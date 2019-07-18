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РИА Новости

Суд утвердил приговор вандалу, повредившему картину Репина в Третьяковке

Вчера, 11:39
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИгорь Подпорин во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Игорь Подпорин во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Игорь Подпорин во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор вандалу Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: приговор Замоскворецкого районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Замоскворецкий суд Москвы в конце апреля приговорил Подпорина к 2,5 годам колонии общего режима. С учетом проведенного им в СИЗО времени вандалу осталось отбыть менее года из срока наказания. Кроме того, в мае гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что с их стороны готовится гражданский иск к Подпорину о возмещении причиненного ущерба.
Подпорин участвовал в судебном заседании при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО. Интересы мужчины представлял адвокат по назначению, так как подсудимый не заключил соглашение со своим предыдущим защитником на участие в апелляционном процессе. Представитель Третьяковской галереи, признанной потерпевшей по этому делу, в суде заявил, что музей удовлетворен приговором и его следует оставить в силе. Аналогичную позицию высказывала и прокурор.
Репродукция картины Ильи Репина Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года
11 июня, 03:00
"Иван Грозный и сын его Иван" на длительном лечении"Спасение шедевра" – самый известный сегодня проект Третьяковской галереи. Но лучше бы его не было, потому что он связан с криминальным происшествием: в мае 2018 года вандал повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Работы по спасению начались немедленно, но не могут быть быстрыми.
Подпорин вновь пояснил, что повредил картину, так как усмотрел в её сюжете историческую несправедливость. "Несправедливо было нарисовано, в тот момент меня это задело, что исторически недостоверно. На самом деле не убивал он своего сына, это фантазия художника", - сообщил подсудимый. Тем не менее, теперь Подпорин согласился с квалификацией своих действий и не стал отрицать, что картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" представляет особую культурную ценность. "Особая или не особая культурная ценность – это не мне решать", - резюмировал он и попросил суд отнестись к нему снисходительно и смягчить наказание.
Председательствующая судья Ольга Неделина в ходе процесса живо интересовалась мотивацией Подпорина и в какой-то момент посетовала, что, придя в галерею, на месте этой картины Репина "люди видят только раму" и не могут познакомиться с произведением. У корреспондента агентства создалось впечатление, что данный факт расстроил её лично.
В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине были нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины - изображения лиц и рук царя и царевича - не повреждена.
Обвиняемый объяснял свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной. Подпорин признал свою вину в том, что испортил полотно, но заявлял, что не считает, что объект представляет особую культурную ценность. По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.
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