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РИА Новости

Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступают за открытую мировую экономику и прозрачную торговую систему, выстроенную вокруг ВТО, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии проходит в Душанбе.
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"Мы подчеркиваем важность открытой мировой экономики, позволяющей всем странам и народам участвовать в распределении благ глобализации, и остаемся твердо приверженными основанной на правилах прозрачной, недискриминационной, открытой и всеохватывающей многосторонней торговой системы, выстроенной вокруг ВТО, принимая во внимание процесс реформирования, и решительно выступаем против всех форм протекционизма", - говорится в документе.
Страны также подчеркнули, что совместные усилия по развитию региональной взаимосвязанности, особенно интегрированных и конкурентоспособных транспортно-логистических систем, будут способствовать более эффективному использованию торговых возможностей между государствами-участниками.
Страны также приветствуют усилия, направленные на проведение "Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития 2018-2028 гг".
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