуме в Амстердаме на картину Рембрандта "Ночной дозор" плеснули кислотой, при этом пострадал слой лака. В 1988 году в Старой Пинакотеке в Мюнхене были повреждены кислотой три картины Альбрехта Дюрера. Преступника нашли и отправили в психиатрическую клинику. Ханс-Йоахим Больманн "прославился" тем, что нанес искусству материальный ущерб на 270 миллионов марок, облив кислотой более 50 произведений живописи и графики, в том числе несколько шедевров мирового уровня, включая старинный церковный алтарь и картины Рембранта и Дюрера. В 1986 году в амстердамском музее "Стеделийк" было совершено покушение на работы американского абстракциониста Барнетта Ньюмана. Хулиган порезал ножом картину "Кто боится красного, желтого и голубого III". Его задержали, затем отправили в тюрьму. После освобождения мужчина порезал еще одну картину Ньюмана, за 20 секунд нанеся семь ударов острым ножом. 15 июня 1985 года в ленинградском Эрмитаже картина Рембрандта "Даная" подверглась нападению сумасшедшего, который облил холст серной кислотой и дважды нанес удары ножом. Вандалом оказался житель Литвы Бронюс Майгис. Он объяснил свой поступок политическими мотивами. Из-за действия кислоты пострадали самые важные и тонкие по живописному исполнению части, однако благодаря работе специалистов музея "Даная" была восстановлена. Работы по спасению шедевра закончились через 12 лет, в 1997 году. В 1977 году в Штатсгалерее в Касселе (Германия) были облиты кислотой несколько работ старых мастеров, в том числе две – Рембрандта. 14 сентября 1975 года в амстердамском Рейксмузеуме бывший школьный учитель, психически нездоровый голландец Вилхелмус де Ринк хлебным ножом нанес 12 порезов картине Рембрандта "Ночной дозор". 30 декабря 1956 года в Лувре боливиец Уго Унгаза Виллегас в приступе злобы запустил в известное полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда") камнем. С тех пор у левого локтя "Моны Лизы" едва заметная отметина. В марте 1914 года в Лондонской национальной галерее суфражистка Мэри Ричардсон порезала в нескольких местах картину Веласкеса "Венера с зеркалом". За порчу полотна Ричардсон была приговорена к шести месяцам тюрьмы. После реставрации картина вновь заняла свое место в одном из залов галереи. 13 января 1913 года в Москве, в Третьяковской галерее, был совершен акт вандализма: Абрам Балашов с криком "Довольно смертей, довольно крови!" трижды порезал знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Картину удалось спасти благодаря усилиям реставраторов и самого художника, которому пришлось практически заново написать лица царя и царевича. 13 января 1911 года в государственном музее Амстердама картина Рембрандта "Ночной дозор" была повреждена ударами ножа. Виновник был арестован. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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