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Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" - РИА Новости, 14.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221014/vangogh-1824042728.html
Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи"
Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" - РИА Новости, 14.10.2022
Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи"
Участники британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Об... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:00
2022-10-14T15:19
культура
новости культуры
винсент ван гог
лондон
великобритания
искусство
музеи
экология
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Участники британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщается на сайте активистов. Стоимость полотна оценивается более чем в 84 миллиона долларов."Две девушки зашли в зал в Национальной галерее на Трафальгарской площади, где висит картина "Подсолнухи", и вылили на картину содержимое двух банок (консервированного) томатного супа. (...) Они требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа", — говорится в сообщении."Что стоит больше: искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Что вас больше волнует — защита картины или планеты и людей? (...) Топливо недоступно миллионам замерзающих голодных семей. Они даже не могут себе позволить подогреть банку супа", — цитирует одну из активисток The Guardian. После инцидента активисты приклеили свои руки к стене галереи. Подобные акции сейчас не редкость. На днях экоактивисты приклеили свои руки к картине Пикассо в галерее в Мельбурне.
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Акт вандализма в Национальной галерее Лондона. Экоактивисты облили "Подсолнухи" Ван Гога
В лондонской Национальной галерее вандалы из британского экологического движения облили томатным супом "Подсолнухи" ван Гога
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новости культуры, винсент ван гог, лондон, великобритания, искусство, музеи, экология, видео
Культура, Новости культуры, Винсент Ван Гог, Лондон, Великобритания, Искусство, Музеи, Экология, Видео
15:00 14.10.2022 (обновлено: 15:19 14.10.2022)
 
Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью более 80 миллионов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Участники британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщается на сайте активистов.
Стоимость полотна оценивается более чем в 84 миллиона долларов.
"Две девушки зашли в зал в Национальной галерее на Трафальгарской площади, где висит картина "Подсолнухи", и вылили на картину содержимое двух банок (консервированного) томатного супа. (...) Они требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа", — говорится в сообщении.
"Что стоит больше: искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Что вас больше волнует — защита картины или планеты и людей? (...) Топливо недоступно миллионам замерзающих голодных семей. Они даже не могут себе позволить подогреть банку супа", — цитирует одну из активисток The Guardian.
После инцидента активисты приклеили свои руки к стене галереи.
Подобные акции сейчас не редкость. На днях экоактивисты приклеили свои руки к картине Пикассо в галерее в Мельбурне.
Экоактивисты движения Extinction Rebellion приклеили руки к картине Пикассо Резня в Корее в Национальной галерее Виктории в Мельбурне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:37Культура
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КультураНовости культурыВинсент Ван ГогЛондонВеликобританияИскусствоМузеиЭкологияВидео
 
 
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