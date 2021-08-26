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В Крыму военный получил десять лет колонии за убийство сослуживца
В Крыму военный получил десять лет колонии за убийство сослуживца - РИА Новости, 26.08.2021
В Крыму военный получил десять лет колонии за убийство сослуживца
Военный суд приговорил военнослужащего, застрелившего сослуживца из пистолета, к 10 годам колонии строгого режима, сообщила в четверг пресс-служба крымского... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:17
2021-08-26T10:17
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Военный суд приговорил военнослужащего, застрелившего сослуживца из пистолета, к 10 годам колонии строгого режима, сообщила в четверг пресс-служба крымского гарнизонного военного суда.Судом установлено, что в одной из воинских частей гарнизона военнослужащий при сдаче оружия караулом обиделся на сослуживца за сказанные в его адрес слова. Тогда он выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и произвел выстрел в лоб сослуживцу, от которого тот скончался на месте. ЧП произошло в октябре 2020 года."Приговором военного суда военнослужащий осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Действия подсудимого квалифицированы военным судом как умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ максимальное наказание до 15 лет лишения свободы), а также незаконное приобретение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ максимальное наказание до 4 лет лишения свободы), сообщили в пресс-службе.Суд частично удовлетворил гражданский иск четырех потерпевших и постановил взыскать с осужденного в общем размере три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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происшествия, республика крым
10:17 26.08.2021
 
В Крыму военный получил десять лет колонии за убийство сослуживца

В Крыму военный получил десять лет колонии строгого режима за убийство сослуживца

© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Военный суд приговорил военнослужащего, застрелившего сослуживца из пистолета, к 10 годам колонии строгого режима, сообщила в четверг пресс-служба крымского гарнизонного военного суда.
Судом установлено, что в одной из воинских частей гарнизона военнослужащий при сдаче оружия караулом обиделся на сослуживца за сказанные в его адрес слова. Тогда он выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и произвел выстрел в лоб сослуживцу, от которого тот скончался на месте. ЧП произошло в октябре 2020 года.
"Приговором военного суда военнослужащий осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Действия подсудимого квалифицированы военным судом как умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ максимальное наказание до 15 лет лишения свободы), а также незаконное приобретение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ максимальное наказание до 4 лет лишения свободы), сообщили в пресс-службе.
Суд частично удовлетворил гражданский иск четырех потерпевших и постановил взыскать с осужденного в общем размере три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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