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В Свердловской области контрактник случайно застрелил сослуживца
Военнослужащий по контракту случайно выстрелил в сослуживца из штатного оружия в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области, пострадавший... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:25
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центральный военный округ
свердловская область
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Военнослужащий по контракту случайно выстрелил в сослуживца из штатного оружия в воинской части Еланского гарнизона <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, пострадавший скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа (<a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_voennyjj_okrug/" target="_blank" data-auto="true">ЦВО</a>)."По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако спасти его жизнь не удалось", — сказали в пресс-службе.Как уточнили в ЦВО, командование Еланского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего.
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свердловская область
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центральный военный округ, свердловская область, происшествия

В Свердловской области контрактник случайно застрелил сослуживца

19:25 18.09.2020 (обновлено: 23:15 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Военнослужащий по контракту случайно выстрелил в сослуживца из штатного оружия в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области, пострадавший скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако спасти его жизнь не удалось", — сказали в пресс-службе.
Как уточнили в ЦВО, командование Еланского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего.
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