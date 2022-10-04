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ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 04.10.2022
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ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2022 годах
ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 04.10.2022
ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2022 годах
4 октября утром в Тосненском районе Ленинградской области, на 94-м километре автомобильной дороги А120, произошло лобовое столкновение школьного автобуса и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:28
2022-10-04T12:28
справки
происшествия
дтп
россия
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20224 октября утром в Тосненском районе Ленинградской области, на 94-м километре автомобильной дороги А120, произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. Четверо из 22 детей, находившихся в школьном автобусе, получили травмы легкой и средней тяжести. В результате ДТП с места происшествия были госпитализированы шесть человек. 8 сентября в Саранске произошло столкновение пяти транспортных средств, среди которых был школьный автобус, перевозивший детей. В результате ДТП пострадала женщина – пассажир Renault Logan. Автобус получил незначительные повреждения, дети, находившиеся в нем, не пострадали. 12 марта в городе Волосове Ленинградской области школьный автобус наехал на второклассницу. Девочка скатилась с горки прямо под заднее колесо автобуса. Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинский стационар. 14 февраля в Ивановской области на автодороге Ковров – Шуя – Кинешма школьный автобус совершил столкновение с автомобилем УАЗ "Патриот". На момент аварии детей в автобусе не было. В результате ДТП пострадали две женщины, которые должны были сопровождать школьников. Они были госпитализированы. 20218 октября в поселке Таловая Воронежской области школьный автобус ПАЗ при повороте не уступил дорогу двигавшемуся навстречу погрузчику "Амкодор". В результате ДТП травмы получили восемь человек: два мальчика в возрасте 11 и 14 лет, 8- и 12-летняя девочки, две школьницы в возрасте 11 лет, 56-летняя социальный педагог и водитель автобуса. 22 сентября на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик Иркутской области произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля УАЗ. В автобусе находилось 18 детей (учащиеся 2, 4, и 9 классов), трое взрослых сопровождающих и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия 11 человек обратились за медицинской помощью, в том числе семеро детей. 1 июня во Всеволожске Ленинградской области такси не уступило дорогу школьному микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. Трое детей в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение.9 апреля в Новгородской области школьный автобус столкнулся с попутной машиной, не выдержав дистанцию. Автобус двигался по маршруту "поселок Хвойная – деревня Дворищи", в салоне находились 10 учеников средней школы №2 имени Горюнова в поселке Хвойная. В результате ДТП никто не пострадал. 18 января в деревне Якуши Тюменской области школьный автобус Чикчинской средней школы столкнулся с автомобилем Cadillac. От удара автобус отбросило в столб, легковой автомобиль – в забор. В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий, дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. Сразу после ДТП детей пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам. Водитель Cadillac был госпитализирован.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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7 495 645-6601
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справки, происшествия, дтп, россия
Справки, Происшествия, ДТП, Россия
12:28 04.10.2022
 

ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2022 годах

© Фото : ГУ МЧС России по Ленинградской областиНа месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Ленинградской области
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области
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2022

4 октября утром в Тосненском районе Ленинградской области, на 94-м километре автомобильной дороги А120, произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. Четверо из 22 детей, находившихся в школьном автобусе, получили травмы легкой и средней тяжести. В результате ДТП с места происшествия были госпитализированы шесть человек.
8 сентября в Саранске произошло столкновение пяти транспортных средств, среди которых был школьный автобус, перевозивший детей. В результате ДТП пострадала женщина – пассажир Renault Logan. Автобус получил незначительные повреждения, дети, находившиеся в нем, не пострадали.
12 марта в городе Волосове Ленинградской области школьный автобус наехал на второклассницу. Девочка скатилась с горки прямо под заднее колесо автобуса. Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинский стационар.
14 февраля в Ивановской области на автодороге Ковров – Шуя – Кинешма школьный автобус совершил столкновение с автомобилем УАЗ "Патриот". На момент аварии детей в автобусе не было. В результате ДТП пострадали две женщины, которые должны были сопровождать школьников. Они были госпитализированы.

2021

8 октября в поселке Таловая Воронежской области школьный автобус ПАЗ при повороте не уступил дорогу двигавшемуся навстречу погрузчику "Амкодор". В результате ДТП травмы получили восемь человек: два мальчика в возрасте 11 и 14 лет, 8- и 12-летняя девочки, две школьницы в возрасте 11 лет, 56-летняя социальный педагог и водитель автобуса.
22 сентября на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик Иркутской области произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля УАЗ. В автобусе находилось 18 детей (учащиеся 2, 4, и 9 классов), трое взрослых сопровождающих и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия 11 человек обратились за медицинской помощью, в том числе семеро детей.
1 июня во Всеволожске Ленинградской области такси не уступило дорогу школьному микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. Трое детей в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение.
9 апреля в Новгородской области школьный автобус столкнулся с попутной машиной, не выдержав дистанцию. Автобус двигался по маршруту "поселок Хвойная – деревня Дворищи", в салоне находились 10 учеников средней школы №2 имени Горюнова в поселке Хвойная. В результате ДТП никто не пострадал.
18 января в деревне Якуши Тюменской области школьный автобус Чикчинской средней школы столкнулся с автомобилем Cadillac. От удара автобус отбросило в столб, легковой автомобиль – в забор. В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий, дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. Сразу после ДТП детей пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам. Водитель Cadillac был госпитализирован.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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