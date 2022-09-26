https://ria.ru/20220926/strelba-1819423010.html

Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске

Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске - РИА Новости, 26.09.2022

Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске

Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:15

2022-09-26T09:15

2022-09-26T15:39

россия

иркутская область

усть-илимск

происшествия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", — написал он.По словам главы региона, нападавшего задержали.Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах Иркутской области, инцидент в военкомате произошел в 12:20 по местному времени (7:20 мск). По его словам, в Елисеева стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.Иркутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.В Росгвардии уточнили, что стрелявшего задержали сотрудники вневедомственной охраны. Это 25-летний молодой человек, он стрелял из обреза гладкоствольного ружья. При этом официально зарегистрированного оружия у него нет.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

россия

иркутская область

усть-илимск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. 2022-09-26T09:15 true PT3M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иркутская область, усть-илимск, происшествия, частичная мобилизация в россии