Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени
10:17 04.06.2021 (обновлено: 10:21 04.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите
КАЗАНЬ, 4 июн – РИА Новости. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, этапирован в исправительную колонию № 2 в Тюмени, сообщил его адвокат Руслан Нагиев.
"Рамиль Шамсутдинов доставлен для отбывания наказания по месту своего жительства – в исправительную колонию 2 Тюмени", - написал Нагиев в Instagram.
По информации Нагиева, после карантина, который продлится около двух недель, Шамсутдинова сможет навестить его отец. Он добавил, что адвокаты также планируют навестить его в колонии.
Второй восточный окружной военный суд 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших – в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы.
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Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.