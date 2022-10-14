https://ria.ru/20221014/kartina-1824064271.html
Картина ван Гога, которую вандалы облили супом, не пострадала
Картина ван Гога, которую вандалы облили супом, не пострадала - РИА Новости, 14.10.2022
Картина ван Гога, которую вандалы облили супом, не пострадала
Полотно картины Винсента ван Гога "Подсолнухи", облитой вандалами томатным супом в Национальной галерее Лондона, не пострадало, однако повреждена рама, сообщили РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:08
2022-10-14T15:08
2022-10-14T15:52
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винсент ван гог
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Полотно картины Винсента ван Гога "Подсолнухи", облитой вандалами томатным супом в Национальной галерее Лондона, не пострадало, однако повреждена рама, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи."Есть незначительные повреждения рамы, однако (полотно) картины не пострадало", - сообщили агентству в пресс-службе.В заявлении отмечается, что на место инцидента прибыла полиция и задержала двух правонарушителей.Ранее стало известно, что два активиста экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, вылили томатный суп на картину известного нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи", стоимостью в 84,2 миллиона долларов.
https://ria.ru/20221010/picasso-1822756368.html
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Акт вандализма в Национальной галерее Лондона. Экоактивисты облили "Подсолнухи" Ван Гога
В лондонской Национальной галерее вандалы из британского экологического движения облили томатным супом "Подсолнухи" ван Гога
2022-10-14T15:08
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, в мире, новости культуры, винсент ван гог
Культура, Лондон, В мире, Новости культуры, Винсент Ван Гог
15:08 14.10.2022 (обновлено: 15:52 14.10.2022)
Картина ван Гога, которую вандалы облили супом, не пострадала
Картина ван Гога, которую вандалы в Лондоне облили супом, не пострадала