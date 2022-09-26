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Случаи стрельбы на военных объектах в России в 2015-2022 годах - РИА Новости, 26.09.2022
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Случаи стрельбы на военных объектах в России в 2015-2022 годах
Случаи стрельбы на военных объектах в России в 2015-2022 годах - РИА Новости, 26.09.2022
Случаи стрельбы на военных объектах в России в 2015-2022 годах
в Усть-Илимске (Иркутская область) мужчина устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома. По словам представителя правоохранительных органов Иркутской... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:37
2022-09-26T11:37
справки
россия
происшествия
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
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26 сентября 2022 года в Усть-Илимске (Иркутская область) мужчина устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома. По словам представителя правоохранительных органов Иркутской области, в военкома стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь. Нападавшего задержали. Пострадавший находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии.31 января 2022 года в воинской части 51890 в Московской области контрактник из-за неосторожного обращения с оружием застрелил сослуживца. Как доложили в части, солдат, находясь в комнате для хранения оружия, "грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел". В Главном военном следственном управлении СК отметили, что старший прапорщик случайно выстрелил из пистолета, и пуля попала в находившегося рядом призывника-ефрейтора, который погиб на месте.9 ноября 2020 года солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже топором убил офицера, после чего завладел табельным оружием и застрелил сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом Макаров скрылся, в тот же день его задержали полицейские в 47 километрах от Воронежа. Макарова заключили под стражу, а затем у него выявили психическое расстройство и отправили из СИЗО №3 Воронежской области в психиатрический стационар специального типа. 18 января 2022 года 2-й Западный окружной военный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение признанного невменяемым Антона Макарова.В октябре 2020 года в Крыму в одной из воинских частей военнослужащий при сдаче оружия караулом обиделся на сослуживца за сказанные в его адрес слова. Тогда он выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и произвел выстрел в лоб сослуживцу, от которого тот скончался на месте. 26 августа 2021 года военный суд приговорил военнослужащего к 10 годам колонии строгого режима. Суд также частично удовлетворил гражданский иск четырех потерпевших и постановил взыскать с осужденного в общем размере три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 18 сентября 2020 года стало известно, что в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако спасти его жизнь не удалось. 25 октября 2019 года в Забайкалье при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. В результате восемь человек погибли, двое ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила. Второй восточный окружной военный суд 21 января 2021 года приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших – в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы. 29 сентября 2017 года на полигоне в Белогорске (Амурская область) солдат-срочник открыл стрельбу из автомата по сослуживцам. Погибли офицер и двое военнослужащих, еще двое получили ранения. Стрелявший, ефрейтор Гасан Абдулахадов, скрылся, но спустя сутки был убит при задержании.26 августа 2015 года в караульном помещении полевого лагеря в Костромской области военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам и покончил с собой. В результате стрельбы один офицер и двое солдат погибли, еще двое военнослужащих получили ранения. В отношении военного было возбуждено уголовное дело. Впоследствии представителем уполномоченного по правам человека в РФ в части была организована проверка, которая выявила ряд нарушений в организации несения караульной службы и тестирования военнослужащих на морально-психологическую устойчивость. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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7 495 645-6601
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справки, россия, происшествия, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф)
Справки, Россия, Происшествия, Главное военное следственное управление, Следственный комитет России (СК РФ)
11:37 26.09.2022
 

Случаи стрельбы на военных объектах в России в 2015-2022 годах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
26 сентября 2022 года в Усть-Илимске (Иркутская область) мужчина устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома. По словам представителя правоохранительных органов Иркутской области, в военкома стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь. Нападавшего задержали. Пострадавший находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии.
31 января 2022 года в воинской части 51890 в Московской области контрактник из-за неосторожного обращения с оружием застрелил сослуживца. Как доложили в части, солдат, находясь в комнате для хранения оружия, "грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел". В Главном военном следственном управлении СК отметили, что старший прапорщик случайно выстрелил из пистолета, и пуля попала в находившегося рядом призывника-ефрейтора, который погиб на месте.
9 ноября 2020 года солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже топором убил офицера, после чего завладел табельным оружием и застрелил сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом Макаров скрылся, в тот же день его задержали полицейские в 47 километрах от Воронежа. Макарова заключили под стражу, а затем у него выявили психическое расстройство и отправили из СИЗО №3 Воронежской области в психиатрический стационар специального типа. 18 января 2022 года 2-й Западный окружной военный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение признанного невменяемым Антона Макарова.
В октябре 2020 года в Крыму в одной из воинских частей военнослужащий при сдаче оружия караулом обиделся на сослуживца за сказанные в его адрес слова. Тогда он выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и произвел выстрел в лоб сослуживцу, от которого тот скончался на месте. 26 августа 2021 года военный суд приговорил военнослужащего к 10 годам колонии строгого режима. Суд также частично удовлетворил гражданский иск четырех потерпевших и постановил взыскать с осужденного в общем размере три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.
18 сентября 2020 года стало известно, что в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако спасти его жизнь не удалось.
25 октября 2019 года в Забайкалье при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. В результате восемь человек погибли, двое ранены.
Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила. Второй восточный окружной военный суд 21 января 2021 года приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших – в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы.
29 сентября 2017 года на полигоне в Белогорске (Амурская область) солдат-срочник открыл стрельбу из автомата по сослуживцам. Погибли офицер и двое военнослужащих, еще двое получили ранения. Стрелявший, ефрейтор Гасан Абдулахадов, скрылся, но спустя сутки был убит при задержании.
26 августа 2015 года в караульном помещении полевого лагеря в Костромской области военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам и покончил с собой. В результате стрельбы один офицер и двое солдат погибли, еще двое военнослужащих получили ранения. В отношении военного было возбуждено уголовное дело.
Впоследствии представителем уполномоченного по правам человека в РФ в части была организована проверка, которая выявила ряд нарушений в организации несения караульной службы и тестирования военнослужащих на морально-психологическую устойчивость.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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