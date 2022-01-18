https://ria.ru/20220118/sud-1768401801.html

Суд направил на лечение обвиняемого в убийстве трех сослуживцев в Воронеже

Суд направил на лечение обвиняемого в убийстве трех сослуживцев в Воронеже - РИА Новости, 18.01.2022

Суд направил на лечение обвиняемого в убийстве трех сослуживцев в Воронеже

Суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение признанного невменяемым солдата-срочника Антона Макарова, который обвинялся в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:14

2022-01-18T16:14

2022-01-18T16:23

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение признанного невменяемым солдата-срочника Антона Макарова, который обвинялся в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, говорится в сообщении Воронежского гарнизонного военного суда.Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд в здании Воронежского гарнизонного военного суда. Слушания проходили в закрытом режиме, на нем могли присутствовать только представители сторон."По результатам рассмотрения уголовного дела постановлением 2-го Западного окружного военного суда Макаров освобожден от уголовной ответственности... и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - говорится в сообщении.Как отмечает суд, по заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Макаров в период совершения преступлений и в настоящее время "страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознает и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". При этом Макаров в момент совершения преступлений в состоянии аффекта не находился."Все выводы экспертной комиссии научно обоснованны и даны после непосредственного обследования Макарова в стационарных условиях. Учитывая изложенное, а также данные о личности Макарова, его поведение в судебном заседании, суд нашел достоверным заключение экспертов, а Макарова признал невменяемым", - добавляет суд.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 2020 года 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже топором убил офицера, после чего завладел табельным оружием и застрелил сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом Макаров скрылся, в тот же день его задержали полицейские в 47 километрах от Воронежа.Было возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы. Макарова заключили под стражу, а затем у него выявили психическое расстройство и отправили из СИЗО №3 Воронежской области в психиатрический стационар специального типа.

https://ria.ru/20220114/deti-1767903666.html

https://ria.ru/20211210/vrach-1763072330.html

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