https://ria.ru/20200918/proisshestvie-1577463964.html

В Свердловской области контрактник случайно застрелил сослуживца

Военнослужащий по контракту случайно выстрелил в сослуживца из штатного оружия в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области, пострадавший... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:25

2020-09-18T19:25

2020-09-18T23:15

центральный военный округ

свердловская область

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Военнослужащий по контракту случайно выстрелил в сослуживца из штатного оружия в воинской части Еланского гарнизона <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, пострадавший скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа (<a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_voennyjj_okrug/" target="_blank" data-auto="true">ЦВО</a>)."По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако спасти его жизнь не удалось", — сказали в пресс-службе.Как уточнили в ЦВО, командование Еланского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего.

https://ria.ru/20200917/meksika-1577364251.html

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свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный военный округ, свердловская область, происшествия