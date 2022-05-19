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Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал - РИА Новости, 19.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220519/repin-1789506754.html
Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал
Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал - РИА Новости, 19.05.2022
Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал
В Третьяковской галерее закончили реставрацию полотна "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" живописца Ильи Репина, которая подверглась нападению... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:50
2022-05-19T22:00
третьяковская галерея
илья репин
иван грозный
российская академия наук
культура
культура
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Третьяковской галерее закончили реставрацию полотна "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" живописца Ильи Репина, которая подверглась нападению вандала в 2018 году.В галерее отметили, что, помимо разрушений, связанных с вандализмом, картина имела серьезную "хроническую болезнь" — расслаивание красочного слоя по всей живописной поверхности из-за ослабленного сцепления живописи с грунтом.Кроме того, после нападения холст оказался порван в трех местах в центральной части полотна, в результате чего был затронут красочный слой."Если бы оборот картины не был закрыт массивным дубовым щитом, урон мог оказаться более серьезным. Удары также привели к возникновению скрытых повреждений и усугубили проблемы, связанные с изначальной "болезнью" произведения", — уточнили в пресс-службе.Сразу после нападения началась исследовательская программа, сопровождавшая все этапы реставрационной работы, в частности, удалось провести рентгенографию полной поверхности полотна и получить панорамное изображение в высоком разрешении, отметили в музее.Также изучались и тестировались разные виды классических и современных адгезивов (специальных веществ, способных соединять материалы путем поверхностного сцепления. — Прим. ред.) с привлечением ученых из МФТИ, исследовательских центров Российской академии наук и Государственного института реставрации.В депозитарии Третьяковской галереи создали специальную реставрационную мастерскую, а также сконструировали и изготовили уникальное оборудование — подвижный многофункциональный стол-трансформер со сложной механикой и реставрационное кресло. Помимо этого, в процессе реставрации в России впервые применили инновационный подход к утоньшению лакового покрытия."Вместе с избыточным лаком, теперь утоньшенным до оригинального слоя, было также удалено значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником", — добавили в галерее.Отмечается, что нападение на картину в 2018 году было не первым. Ранее ее повредили в 1913 году, после чего провели большую реставрацию, включающую дублирование холста. Полотно в течение ста лет не покидало стены музея из-за сложного состояния сохранности. "Исключение было сделано лишь один раз, во время Второй мировой войны, когда шедевр отправили в эвакуацию", — рассказали в учреждении.Несмотря на успешно проведенное восстановление шедевра, храниться он будет в запасниках музея.Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына", она была написана Репиным в 1883-1885 годах.
https://ria.ru/20220412/kartiny-1783051349.html
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третьяковская галерея, илья репин, иван грозный, российская академия наук, культура
15:50 19.05.2022 (обновлено: 22:00 19.05.2022)
 
Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал

Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал в 2018 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРеставрация картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" русского художника Ильи Репина
Реставрация картины Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года русского художника Ильи Репина - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Реставрация картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" русского художника Ильи Репина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Третьяковской галерее закончили реставрацию полотна "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" живописца Ильи Репина, которая подверглась нападению вандала в 2018 году.

"Это событие невероятного значения. Это не просто компенсация того ущерба, который был нанесен этому произведению. Картина теперь, через более, чем 100 лет, начала жить настоящей жизнью — такой, какой она была, когда вышла из репинской мастерской", — рассказала РИА Новости директор ГТГ Зельфира Трегулова.

В галерее отметили, что, помимо разрушений, связанных с вандализмом, картина имела серьезную "хроническую болезнь" — расслаивание красочного слоя по всей живописной поверхности из-за ослабленного сцепления живописи с грунтом.
Кроме того, после нападения холст оказался порван в трех местах в центральной части полотна, в результате чего был затронут красочный слой.
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"Если бы оборот картины не был закрыт массивным дубовым щитом, урон мог оказаться более серьезным. Удары также привели к возникновению скрытых повреждений и усугубили проблемы, связанные с изначальной "болезнью" произведения", — уточнили в пресс-службе.
Сразу после нападения началась исследовательская программа, сопровождавшая все этапы реставрационной работы, в частности, удалось провести рентгенографию полной поверхности полотна и получить панорамное изображение в высоком разрешении, отметили в музее.
Также изучались и тестировались разные виды классических и современных адгезивов (специальных веществ, способных соединять материалы путем поверхностного сцепления. — Прим. ред.) с привлечением ученых из МФТИ, исследовательских центров Российской академии наук и Государственного института реставрации.
В депозитарии Третьяковской галереи создали специальную реставрационную мастерскую, а также сконструировали и изготовили уникальное оборудование — подвижный многофункциональный стол-трансформер со сложной механикой и реставрационное кресло. Помимо этого, в процессе реставрации в России впервые применили инновационный подход к утоньшению лакового покрытия.
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"Вместе с избыточным лаком, теперь утоньшенным до оригинального слоя, было также удалено значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником", — добавили в галерее.
Отмечается, что нападение на картину в 2018 году было не первым. Ранее ее повредили в 1913 году, после чего провели большую реставрацию, включающую дублирование холста. Полотно в течение ста лет не покидало стены музея из-за сложного состояния сохранности. "Исключение было сделано лишь один раз, во время Второй мировой войны, когда шедевр отправили в эвакуацию", — рассказали в учреждении.
Несмотря на успешно проведенное восстановление шедевра, храниться он будет в запасниках музея.

"Мы ее просто покажем, а потом, увы, унесем в запасник, — рассказала Трегулова. — Капсулу с антибликовым и пуленепробиваемым стеклом нам сделать не удалось — стекло производится там, откуда нам его сейчас не получить. Так что это уникальное событие — завершение реставрации, но не представление картины в экспозиции".

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына", она была написана Репиным в 1883-1885 годах.
 
КультураТретьяковская галереяИлья РепинИван ГрозныйРоссийская академия наукКультура
 
 
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