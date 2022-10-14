https://ria.ru/20221014/vangogh-1824042728.html

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" - РИА Новости, 14.10.2022

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

Участники британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Об... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:00

2022-10-14T15:00

2022-10-14T15:19

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Участники британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщается на сайте активистов. Стоимость полотна оценивается более чем в 84 миллиона долларов."Две девушки зашли в зал в Национальной галерее на Трафальгарской площади, где висит картина "Подсолнухи", и вылили на картину содержимое двух банок (консервированного) томатного супа. (...) Они требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа", — говорится в сообщении."Что стоит больше: искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Что вас больше волнует — защита картины или планеты и людей? (...) Топливо недоступно миллионам замерзающих голодных семей. Они даже не могут себе позволить подогреть банку супа", — цитирует одну из активисток The Guardian. После инцидента активисты приклеили свои руки к стене галереи. Подобные акции сейчас не редкость. На днях экоактивисты приклеили свои руки к картине Пикассо в галерее в Мельбурне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акт вандализма в Национальной галерее Лондона. Экоактивисты облили "Подсолнухи" Ван Гога В лондонской Национальной галерее вандалы из британского экологического движения облили томатным супом "Подсолнухи" ван Гога 2022-10-14T15:00 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, винсент ван гог, лондон, великобритания, искусство, музеи, экология, видео