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РИА Новости

Участники СВМДА подтвердили поддержку иранской ядерной сделки

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану и поддержали создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, следует из декларации пятого саммита СВМДА.
"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который остается значительным достижением многосторонней дипломатии и был единодушно одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН 2015 года, и подчеркиваем, что СВПД доказал свою эффективность и в настоящее время не имеет лучшей альтернативы", - говорится в декларации, опубликованной в субботу на сайте Кремля.
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Также, как указано в документе, участники совещания приветствуют полное выполнение Ираном своих обязательств в ядерной сфере, что неоднократно подтверждалось Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Призываем все другие стороны полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы общие цели, которые привели к заключению соглашения, были своевременно достигнуты в установленном порядке", - отмечено в документе.
Также участники полагают, что скорейшая ратификация протокола к договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии всеми подписавшими протокол государствами внесет значительный вклад в региональную безопасность и укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия.
"Мы поддерживаем создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на основе добровольно достигнутых договоренностей между заинтересованными государствами данного региона. Мы также поддерживаем безъядерный статус Монголии", - указано в декларации.
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Придраться не к чему – ну и не надо. США все равно недовольны ИраномВ ЦРУ заявили, что Иран соблюдает условия ядерной сделки. Но это не значит, что с него теперь снимут санкции. И не нужно искать причин – просто "потому что".
В документе обозначено также, что участники СВМДА поддерживают неотъемлемое право всех государств-участников на развитие и использование ядерной энергии в мирных целях, в том числе национального топливного цикла для производства электроэнергии, при соблюдении обязательств по нераспространению и обязательств, вытекающих из соглашений, сторонами которых они являются, в частности, соглашений о гарантиях МАГАТЭ.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СВМДАМоскваИранБезопасностьВ мире
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