Страны СВМДА выступили за широкий диалог культур и цивилизаций

Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Страны СВМДА выступают за широкий диалог культур и цивилизаций и отмечают, что многообразие культур, а также культурное наследие - это богатство, которое должно охраняться всеми народами как фактор мира и развития, об этом говорится в декларации пятого саммита СВМДА.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии проходит в Душанбе.

"Мы выступаем за продвижение широкого диалога культур, цивилизаций и вероисповеданий; поощрение инклюзивности, взаимного обучения и взаимопонимания; использование сильных сторон друг друга для общего прогресса и продвижение региональной взаимосвязанности посредством контактов между людьми", - говорится в документе.

Страны также подчеркнули, что многообразие культур, а также культурное наследие - это богатство, которое должно охраняться всеми народами как фактор мира и развития.

Авторы декларации также договорились изучить возможности организации соответствующих мероприятий СВМДА для парламентариев, университетов, научных кругов, исследовательских институтов, бизнес-инкубаторов, молодежи, артистов, архивных институтов, школ, библиотек и медиасообщества в рамках таких платформ, как Неправительственный форум, Деловой совет и Молодежный совет СВМДА.

Секретариат СВМДА также будет продолжать усилия по налаживанию отношений с международными и региональными организациями и форумами.