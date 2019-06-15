Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в итоговой декларации призвали продвигать и укреплять меры, направленные на более эффективную и действенную борьбу со всеми видами коррупции.

"Мы призываем государства-участники продвигать и укреплять меры, направленные на более эффективную и действенную борьбу со всеми видами коррупции и их предупреждение, в том числе путем повышения прозрачности, честности и неподкупности, ответственности и эффективности публичного и частного секторов, оказывать содействие и способствовать развитию международного сотрудничества в этой области", - говорится в документе.