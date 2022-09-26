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Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске
Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске - РИА Новости, 26.09.2022
Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске
Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:15
2022-09-26T09:15
2022-09-26T15:39
россия
иркутская область
усть-илимск
происшествия
частичная мобилизация в россии
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ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", — написал он.По словам главы региона, нападавшего задержали.Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах Иркутской области, инцидент в военкомате произошел в 12:20 по местному времени (7:20 мск). По его словам, в Елисеева стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.Иркутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.В Росгвардии уточнили, что стрелявшего задержали сотрудники вневедомственной охраны. Это 25-летний молодой человек, он стрелял из обреза гладкоствольного ружья. При этом официально зарегистрированного оружия у него нет.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.
Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
2022-09-26T09:15
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PT3M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иркутская область, усть-илимск, происшествия, частичная мобилизация в россии
Россия, Иркутская область, Усть-Илимск, Происшествия, Частичная мобилизация в России
09:15 26.09.2022 (обновлено: 15:39 26.09.2022)
Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске
Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске
ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости.
Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил
в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске
молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", — написал он.
По словам главы региона, нападавшего задержали.
Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах Иркутской области, инцидент в военкомате произошел в 12:20 по местному времени (7:20 мск).
"Военком ранен, он на операционном столе. Кроме него, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Елисеева стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Иркутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.
В Росгвардии уточнили, что стрелявшего задержали сотрудники вневедомственной охраны. Это 25-летний молодой человек, он стрелял из обреза гладкоствольного ружья. При этом официально зарегистрированного оружия у него нет.