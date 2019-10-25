В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Забайкалье военный устроил стрельбу, восемь человек погибли, двое ранены, сообщили в Минобороны.

Инцидент произошел в пятницу около 18:20 по местному времени.

"При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы <...> открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия", — уточнили в ведомстве, добавив, что угрозы жизни пострадавших нет.

Источник в региональных силовых структурах рассказал РИА Новости, что жертвами стали пять срочников, два офицера и один контрактник.

Стрелявшего задержали. В Минобороны предположили, что случившееся могло стать следствием нервного срыва из-за личных проблем.

На место происшествия вылетела комиссия из Москвы во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым.