https://ria.ru/20220519/repin-1789506754.html

Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал

Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал - РИА Новости, 19.05.2022

Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал

В Третьяковской галерее закончили реставрацию полотна "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" живописца Ильи Репина, которая подверглась нападению... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:50

2022-05-19T15:50

2022-05-19T22:00

третьяковская галерея

илья репин

иван грозный

российская академия наук

культура

культура

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Третьяковской галерее закончили реставрацию полотна "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" живописца Ильи Репина, которая подверглась нападению вандала в 2018 году.В галерее отметили, что, помимо разрушений, связанных с вандализмом, картина имела серьезную "хроническую болезнь" — расслаивание красочного слоя по всей живописной поверхности из-за ослабленного сцепления живописи с грунтом.Кроме того, после нападения холст оказался порван в трех местах в центральной части полотна, в результате чего был затронут красочный слой."Если бы оборот картины не был закрыт массивным дубовым щитом, урон мог оказаться более серьезным. Удары также привели к возникновению скрытых повреждений и усугубили проблемы, связанные с изначальной "болезнью" произведения", — уточнили в пресс-службе.Сразу после нападения началась исследовательская программа, сопровождавшая все этапы реставрационной работы, в частности, удалось провести рентгенографию полной поверхности полотна и получить панорамное изображение в высоком разрешении, отметили в музее.Также изучались и тестировались разные виды классических и современных адгезивов (специальных веществ, способных соединять материалы путем поверхностного сцепления. — Прим. ред.) с привлечением ученых из МФТИ, исследовательских центров Российской академии наук и Государственного института реставрации.В депозитарии Третьяковской галереи создали специальную реставрационную мастерскую, а также сконструировали и изготовили уникальное оборудование — подвижный многофункциональный стол-трансформер со сложной механикой и реставрационное кресло. Помимо этого, в процессе реставрации в России впервые применили инновационный подход к утоньшению лакового покрытия."Вместе с избыточным лаком, теперь утоньшенным до оригинального слоя, было также удалено значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником", — добавили в галерее.Отмечается, что нападение на картину в 2018 году было не первым. Ранее ее повредили в 1913 году, после чего провели большую реставрацию, включающую дублирование холста. Полотно в течение ста лет не покидало стены музея из-за сложного состояния сохранности. "Исключение было сделано лишь один раз, во время Второй мировой войны, когда шедевр отправили в эвакуацию", — рассказали в учреждении.Несмотря на успешно проведенное восстановление шедевра, храниться он будет в запасниках музея.Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына", она была написана Репиным в 1883-1885 годах.

https://ria.ru/20220412/kartiny-1783051349.html

https://ria.ru/20220516/vystavka-1788836982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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третьяковская галерея, илья репин, иван грозный, российская академия наук, культура