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РИА Новости

Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) подтверждают, что ни одно государство не имеет право вмешиваться в дела других, в том числе с целью смены законных правительства, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.
"Мы подтверждаем, что ни одно государство или группа государств не имеют права прямо или косвенно по какой бы то ни было причине вмешиваться во внутренние или внешние дела любого другого государства, в том числе с целью смены законных правительств, а также, что каждое государство имеет право самостоятельно определить свою политическую систему", - отмечается в документе.
Кроме того, стороны полностью выступили за принцип невмешательства во внутренние или внешние дела государств.
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