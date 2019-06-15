Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) подтверждают, что ни одно государство не имеет право вмешиваться в дела других, в том числе с целью смены законных правительства, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.

"Мы подтверждаем, что ни одно государство или группа государств не имеют права прямо или косвенно по какой бы то ни было причине вмешиваться во внутренние или внешние дела любого другого государства, в том числе с целью смены законных правительств, а также, что каждое государство имеет право самостоятельно определить свою политическую систему", - отмечается в документе.