Страны СВМДА выступили за широкий диалог культур и цивилизаций

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Страны СВМДА выступают за широкий диалог культур и цивилизаций и отмечают, что многообразие культур, а также культурное наследие - это богатство, которое должно охраняться всеми народами как фактор мира и развития, об этом говорится в декларации пятого саммита СВМДА.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии проходит в Душанбе.
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"Мы выступаем за продвижение широкого диалога культур, цивилизаций и вероисповеданий; поощрение инклюзивности, взаимного обучения и взаимопонимания; использование сильных сторон друг друга для общего прогресса и продвижение региональной взаимосвязанности посредством контактов между людьми", - говорится в документе.
Страны также подчеркнули, что многообразие культур, а также культурное наследие - это богатство, которое должно охраняться всеми народами как фактор мира и развития.
Авторы декларации также договорились изучить возможности организации соответствующих мероприятий СВМДА для парламентариев, университетов, научных кругов, исследовательских институтов, бизнес-инкубаторов, молодежи, артистов, архивных институтов, школ, библиотек и медиасообщества в рамках таких платформ, как Неправительственный форум, Деловой совет и Молодежный совет СВМДА.
Секретариат СВМДА также будет продолжать усилия по налаживанию отношений с международными и региональными организациями и форумами.
Авторы декларации подчеркнули и необходимость развития туризма, а также призвали государства-участники СВМДА "продвигать ориентированное на будущее прагматичное сотрудничество" и осуществлять финансовое взаимодействие в регионе СВМДА.
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