Погибших в Амурской области военнослужащих похоронят за счет Минобороны

ИРКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Погибшие на полигоне в Амурской области военнослужащие будут погребены за счет министерства обороны РФ, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы Восточного военного округа.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в Амурской области на полигоне солдат-срочник открыл огонь из автомата по сослуживцам, один офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое были ранены. С места происшествия стрелявший, 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, скрылся и спустя сутки был убит при задержании. Одним из погибших от рук Абдулахадова стал солдат-срочник из города Братска 19-летний Андрей Озеров. Многодетную семью Озеровых, не зная, что в подобных ситуациях погребение осуществляется за счет средств военного ведомства, начала сбор средств на похороны.

"Погибшие в результате происшествия на полигоне ВВО в городе Белогорске Амурской области военнослужащие будут транспортированы к месту похорон и погребены за счет средств министерства обороны в соответствии с требованиями Устава Вооруженных сил РФ с соблюдением воинских почестей", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточного военного округа.

Дата транспортировки тела Андрея Озерова в город Братск пока не уточняется.