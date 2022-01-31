https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html

В Подмосковье контрактник случайно застрелил сослуживца

В Подмосковье контрактник случайно застрелил сослуживца - РИА Новости, 31.01.2022

В Подмосковье контрактник случайно застрелил сослуживца

В Московской области контрактник из-за неосторожного обращения с оружием застрелил сослуживца, сообщила пресс-служба Западного военного округа. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:49

2022-01-31T11:49

2022-01-31T16:22

московская область (подмосковье)

происшествия

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Московской области контрактник из-за неосторожного обращения с оружием застрелил сослуживца, сообщила пресс-служба Западного военного округа."Командование воинской части <...> совместно с правоохранительными органами проводит проверку", — рассказали там.Как доложили в части, солдат, находясь в комнате для хранения оружия, "грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел".В Главном военном следственном управлении СК отметили, что старший прапорщик случайно выстрелил из пистолета, и пуля попала в находившегося рядом призывника-ефрейтора, который погиб на месте.В части 51890 работает комиссия для установления всех причин и обстоятельств — военные следователи осматривают место ЧП, допрашивают очевидцев и других свидетелей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК — нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.В октябре 2020 года стало известно об аналогичном случае в Крыму — причиной также стало нарушение требований безопасности при обращении с оружием.

https://ria.ru/20200918/proisshestvie-1577463964.html

https://ria.ru/20211010/irak-1753875683.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), происшествия, западный военный округ (зво)