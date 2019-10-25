В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Забайкалье военный устроил стрельбу, восемь человек погибли, двое ранены, сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел в пятницу около 18:20 по местному времени.
"При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы <...> открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия", — уточнили в ведомстве, добавив, что угрозы жизни пострадавших нет.
Источник в региональных силовых структурах рассказал РИА Новости, что жертвами стали пять срочников, два офицера и один контрактник.
Стрелявшего задержали. В Минобороны предположили, что случившееся могло стать следствием нервного срыва из-за личных проблем.
На место происшествия вылетела комиссия из Москвы во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым.
Последний похожий случай был два года назад, когда росгвардеец застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне, в тот раз стрелка ликвидировали при задержании. За месяц до этого в Амурской области военнослужащий убил троих человек.
30 января 2018, 13:31РИА НовостиВ Приамурье завели уголовное дело после ранения солдата-срочника