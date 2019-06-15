Участники СВМДА подтвердили приверженность ДНЯО

"Государства-участники СВМДА, являющиеся государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подтверждают свою приверженность защите и укреплению универсального характера, эффективности и авторитета ДНЯО", - говорится в декларации, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

Также стороны привержены продвижению всеобъемлющим и сбалансированным образом трех ключевых составляющих этого договора для обеспечения успеха намеченной на 2020 год конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

Кроме того, участники СВМДА высказали убежденность в том, что "работая вместе в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и сотрудничая со всеми нашими партнерами, мы внесем значительный вклад в обеспечение более безопасного мира". Они также призвали все государства выполнить свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения.