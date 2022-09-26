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Частичная мобилизация: кто подлежит призыву, кому положена отсрочка

Частичная мобилизация в России 2022: кто подлежит призыву, сроки, указ

Частичная мобилизация: кто подлежит призыву, кому положена отсрочка

21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране. Что это значит, в чем заключается суть частичной... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:10

2022-09-26T16:10

2022-09-26T19:40

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

госдума рф

совет федерации рф

сергей аксенов (политик)

вячеслав володин

сергей шойгу

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране. Что это значит, в чем заключается суть частичной мобилизации в России, кто подлежит призыву на военную службу, есть ли ограничения по возрасту, кому положена отсрочка, свежие новости о льготах и выплатах для мобилизованных - в материале РИА Новости.Частичная мобилизацияСогласно федеральному закону № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", мобилизация - это комплекс мероприятий по переводу вооруженных сил страны, ее экономики и органов власти на работу в условиях военного времени. Мобилизация может быть общей и частичной, в первом случае она касается широкого круга населения и определяется федеральным законом, во втором - может быть ограничена регионально или другими параметрами, которые устанавливает постановление правительства. Утром 21 сентября президент России страны В.В. Путин объявил о частичной мобилизации в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине.Что это такоеСпециальной статьи, определяющей, что такое частичная мобилизация, в законе не существует. Это словосочетание упоминается в документе в статье 1, пункте 2, статье 4, пункте 3, параграфе 6 и всегда в совокупности с общей мобилизацией. Границу между общей и частичной мобилизацией определяет президент, поэтому отличаются они только формой проведения: при частичной повестки получает определенная группа населения, но глава страны имеет право расширять круг граждан, подлежащих мобилизации.Зачем ее проводятОбъявленная частичная мобилизация необходима прежде всего, чтобы закреплять и контролировать территории, находящиеся за линией фронта. Как объяснил глава Минобороны России Сергей Шойгу: "Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта - это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается, в первую очередь, для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию".Кто подлежит частичной мобилизацииУказ о частичной мобилизации не уточняет, какие категории населения подлежат призыву, но в официальном обращении В.В. Путина четко очерчен круг граждан, которых коснется мобилизация: это в первую очередь те, кто ранее проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в настоящий момент находится в запасе, имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специальности (ВУС). Призываются офицеры запаса, рядовой и сержантский состав со следующими возрастными ограничениями:Женщины могут призываться на должности медработников и некоторых других военно-учетных специальностей (например, имеющие образование в сфере картографии, геодезии, связи, информационных технологий, полиграфии, оптики, метеорологии), но пока потребность в этом минимальна.Категории годностиСуществует пять категорий годности к военной службе:К какой именно категории принадлежит военнообязанный, можно посмотреть на 11-ой странице военного билета. В период частичной мобилизации призыву подлежат граждане с категориями А, Б, В, об этом сообщается на правительственном портале "Объясняем.рф".Военно-учетная специальностьОсобой очередности призыва запасников нет, приоритет отдается подходящей военно-учетной специальности призывника, которая указывается на 11 странице военного билета. ВУС получают обычно во время службы в армии и она может не совпадать с гражданской, но мобилизованные на службу граждане будут заниматься именно тем, что прописано в военном билете. Такую специальность могут иметь и те, кто никогда не проходил службу в армии, например это касается девушек-медработников, хотя они и не подлежат призыву.На данный момент в приоритете (по данным Министерства обороны России):Порядок призываВоенные комиссариаты направляют призывникам повестки, распоряжения и мобилизационные предписания. Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", все эти документы граждане должны получать только лично и под роспись. Повестки могут вручать как работники военных комиссариатов, так и руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы или учебы призывника. Если все перечисленные способы исполнить не удалось, то эта обязанность переходит в органы внутренних дел (после письменного обращения военкомата), в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ.Куда явитьсяПосле получения повестки призывник обязан прийти в военный комиссариат, срок явки указывается в документе. Это не означает, что гражданина сразу же отправят на место прохождения службы, сначала ему необходимо пройти медицинскую комиссию, которая определит категорию годности к военной службе. После прохождения медосвидетельствования призывнику снова вручается повестка, в которой указана причина "для отправки к месту прохождения военной службы" и дата призыва (Постановление Правительства России от 11 ноября 2006 года). Затем военнослужащий отправится к месту прохождения дополнительной военной подготовки, которая продлится не меньше месяца.Необходимые документыВ военный комиссариат необходимо взять следующие документы:Лучше всего сделать и ксерокопии документов.СрокиСрок явки в военкомат указывается в повестке, обычно дается три дня после ее вручения.Кто не подлежит частичной мобилизацииВ соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках частичной мобилизации не будут призываться следующие категории граждан:А также, специалисты с соответствующим образованием, работающие:Минцифры заявило, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты ИТ, связи и медиа.Ответственность за неявку по повесткеРанее существовала ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ (штраф от 500 до 3000 рублей), ст. 328 УК РФ за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы предусматривает штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. 21 сентября Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за военные проступки, теперь неявка по повестке и дезертирство (неявка по повестке без уважительных причин дольше 1 месяца и самовольное оставление места службы в период мобилизации или военных действий) караются лишением свободы от 5 до 10 лет.Наказывать не будут (ст. 7 закона "О воинской обязанности и военной службе") тех, кто не явился по повестке по следующим причинам:Но каждую из этих причин необходимо подтвердить документально.Что будет с работойРаботодатели обязаны сохранить за мобилизованным рабочее место, необходимые поправки в Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году" внесены. Это правило распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Трудовые договоры будут не расторгаться, а приостанавливаться на время прохождения работником военной службы, а работодатель может принимать временных работников на место мобилизованного, пока тот не вернется обратно.Что будет с кредитамиГосдума РФ планирует принять решение о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, это касается и ипотеки, об этом 22 сентября сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале.Сколько будут платить мобилизованнымДенежное довольствие военнослужащих, призванных во время частичной мобилизации, будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту (пункт 3 Указа №647). С каждым призванным расчет будет вестись индивидуально, сумма зависит от воинского звания и должности, на которой он будет выполнять свои обязанности.Дополнительные выплаты или льготыПри расчете денежного довольствия участников СВО учитываются и дополнительные выплаты:А также дополнительные выплаты за участие в активных наступательных действиях (например, за уничтожение военной техники противника и прочее). Кроме того, все участники боевых действий получают статус ветеранов и связанные с ним федеральные и региональные льготы:В случае ранения, военный получит выплату (в зависимости от тяжести) от 500 тыс. до 1 млн рублей, а в случае его гибели, семье будут перечислены 3 млн рублей.Главы некоторых регионов установили собственные дополнительные денежные выплаты для мобилизованных и их семей. Например, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, каждому мобилизованному крымчанину будут единоразово выплачены 200 тыс. рублей, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал каждому призванному из Москвы (независимо от прописки) ежемесячную доплату 50 тыс. рублей.Есть ли запрет на выездС момента объявления мобилизации все граждане, которые состоят на воинском учете, не должны уезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов или органов исполнительной власти (статья 21 закона о мобилизационной подготовке).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разъяснения о возможном закрытии границ всем, кто подлежит частичной мобилизации, будут подготовлены правительством в ближайшее время. Но по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вводить на правительственном уровне ограничения не планируется, если они и появятся, то только в регионах проведения специальной военной операции.Сроки частичной мобилизацииЧастичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября 2022 года. В соответствии с указом "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", подписанным в этот же день, частичная мобилизация может быть закончена после того, как президент примет об этом решение.ЗаконодательствоОсновным законом, который регулирует, устанавливает права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан, является федеральный закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке".Закон ссылается на следующие нормативные акты:Вопросы по частичной мобилизацииОфициальные структуры так отвечают на часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации.Сколько призовут людей во время частичной мобилизацииПо словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Количество и сроки для каждого субъекта Федерации определяются разные.Призовут ли срочников на фронтПри частичной мобилизации военнослужащие срочной службы призываться не будут.Призыв коснется тех, кто живет за границей?Все граждане России, которые проживают за границей постоянно и не состоят на воинском учете в нашей стране, призываться не будут. Мобилизация может коснуться лишь тех, кто временно уехал и состоит на воинском учете по месту жительства.Работников каких организаций не призовутПод частичную мобилизацию не подпадают:Но только те, которые имеют высшее образование и работают полный день.Могут ли во время частичной мобилизации изымать автомобилиВоенно-транспортная обязанность распространяется на:У частных лиц транспортные средства могут изыматься только при объявлении военного положения в стране.Перечень ТС, подлежащих изъятию указан в Приказе Министра обороны РФ от 14 марта 2014 г. №151 "Об утверждении Перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям"Какие обязанности в рамках мобилизации есть у организацийОрганизации обязаны:Закон № 31-ФЗ запрещает организациям отказываться от заключения контрактов о выполнении мобилизационных заданий, за исключением того, если их возможности не позволяют выполнить эти задания (п. 2 ст. 9 Закона № 31-ФЗ).

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Алёна Пава

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