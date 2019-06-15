Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику

Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступают за открытую мировую экономику и прозрачную торговую систему, выстроенную вокруг ВТО, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии проходит в Душанбе.

"Мы подчеркиваем важность открытой мировой экономики, позволяющей всем странам и народам участвовать в распределении благ глобализации, и остаемся твердо приверженными основанной на правилах прозрачной, недискриминационной, открытой и всеохватывающей многосторонней торговой системы, выстроенной вокруг ВТО, принимая во внимание процесс реформирования, и решительно выступаем против всех форм протекционизма", - говорится в документе.

Страны также подчеркнули, что совместные усилия по развитию региональной взаимосвязанности, особенно интегрированных и конкурентоспособных транспортно-логистических систем, будут способствовать более эффективному использованию торговых возможностей между государствами-участниками.