Суд утвердил приговор вандалу, повредившему картину Репина в Третьяковке

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор вандалу Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: приговор Замоскворецкого районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.

Замоскворецкий суд Москвы в конце апреля приговорил Подпорина к 2,5 годам колонии общего режима. С учетом проведенного им в СИЗО времени вандалу осталось отбыть менее года из срока наказания. Кроме того, в мае гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что с их стороны готовится гражданский иск к Подпорину о возмещении причиненного ущерба.

Подпорин участвовал в судебном заседании при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО. Интересы мужчины представлял адвокат по назначению, так как подсудимый не заключил соглашение со своим предыдущим защитником на участие в апелляционном процессе. Представитель Третьяковской галереи, признанной потерпевшей по этому делу, в суде заявил, что музей удовлетворен приговором и его следует оставить в силе. Аналогичную позицию высказывала и прокурор.

Подпорин вновь пояснил, что повредил картину, так как усмотрел в её сюжете историческую несправедливость. "Несправедливо было нарисовано, в тот момент меня это задело, что исторически недостоверно. На самом деле не убивал он своего сына, это фантазия художника", - сообщил подсудимый. Тем не менее, теперь Подпорин согласился с квалификацией своих действий и не стал отрицать, что картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" представляет особую культурную ценность. "Особая или не особая культурная ценность – это не мне решать", - резюмировал он и попросил суд отнестись к нему снисходительно и смягчить наказание.

Председательствующая судья Ольга Неделина в ходе процесса живо интересовалась мотивацией Подпорина и в какой-то момент посетовала, что, придя в галерею, на месте этой картины Репина "люди видят только раму" и не могут познакомиться с произведением. У корреспондента агентства создалось впечатление, что данный факт расстроил её лично.

В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине были нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины - изображения лиц и рук царя и царевича - не повреждена.