https://ria.ru/20221014/kartina-1824064271.html

Картина ван Гога, которую вандалы облили супом, не пострадала

Картина ван Гога, которую вандалы облили супом, не пострадала - РИА Новости, 14.10.2022

Картина ван Гога, которую вандалы облили супом, не пострадала

Полотно картины Винсента ван Гога "Подсолнухи", облитой вандалами томатным супом в Национальной галерее Лондона, не пострадало, однако повреждена рама, сообщили РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:08

2022-10-14T15:08

2022-10-14T15:52

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Полотно картины Винсента ван Гога "Подсолнухи", облитой вандалами томатным супом в Национальной галерее Лондона, не пострадало, однако повреждена рама, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи."Есть незначительные повреждения рамы, однако (полотно) картины не пострадало", - сообщили агентству в пресс-службе.В заявлении отмечается, что на место инцидента прибыла полиция и задержала двух правонарушителей.Ранее стало известно, что два активиста экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, вылили томатный суп на картину известного нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи", стоимостью в 84,2 миллиона долларов.

https://ria.ru/20221010/picasso-1822756368.html

лондон

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Акт вандализма в Национальной галерее Лондона. Экоактивисты облили "Подсолнухи" Ван Гога В лондонской Национальной галерее вандалы из британского экологического движения облили томатным супом "Подсолнухи" ван Гога 2022-10-14T15:08 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лондон, в мире, новости культуры, винсент ван гог