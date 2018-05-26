Вандал объяснил, почему напал на картину Репина в Третьяковке

Репродукция картины художника Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Государственная Третьяковская галерея

Репродукция картины художника Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Государственная Третьяковская галерея

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Третьяковская галерея подверглась нападению вандала — пострадала знаменитая картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Нападавшего задержали. Он попытался объяснить свой поступок, признавшись, что виной всему алкоголь.

Что случилось

Нападение произошло вечером 25 мая, перед самым закрытием музея. В 20:55, когда сотрудники галереи уже проводили плановый осмотр залов, один из последних посетителей прорвался через них к картине Репина и несколько раз ударил по ней металлической стойкой ограждения.

Охрана Третьяковки вызвала полицию, которая и задержала вандала. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, это житель Воронежа.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Мужчине грозит до трех лет или штраф до трех миллионов рублей.

"Вот и накрыло"

Задержанный признался в содеянном. На видео допроса, распространенном МВД, он говорит о том, что к нападению на картину его подтолкнул алкоголь.

"Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил сто грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло", — признался мужчина.

При этом он подтвердил, что наносил удары столбиком ограждения.

Каковы повреждения?

В Третьяковской галерее рассказали, что в результате ударов защитное стекло, покрывавшее полотно, разбилось и осколки прорвали холст в трех местах — в центре, на фигуре царевича. Кроме того, при падении сильно пострадала авторская рама.

"По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали", — сказали в пресс-службе.

На место происшествия сразу же прибыли главный хранитель Третьяковской галереи, реставраторы, руководство службы безопасности и сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. Генеральный директор музея Зельфира Трегулова находится в заграничной командировке, но она постоянно контактирует с сотрудниками по телефону и сообщает о происходящем руководству Министерства культуры.

Сразу, как только стало возможно, реставраторы провели аварийные работы — извлекли осколки, сняли раму и саму картину и перенесли ее в реставрационную мастерскую. Сейчас они изучают повреждения и вырабатывают программу восстановления произведения. Планируется провести расширенный совет с приглашением ведущих российских специалистов.

Что говорят реставраторы

Восстановление пострадавшей картины может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Об этом в беседе с RT сообщил академик Российской академии художеств, заместитель председателя Союза художников России Сергей Заграевский.

По его словам, сроки будут зависеть от типа повреждений. К тому же реставрация обычно подразумевает и дополнительное восстановление красок, лака и рамы.

"Возможно, мы не увидим эту картину несколько лет, если будет сейчас решено, что надо делать комплексную реставрацию. Ну и поскольку прорван холст, то это в любом случае достаточно кропотливая работа по его сшиванию, а также восстановлению красочного слоя", — пояснил эксперт.

Заместитель главы научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина также отметила, что пока неясно, сколько времени понадобится на восстановление картины.

"Возможно, потребуется дублировка холста, если повреждения занимают существенную часть от площади картины. Это все можно сделать, реставраторы способны и не на такое", — сказала специалист.

Она напомнила, что "Ивана Грозного и сына его Ивана" уже реставрировали после нападения. На этот раз, по ее словам, ситуация не такая трагическая.

"То есть это все-таки фон, одежда и авторская рама, что, безусловно подлежит восстановлению. Можно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя", — считает Темерина.

Три удара ножом

"Иван Грозный и сын его Иван" вошли в историю русского искусства как первая картина, подвергшаяся нападению. Это произошло 29 января (16-го по старому стилю) 1913 года.

Утром того дня посетитель, который не раз бывал в Третьяковке и которого хорошо знали смотрители, бросился к картине Репина и нанес ей три удара ножом. При этом он кричал: "Довольно смертей, довольно крови!"

Вандала задержали — это оказался иконописец-старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. Как выяснилось, он страдал от душевной болезни.

Повреждения полотна оказались очень значительными — порезы пришлись прямо на изображения лиц Ивана Грозного и его сына. Хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов, узнав о порче картины, покончил с собой.

Однако картину удалось восстановить. В реставрации принимал участие и сам Репин, которому пришлось практически заново написать лица царя и царевича.