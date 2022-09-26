Рейтинг@Mail.ru
Частичная мобилизация в России 2022: кто подлежит призыву, сроки, указ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819568647.html
Частичная мобилизация: кто подлежит призыву, кому положена отсрочка
Частичная мобилизация в России 2022: кто подлежит призыву, сроки, указ
Частичная мобилизация: кто подлежит призыву, кому положена отсрочка
21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране. Что это значит, в чем заключается суть частичной... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:10
2022-09-26T19:40
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
госдума рф
совет федерации рф
сергей аксенов (политик)
вячеслав володин
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819479455_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_24b14ed3bb4055d4c82129d7b89b991c.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране. Что это значит, в чем заключается суть частичной мобилизации в России, кто подлежит призыву на военную службу, есть ли ограничения по возрасту, кому положена отсрочка, свежие новости о льготах и выплатах для мобилизованных - в материале РИА Новости.Частичная мобилизацияСогласно федеральному закону № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", мобилизация - это комплекс мероприятий по переводу вооруженных сил страны, ее экономики и органов власти на работу в условиях военного времени. Мобилизация может быть общей и частичной, в первом случае она касается широкого круга населения и определяется федеральным законом, во втором - может быть ограничена регионально или другими параметрами, которые устанавливает постановление правительства. Утром 21 сентября президент России страны В.В. Путин объявил о частичной мобилизации в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине.Что это такоеСпециальной статьи, определяющей, что такое частичная мобилизация, в законе не существует. Это словосочетание упоминается в документе в статье 1, пункте 2, статье 4, пункте 3, параграфе 6 и всегда в совокупности с общей мобилизацией. Границу между общей и частичной мобилизацией определяет президент, поэтому отличаются они только формой проведения: при частичной повестки получает определенная группа населения, но глава страны имеет право расширять круг граждан, подлежащих мобилизации.Зачем ее проводятОбъявленная частичная мобилизация необходима прежде всего, чтобы закреплять и контролировать территории, находящиеся за линией фронта. Как объяснил глава Минобороны России Сергей Шойгу: "Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта - это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается, в первую очередь, для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию".Кто подлежит частичной мобилизацииУказ о частичной мобилизации не уточняет, какие категории населения подлежат призыву, но в официальном обращении В.В. Путина четко очерчен круг граждан, которых коснется мобилизация: это в первую очередь те, кто ранее проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в настоящий момент находится в запасе, имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специальности (ВУС). Призываются офицеры запаса, рядовой и сержантский состав со следующими возрастными ограничениями:Женщины могут призываться на должности медработников и некоторых других военно-учетных специальностей (например, имеющие образование в сфере картографии, геодезии, связи, информационных технологий, полиграфии, оптики, метеорологии), но пока потребность в этом минимальна.Категории годностиСуществует пять категорий годности к военной службе:К какой именно категории принадлежит военнообязанный, можно посмотреть на 11-ой странице военного билета. В период частичной мобилизации призыву подлежат граждане с категориями А, Б, В, об этом сообщается на правительственном портале "Объясняем.рф".Военно-учетная специальностьОсобой очередности призыва запасников нет, приоритет отдается подходящей военно-учетной специальности призывника, которая указывается на 11 странице военного билета. ВУС получают обычно во время службы в армии и она может не совпадать с гражданской, но мобилизованные на службу граждане будут заниматься именно тем, что прописано в военном билете. Такую специальность могут иметь и те, кто никогда не проходил службу в армии, например это касается девушек-медработников, хотя они и не подлежат призыву.На данный момент в приоритете (по данным Министерства обороны России):Порядок призываВоенные комиссариаты направляют призывникам повестки, распоряжения и мобилизационные предписания. Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", все эти документы граждане должны получать только лично и под роспись. Повестки могут вручать как работники военных комиссариатов, так и руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы или учебы призывника. Если все перечисленные способы исполнить не удалось, то эта обязанность переходит в органы внутренних дел (после письменного обращения военкомата), в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ.Куда явитьсяПосле получения повестки призывник обязан прийти в военный комиссариат, срок явки указывается в документе. Это не означает, что гражданина сразу же отправят на место прохождения службы, сначала ему необходимо пройти медицинскую комиссию, которая определит категорию годности к военной службе. После прохождения медосвидетельствования призывнику снова вручается повестка, в которой указана причина "для отправки к месту прохождения военной службы" и дата призыва (Постановление Правительства России от 11 ноября 2006 года). Затем военнослужащий отправится к месту прохождения дополнительной военной подготовки, которая продлится не меньше месяца.Необходимые документыВ военный комиссариат необходимо взять следующие документы:Лучше всего сделать и ксерокопии документов.СрокиСрок явки в военкомат указывается в повестке, обычно дается три дня после ее вручения.Кто не подлежит частичной мобилизацииВ соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках частичной мобилизации не будут призываться следующие категории граждан:А также, специалисты с соответствующим образованием, работающие:Минцифры заявило, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты ИТ, связи и медиа.Ответственность за неявку по повесткеРанее существовала ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ (штраф от 500 до 3000 рублей), ст. 328 УК РФ за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы предусматривает штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. 21 сентября Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за военные проступки, теперь неявка по повестке и дезертирство (неявка по повестке без уважительных причин дольше 1 месяца и самовольное оставление места службы в период мобилизации или военных действий) караются лишением свободы от 5 до 10 лет.Наказывать не будут (ст. 7 закона "О воинской обязанности и военной службе") тех, кто не явился по повестке по следующим причинам:Но каждую из этих причин необходимо подтвердить документально.Что будет с работойРаботодатели обязаны сохранить за мобилизованным рабочее место, необходимые поправки в Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году" внесены. Это правило распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Трудовые договоры будут не расторгаться, а приостанавливаться на время прохождения работником военной службы, а работодатель может принимать временных работников на место мобилизованного, пока тот не вернется обратно.Что будет с кредитамиГосдума РФ планирует принять решение о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, это касается и ипотеки, об этом 22 сентября сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале.Сколько будут платить мобилизованнымДенежное довольствие военнослужащих, призванных во время частичной мобилизации, будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту (пункт 3 Указа №647). С каждым призванным расчет будет вестись индивидуально, сумма зависит от воинского звания и должности, на которой он будет выполнять свои обязанности.Дополнительные выплаты или льготыПри расчете денежного довольствия участников СВО учитываются и дополнительные выплаты:А также дополнительные выплаты за участие в активных наступательных действиях (например, за уничтожение военной техники противника и прочее). Кроме того, все участники боевых действий получают статус ветеранов и связанные с ним федеральные и региональные льготы:В случае ранения, военный получит выплату (в зависимости от тяжести) от 500 тыс. до 1 млн рублей, а в случае его гибели, семье будут перечислены 3 млн рублей.Главы некоторых регионов установили собственные дополнительные денежные выплаты для мобилизованных и их семей. Например, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, каждому мобилизованному крымчанину будут единоразово выплачены 200 тыс. рублей, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал каждому призванному из Москвы (независимо от прописки) ежемесячную доплату 50 тыс. рублей.Есть ли запрет на выездС момента объявления мобилизации все граждане, которые состоят на воинском учете, не должны уезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов или органов исполнительной власти (статья 21 закона о мобилизационной подготовке).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разъяснения о возможном закрытии границ всем, кто подлежит частичной мобилизации, будут подготовлены правительством в ближайшее время. Но по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вводить на правительственном уровне ограничения не планируется, если они и появятся, то только в регионах проведения специальной военной операции.Сроки частичной мобилизацииЧастичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября 2022 года. В соответствии с указом "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", подписанным в этот же день, частичная мобилизация может быть закончена после того, как президент примет об этом решение.ЗаконодательствоОсновным законом, который регулирует, устанавливает права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан, является федеральный закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке".Закон ссылается на следующие нормативные акты:Вопросы по частичной мобилизацииОфициальные структуры так отвечают на часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации.Сколько призовут людей во время частичной мобилизацииПо словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Количество и сроки для каждого субъекта Федерации определяются разные.Призовут ли срочников на фронтПри частичной мобилизации военнослужащие срочной службы призываться не будут.Призыв коснется тех, кто живет за границей?Все граждане России, которые проживают за границей постоянно и не состоят на воинском учете в нашей стране, призываться не будут. Мобилизация может коснуться лишь тех, кто временно уехал и состоит на воинском учете по месту жительства.Работников каких организаций не призовутПод частичную мобилизацию не подпадают:Но только те, которые имеют высшее образование и работают полный день.Могут ли во время частичной мобилизации изымать автомобилиВоенно-транспортная обязанность распространяется на:У частных лиц транспортные средства могут изыматься только при объявлении военного положения в стране.Перечень ТС, подлежащих изъятию указан в Приказе Министра обороны РФ от 14 марта 2014 г. №151 "Об утверждении Перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям"Какие обязанности в рамках мобилизации есть у организацийОрганизации обязаны:Закон № 31-ФЗ запрещает организациям отказываться от заключения контрактов о выполнении мобилизационных заданий, за исключением того, если их возможности не позволяют выполнить эти задания (п. 2 ст. 9 Закона № 31-ФЗ).
https://ria.ru/20220926/godnost-1819520430.html
https://ria.ru/20220926/spetsialnost-1819635110.html
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819095453.html
https://ria.ru/20220923/mintsifry-1819085838.html
https://ria.ru/20220923/otsrochka-1818999357.html
https://realty.ria.ru/20220923/lgoty-1818987030.html
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html
https://ria.ru/20220924/vyplata-1819201409.html
https://ria.ru/20220924/minobrnauki-1819239434.html
https://ria.ru/20220924/studenty-1819234349.html
https://ria.ru/20220924/it-1819223066.html
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819174999.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819479455_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a1ea84262c7b19f0d668c11dcffd4cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, частичная мобилизация в россии, госдума рф, совет федерации рф, сергей аксенов (политик), вячеслав володин, сергей шойгу, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Сергей Аксенов (политик), Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, Украина, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию, ЛНР, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс
16:10 26.09.2022 (обновлено: 19:40 26.09.2022)
 

Частичная мобилизация: кто подлежит призыву, кому положена отсрочка

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Частичная мобилизация
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране. Что это значит, в чем заключается суть частичной мобилизации в России, кто подлежит призыву на военную службу, есть ли ограничения по возрасту, кому положена отсрочка, свежие новости о льготах и выплатах для мобилизованных - в материале РИА Новости.

Частичная мобилизация

Согласно федеральному закону № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", мобилизация - это комплекс мероприятий по переводу вооруженных сил страны, ее экономики и органов власти на работу в условиях военного времени. Мобилизация может быть общей и частичной, в первом случае она касается широкого круга населения и определяется федеральным законом, во втором - может быть ограничена регионально или другими параметрами, которые устанавливает постановление правительства. Утром 21 сентября президент России страны В.В. Путин объявил о частичной мобилизации в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска

Что это такое

Специальной статьи, определяющей, что такое частичная мобилизация, в законе не существует. Это словосочетание упоминается в документе в статье 1, пункте 2, статье 4, пункте 3, параграфе 6 и всегда в совокупности с общей мобилизацией. Границу между общей и частичной мобилизацией определяет президент, поэтому отличаются они только формой проведения: при частичной повестки получает определенная группа населения, но глава страны имеет право расширять круг граждан, подлежащих мобилизации.

Зачем ее проводят

Объявленная частичная мобилизация необходима прежде всего, чтобы закреплять и контролировать территории, находящиеся за линией фронта. Как объяснил глава Минобороны России Сергей Шойгу: "Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта - это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается, в первую очередь, для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию".
Категории годности к военной службе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:14
Категория годности к военной службе: где смотреть и что она означает

Кто подлежит частичной мобилизации

Указ о частичной мобилизации не уточняет, какие категории населения подлежат призыву, но в официальном обращении В.В. Путина четко очерчен круг граждан, которых коснется мобилизация: это в первую очередь те, кто ранее проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в настоящий момент находится в запасе, имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специальности (ВУС). Призываются офицеры запаса, рядовой и сержантский состав со следующими возрастными ограничениями:
  • рядовые, сержанты - до 35 лет;
  • младшие офицеры - до 50 лет;
  • старшие офицеры - до 55 лет.
Женщины могут призываться на должности медработников и некоторых других военно-учетных специальностей (например, имеющие образование в сфере картографии, геодезии, связи, информационных технологий, полиграфии, оптики, метеорологии), но пока потребность в этом минимальна.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации

Категории годности

Существует пять категорий годности к военной службе:
  • А - годен;
  • Б - годен с незначительными ограничениями;
  • В - ограниченно годен;
  • Г - временно не годен;
  • Д - не годен.
К какой именно категории принадлежит военнообязанный, можно посмотреть на 11-ой странице военного билета. В период частичной мобилизации призыву подлежат граждане с категориями А, Б, В, об этом сообщается на правительственном портале "Объясняем.рф".

Военно-учетная специальность

Военно-учетная специальность - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 19:38Специальная военная операция на Украине
Военно-учетная специальность: что такое, как расшифровать и где указана
Особой очередности призыва запасников нет, приоритет отдается подходящей военно-учетной специальности призывника, которая указывается на 11 странице военного билета. ВУС получают обычно во время службы в армии и она может не совпадать с гражданской, но мобилизованные на службу граждане будут заниматься именно тем, что прописано в военном билете. Такую специальность могут иметь и те, кто никогда не проходил службу в армии, например это касается девушек-медработников, хотя они и не подлежат призыву.
На данный момент в приоритете (по данным Министерства обороны России):
  • артиллеристы;
  • стрелки;
  • танкисты;
  • водители;
  • механики-водители.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 00:32Специальная военная операция на Украине
Минстрой рассказал, как будет проходить мобилизация в стройотрасли

Порядок призыва

Военные комиссариаты направляют призывникам повестки, распоряжения и мобилизационные предписания. Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", все эти документы граждане должны получать только лично и под роспись. Повестки могут вручать как работники военных комиссариатов, так и руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы или учебы призывника. Если все перечисленные способы исполнить не удалось, то эта обязанность переходит в органы внутренних дел (после письменного обращения военкомата), в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ.

Куда явиться

После получения повестки призывник обязан прийти в военный комиссариат, срок явки указывается в документе. Это не означает, что гражданина сразу же отправят на место прохождения службы, сначала ему необходимо пройти медицинскую комиссию, которая определит категорию годности к военной службе. После прохождения медосвидетельствования призывнику снова вручается повестка, в которой указана причина "для отправки к месту прохождения военной службы" и дата призыва (Постановление Правительства России от 11 ноября 2006 года). Затем военнослужащий отправится к месту прохождения дополнительной военной подготовки, которая продлится не меньше месяца.
Оформление военных билетов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 22:20Специальная военная операция на Украине
Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка

Необходимые документы

В военный комиссариат необходимо взять следующие документы:
  • паспорт, военный билет, учетно-послужную карточку, мобилизационное предписание или повестку;
  • удостоверение на право управления автомобилем и другой техникой (если есть);
  • специалистам продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения - санитарную книжку.
Лучше всего сделать и ксерокопии документов.

Сроки

Срок явки в военкомат указывается в повестке, обычно дается три дня после ее вручения.

Кто не подлежит частичной мобилизации

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках частичной мобилизации не будут призываться следующие категории граждан:
  • забронированные (работники предприятий ОПК);
  • признанные временно негодными по состоянию здоровья;
  • занятые постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I группы;
  • имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет или воспитывающие без матери хотя бы одного ребенка до 16 лет;
  • граждане, матери которых имеют четырех и более детей до 8 лет и воспитывающие их без мужа;
  • военные пенсионеры, находящиеся в отставке, снятые с воинского учета по состоянию здоровья или имеющие возраст более 55 лет;
  • имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие преступления;
  • проходящие срочную службу в рядах российской армии;
  • постоянно проживающие за границей и не состоящие на воинском учете россияне;
  • имеющие на иждивении трех и более детей до 16 лет и жену на сроке беременности не менее 22 недель;
  • студенты.
А также, специалисты с соответствующим образованием, работающие:
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДевушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
  • в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
  • в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
  • в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем, редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации, вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве, распространении продукции средств массовой информации;
  • в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Минцифры заявило, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты ИТ, связи и медиа.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска

Ответственность за неявку по повестке

Ранее существовала ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ (штраф от 500 до 3000 рублей), ст. 328 УК РФ за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы предусматривает штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. 21 сентября Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за военные проступки, теперь неявка по повестке и дезертирство (неявка по повестке без уважительных причин дольше 1 месяца и самовольное оставление места службы в период мобилизации или военных действий) караются лишением свободы от 5 до 10 лет.
Наказывать не будут (ст. 7 закона "О воинской обязанности и военной службе") тех, кто не явился по повестке по следующим причинам:
  • получение заболевания или увечья, повлекшего утрату работоспособности;
  • в связи с тяжелым заболеванием родных (отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя) или присутствием на их похоронах;
  • по обстоятельствам, не зависящим от гражданина, или из-за препятствия непреодолимой силы;
  • и другим причинам, которые призывная комиссия или суд признают уважительными.
Но каждую из этих причин необходимо подтвердить документально.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 17:02
Минцифры рассказало о случаях отказа в отсрочке от частичной мобилизации

Что будет с работой

Работодатели обязаны сохранить за мобилизованным рабочее место, необходимые поправки в Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году" внесены. Это правило распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Трудовые договоры будут не расторгаться, а приостанавливаться на время прохождения работником военной службы, а работодатель может принимать временных работников на место мобилизованного, пока тот не вернется обратно.

Что будет с кредитами

Госдума РФ планирует принять решение о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, это касается и ипотеки, об этом 22 сентября сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале.
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата Читинского района - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 16:35
Мобилизованные граждане имеют право на налоговые льготы

Сколько будут платить мобилизованным

Денежное довольствие военнослужащих, призванных во время частичной мобилизации, будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту (пункт 3 Указа №647). С каждым призванным расчет будет вестись индивидуально, сумма зависит от воинского звания и должности, на которой он будет выполнять свои обязанности.

Дополнительные выплаты или льготы

При расчете денежного довольствия участников СВО учитываются и дополнительные выплаты:
  • два оклада по воинской должности в сутки;
  • суточные выплаты за службу за пределами РФ;
  • денежное довольствие.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 19:46Специальная военная операция на Украине
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации
А также дополнительные выплаты за участие в активных наступательных действиях (например, за уничтожение военной техники противника и прочее). Кроме того, все участники боевых действий получают статус ветеранов и связанные с ним федеральные и региональные льготы:
  • ежемесячную денежную выплату (в 2022 году - это 3481,85 рубля);
  • компенсацию по оплате ЖКХ;
  • преференции по пенсионному обеспечению;
  • освобождение от налога на имущество (на один объект каждого вида);
  • бесплатный проезд, лекарства и путевки в санатории.
В случае ранения, военный получит выплату (в зависимости от тяжести) от 500 тыс. до 1 млн рублей, а в случае его гибели, семье будут перечислены 3 млн рублей.
Главы некоторых регионов установили собственные дополнительные денежные выплаты для мобилизованных и их семей. Например, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, каждому мобилизованному крымчанину будут единоразово выплачены 200 тыс. рублей, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал каждому призванному из Москвы (независимо от прописки) ежемесячную доплату 50 тыс. рублей.
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 18:18
В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных

Есть ли запрет на выезд

С момента объявления мобилизации все граждане, которые состоят на воинском учете, не должны уезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов или органов исполнительной власти (статья 21 закона о мобилизационной подготовке).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разъяснения о возможном закрытии границ всем, кто подлежит частичной мобилизации, будут подготовлены правительством в ближайшее время. Но по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вводить на правительственном уровне ограничения не планируется, если они и появятся, то только в регионах проведения специальной военной операции.

Сроки частичной мобилизации

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября 2022 года. В соответствии с указом "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", подписанным в этот же день, частичная мобилизация может быть закончена после того, как президент примет об этом решение.
Студенты - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 22:05
Минобрнауки открыло горячую линию для учащихся о частичной мобилизации

Законодательство

Основным законом, который регулирует, устанавливает права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан, является федеральный закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
Закон ссылается на следующие нормативные акты:

Вопросы по частичной мобилизации

Официальные структуры так отвечают на часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации.

Сколько призовут людей во время частичной мобилизации

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Количество и сроки для каждого субъекта Федерации определяются разные.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 21:24
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов

Призовут ли срочников на фронт

При частичной мобилизации военнослужащие срочной службы призываться не будут.

Призыв коснется тех, кто живет за границей?

Все граждане России, которые проживают за границей постоянно и не состоят на воинском учете в нашей стране, призываться не будут. Мобилизация может коснуться лишь тех, кто временно уехал и состоит на воинском учете по месту жительства.

Работников каких организаций не призовут

Под частичную мобилизацию не подпадают:
  • специалисты в сфере IT;
  • российские операторы связи;
  • организации в сфере информации;
  • организации, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка;
  • сотрудники оборонных предприятий.
Но только те, которые имеют высшее образование и работают полный день.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 20:13
Минцифры против льгот только для военных IT-специалистов

Могут ли во время частичной мобилизации изымать автомобили

Военно-транспортная обязанность распространяется на:
  • федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ;
  • органы местного самоуправления и организации, которые являются собственниками транспортных средств и организации, которые обеспечивают их работу (аэропорты, причалы, нефтебазы, ремонтные и автозаправочные станции и прочее).
У частных лиц транспортные средства могут изыматься только при объявлении военного положения в стране.
Перечень ТС, подлежащих изъятию указан в Приказе Министра обороны РФ от 14 марта 2014 г. №151 "Об утверждении Перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям"
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 15:53
СПЧ предложил дать отсрочку от частичной мобилизации незаменимым работникам

Какие обязанности в рамках мобилизации есть у организаций

Организации обязаны:
  • создавать мобилизационные органы, проводить мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности;
  • разрабатывать мобилизационные планы;
  • проводить мероприятия по подготовке производства для обеспечения выполнения мобилизационных заданий в военное время;
  • выполнять мобилизационные задания;
  • при объявлении мобилизации, переводить производство на работу в условиях военного времени;
  • помогать работе военных комиссариатов в мирное время и во время мобилизации;
  • предоставлять в соответствии с законодательством РФ здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные и другие материальные средства в соответствии с планами мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков;
  • создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих организациях, обеспечивать представление отчетности по бронированию (п. 1 ст. 9 Закона № 31-ФЗ).
Закон № 31-ФЗ запрещает организациям отказываться от заключения контрактов о выполнении мобилизационных заданий, за исключением того, если их возможности не позволяют выполнить эти задания (п. 2 ст. 9 Закона № 31-ФЗ).
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииГосдума РФСовет Федерации РФСергей Аксенов (политик)Вячеслав ВолодинСергей ШойгуУкраинаДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала