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РИА Новости

Участники СВМДА подтвердили приверженность ДНЯО

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подтвердили приверженность этому документу, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.
"Государства-участники СВМДА, являющиеся государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подтверждают свою приверженность защите и укреплению универсального характера, эффективности и авторитета ДНЯО", - говорится в декларации, опубликованной в субботу на сайте Кремля.
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Также стороны привержены продвижению всеобъемлющим и сбалансированным образом трех ключевых составляющих этого договора для обеспечения успеха намеченной на 2020 год конференции по рассмотрению действия ДНЯО.
Кроме того, участники СВМДА высказали убежденность в том, что "работая вместе в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и сотрудничая со всеми нашими партнерами, мы внесем значительный вклад в обеспечение более безопасного мира". Они также призвали все государства выполнить свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения.
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