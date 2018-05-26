В Третьяковке мужчина повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына"

Репродукция картины Иван Грозный и его сын Иван

Репродукция картины Иван Грозный и его сын Иван

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Третьяковской галерее мужчина повредил картину, его задержали на месте, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Охрана Третьяковки сообщила о ЧП около девяти часов вечера 25 мая. На место происшествия выехали полицейские. Они задержали мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес полотну серьезные повреждения.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". О какой именно картине идет речь, Волк не уточнила.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что это знаменитое полотно Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года", также известное как "Иван Грозный убивает своего сына".

Атака на картину

Илья Репин создал эту картину в 1883-1885 годах, впервые ее показали публике в 1885-м.

Еще при жизни художника она пострадала от вандализма — 16 января 1913 года молодой иконописец, старообрядец Абрам Балашов, сын крупного мебельного фабриканта, в припадке душевной болезни нанес картине три удара ножом.

Тогда сильно пострадали лица изображенных, и Репину пришлось практически воссоздать их заново.