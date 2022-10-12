https://ria.ru/20221012/soveschanie-1822897937.html

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 12.10.2022

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T00:11

2022-10-12T00:11

2022-10-12T00:11

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Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – международный форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Идея о созыве СВМДА была впервые озвучена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 5 октября 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Республики Казахстан тогда отметил, что "идея создания на нашем континенте структур безопасности и сотрудничества по типу СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, с 1995 года – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ – Прим. ред.) в Европе давно витает в воздухе, но пока не находит широкой поддержки". Форум задумывался как общеазиатская диалоговая площадка для обсуждения ключевых региональных проблем и развития практического сотрудничества, в том числе между государствами, имеющими двусторонние разногласия.Ключевыми документами СВМДА являются Декларация принципов, регулирующих отношения между государствами-членами от 14 сентября 1999 года, и Алматинский акт (устав СВМДА), принятый в ходе первого саммита 4 июня 2002 года. СВМДА проводит политику, основанную на принципах верховенства права, невмешательства во внутренние дела государств-членов и экономического, социального и культурного взаимодействия.Главной целью Совещания является расширение сотрудничества путем выработки многосторонних подходов по продвижению мира, безопасности и стабильности в Азии.В настоящее время СВМДА включает 27 государств-членов: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Российская Федерация, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Корея. Критериями членства являются расположение государства в Азии и его обязательство соблюдать фундаментальные принципы СВМДА.Статус наблюдателей имеют девять стран (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Туркмения, Украина, Филиппины, Япония) и пять международных организаций – Лига арабских государств (ЛАГ), Международная организация по миграции (МОМ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Объединенных Наций (ООН) и Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА). Высшим органом СВМДА является саммит глав государств и правительств, который созывается каждые четыре года. Встреча министров иностранных дел – центральный форум для консультаций и изучения всех вопросов, связанных с деятельностью СВМДА, должна проводиться каждые два года.За выполнением решений СВМДА следит комитет старших должностных лиц, который собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Комитет проводит консультации по вопросам деятельности, контролирует работу специальных рабочих групп и координирует работу других совещаний.Для изучения специфических вопросов, относящихся к различным областям интересов СВМДА, образуются специальные рабочие группы, которые подотчетны Комитету старших должностных лиц.Секретариат обеспечивает административную поддержку регулярных встреч, политических консультаций и другой деятельности в рамках СВМДА.Секретариат возглавляет исполнительный директор. В настоящее время эту должность занимает Кайрат Сарыбай (Казахстан). Консультативно-совещательными органами СВМДА являются Деловой и Молодежный советы.Деловой совет СВМДА объединяет представителей коммерческих организаций и органов государственной власти государств-членов СВМДА. Молодежный совет СВМДА осуществляет координационную деятельность входящих в него молодежных организаций, объединений и движений государств-членов СВМДА.Все решения в рамках СВМДА принимаются консенсусом. Рабочие языки – русский и английский.Секретариатом СВМДА подписаны меморандумы о взаимопонимании с секретариатами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации экономического сотрудничества, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Администрацией Международной организации по миграции и Ассамблеей народа Казахстана, а также Протокол о сотрудничестве с Региональной антитеррористической структурой ШОС. СВМДА имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.Первый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии прошел 4 июня 2002 года в Алма-Ате (Казахстан). Его итогом стало подписание Алматинского акта – устава СВМДА. Второй саммит СВМДА прошел 17 июня 2006 года в Алма-Ате. По итогам саммита была принята декларация, в которой было отражено консолидированное видение государствами СВМДА ключевых проблем безопасности, сотрудничества в Азии и во всем мире, в частности реформирование ООН, нераспространение оружия массового поражения, разрешение региональных конфликтов, противодействие новым вызовам и угрозам современности, дальнейшее развитие диалога цивилизаций.Министры иностранных дел и уполномоченные представители государств-членов также подписали Соглашение о Секретариате СВМДА, который был призван стать рабочим инструментом форума, вести каждодневную практическую работу по поддержке мероприятий в рамках Совещания, сбору и распространению информации по реализации мер доверия. Третий саммит СВМДА прошел в Стамбуле (Турция) 8 июня 2010 года. Стамбульская встреча, за исключением, нескольких выступлений на ее открытии, прошла за закрытыми для прессы дверями. Подписанная итоговая декларация была призвана придать новый импульс усилиям СВМДА по обеспечению безопасности и стабильности в азиатском регионе.Четвертый саммит СВМДА прошел 21 мая 2014 года в Шанхае (КНР). На саммите была принята декларация "Укреплении диалога, доверия и координации во имя новой Азии, стабильности и сотрудничества", в которой были отражены согласованные позиции по актуальным вопросам безопасности и сотрудничества в Азии, включая терроризм, разоружение, незаконный оборот наркотиков, организованную и транснациональную преступность, продовольственную и энергетическую безопасность, права человека, информацию и коммуникационные технологии, охрану окружающей среды, а также ситуации в Афганистане и на Среднем Востоке. Пятый саммит СВМДА прошел 15 июня 2019 года в Душанбе (Таджикистан). В итоговой декларации страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили за открытую мировую экономику и прозрачную торговую систему, выстроенную вокруг ВТО.Страны также подчеркнули, что совместные усилия по развитию региональной взаимосвязанности, особенно интегрированных и конкурентоспособных транспортно-логистических систем, будут способствовать более эффективному использованию торговых возможностей между государствами-участниками.Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств, в том числе с целью смены законных правительств, а также подтвердили, что каждое государство имеет право самостоятельно определить свою политическую систему. Страны-участницы СВМДА в итоговой декларации призвали продвигать и укреплять меры, направленные на более эффективную и действенную борьбу со всеми видами коррупции. Страны СВМДА выступили за широкий диалог культур и цивилизаций и отметили, что многообразие культур, а также культурное наследие – это богатство, которое должно охраняться всеми народами как фактор мира и развитияУчастники СВМДА подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану и поддержали создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. Государства-участники СВМДА, являющиеся государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), также подтвердили свою приверженность защите и укреплению универсального характера, эффективности и авторитета ДНЯОШестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет 12-13 октября в Астане (Казахстан). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, обсе, шос, азия, казахстан, европа, нурсултан назарбаев