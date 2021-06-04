https://ria.ru/20210604/shamsutdinov-1735560296.html

Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени

Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени - РИА Новости, 04.06.2021

Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, этапирован в исправительную колонию № 2 РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:17

2021-06-04T10:17

2021-06-04T10:21

забайкальский край

рамиль шамсутдинов

тюмень

происшествия

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КАЗАНЬ, 4 июн – РИА Новости. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осужденный на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, этапирован в исправительную колонию № 2 в Тюмени, сообщил его адвокат Руслан Нагиев."Рамиль Шамсутдинов доставлен для отбывания наказания по месту своего жительства – в исправительную колонию 2 Тюмени", - написал Нагиев в Instagram.По информации Нагиева, после карантина, который продлится около двух недель, Шамсутдинова сможет навестить его отец. Он добавил, что адвокаты также планируют навестить его в колонии.Второй восточный окружной военный суд 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших – в сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение просило 25 лет лишения свободы.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

https://ria.ru/20210421/shamsutdinov-1729238540.html

забайкальский край

тюмень

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забайкальский край, рамиль шамсутдинов, тюмень, происшествия