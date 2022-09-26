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Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске - РИА Новости, 26.09.2022
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Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске
Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске - РИА Новости, 26.09.2022
Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске
Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:15
2022-09-26T15:39
россия
иркутская область
усть-илимск
происшествия
частичная мобилизация в россии
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ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", — написал он.По словам главы региона, нападавшего задержали.Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах Иркутской области, инцидент в военкомате произошел в 12:20 по местному времени (7:20 мск). По его словам, в Елисеева стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.Иркутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.В Росгвардии уточнили, что стрелявшего задержали сотрудники вневедомственной охраны. Это 25-летний молодой человек, он стрелял из обреза гладкоствольного ружья. При этом официально зарегистрированного оружия у него нет.
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россия
иркутская область
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"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, иркутская область, усть-илимск, происшествия, частичная мобилизация в россии
Россия, Иркутская область, Усть-Илимск, Происшествия, Частичная мобилизация в России
09:15 26.09.2022 (обновлено: 15:39 26.09.2022)
 
Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске

Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", — написал он.
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По словам главы региона, нападавшего задержали.
Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах Иркутской области, инцидент в военкомате произошел в 12:20 по местному времени (7:20 мск).

"Военком ранен, он на операционном столе. Кроме него, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Елисеева стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Иркутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.
В Росгвардии уточнили, что стрелявшего задержали сотрудники вневедомственной охраны. Это 25-летний молодой человек, он стрелял из обреза гладкоствольного ружья. При этом официально зарегистрированного оружия у него нет.
 
РоссияИркутская областьУсть-ИлимскПроисшествияЧастичная мобилизация в России
 
 
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