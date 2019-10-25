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РИА Новости

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

15:13 25.10.2019 (обновлено: 16:56 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Забайкалье военный устроил стрельбу, восемь человек погибли, двое ранены, сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел в пятницу около 18:20 по местному времени.

"При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы <...> открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия", — уточнили в ведомстве, добавив, что угрозы жизни пострадавших нет.

Источник в региональных силовых структурах рассказал РИА Новости, что жертвами стали пять срочников, два офицера и один контрактник.
Стрелявшего задержали. В Минобороны предположили, что случившееся могло стать следствием нервного срыва из-за личных проблем.
На место происшествия вылетела комиссия из Москвы во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым.
Последний похожий случай был два года назад, когда росгвардеец застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне, в тот раз стрелка ликвидировали при задержании. За месяц до этого в Амурской области военнослужащий убил троих человек.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
30 января 2018, 13:31РИА Новости
В Приамурье завели уголовное дело после ранения солдата-срочника
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеРоссияЧитаБезопасностьПроисшествия
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