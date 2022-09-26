16:10 26.09.2022 (обновлено: 19:40 26.09.2022)
Частичная мобилизация: кто подлежит призыву, кому положена отсрочка
Частичная мобилизация
Оглавление
- Частичная мобилизация
- Что это такое
- Зачем ее проводят
- Кто подлежит частичной мобилизации
- Категории годности
- Военно-учетная специальность
- Порядок призыва
- Куда явиться
- Необходимые документы
- Сроки
- Кто не подлежит частичной мобилизации
- Ответственность за неявку по повестке
- Что будет с работой
- Что будет с кредитами
- Сколько будут платить мобилизованным
- Дополнительные выплаты или льготы
- Есть ли запрет на выезд
- Сроки частичной мобилизации
- Законодательство
- Вопросы по частичной мобилизации
- Сколько призовут людей во время частичной мобилизации
- Призовут ли срочников на фронт
- Призыв коснется тех, кто живет за границей?
- Работников каких организаций не призовут
- Могут ли во время частичной мобилизации изымать автомобили
- Какие обязанности в рамках мобилизации есть у организаций
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране. Что это значит, в чем заключается суть частичной мобилизации в России, кто подлежит призыву на военную службу, есть ли ограничения по возрасту, кому положена отсрочка, свежие новости о льготах и выплатах для мобилизованных - в материале РИА Новости.
Частичная мобилизация
Согласно федеральному закону № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", мобилизация - это комплекс мероприятий по переводу вооруженных сил страны, ее экономики и органов власти на работу в условиях военного времени. Мобилизация может быть общей и частичной, в первом случае она касается широкого круга населения и определяется федеральным законом, во втором - может быть ограничена регионально или другими параметрами, которые устанавливает постановление правительства. Утром 21 сентября президент России страны В.В. Путин объявил о частичной мобилизации в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
Что это такое
Специальной статьи, определяющей, что такое частичная мобилизация, в законе не существует. Это словосочетание упоминается в документе в статье 1, пункте 2, статье 4, пункте 3, параграфе 6 и всегда в совокупности с общей мобилизацией. Границу между общей и частичной мобилизацией определяет президент, поэтому отличаются они только формой проведения: при частичной повестки получает определенная группа населения, но глава страны имеет право расширять круг граждан, подлежащих мобилизации.
Зачем ее проводят
Объявленная частичная мобилизация необходима прежде всего, чтобы закреплять и контролировать территории, находящиеся за линией фронта. Как объяснил глава Минобороны России Сергей Шойгу: "Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта - это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается, в первую очередь, для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию".
Кто подлежит частичной мобилизации
Указ о частичной мобилизации не уточняет, какие категории населения подлежат призыву, но в официальном обращении В.В. Путина четко очерчен круг граждан, которых коснется мобилизация: это в первую очередь те, кто ранее проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в настоящий момент находится в запасе, имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специальности (ВУС). Призываются офицеры запаса, рядовой и сержантский состав со следующими возрастными ограничениями:
- —рядовые, сержанты - до 35 лет;
- —младшие офицеры - до 50 лет;
- —старшие офицеры - до 55 лет.
Женщины могут призываться на должности медработников и некоторых других военно-учетных специальностей (например, имеющие образование в сфере картографии, геодезии, связи, информационных технологий, полиграфии, оптики, метеорологии), но пока потребность в этом минимальна.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Категории годности
Существует пять категорий годности к военной службе:
- —А - годен;
- —Б - годен с незначительными ограничениями;
- —В - ограниченно годен;
- —Г - временно не годен;
- —Д - не годен.
К какой именно категории принадлежит военнообязанный, можно посмотреть на 11-ой странице военного билета. В период частичной мобилизации призыву подлежат граждане с категориями А, Б, В, об этом сообщается на правительственном портале "Объясняем.рф".
Военно-учетная специальность
Особой очередности призыва запасников нет, приоритет отдается подходящей военно-учетной специальности призывника, которая указывается на 11 странице военного билета. ВУС получают обычно во время службы в армии и она может не совпадать с гражданской, но мобилизованные на службу граждане будут заниматься именно тем, что прописано в военном билете. Такую специальность могут иметь и те, кто никогда не проходил службу в армии, например это касается девушек-медработников, хотя они и не подлежат призыву.
На данный момент в приоритете (по данным Министерства обороны России):
- —артиллеристы;
- —стрелки;
- —танкисты;
- —водители;
- —механики-водители.
Порядок призыва
Военные комиссариаты направляют призывникам повестки, распоряжения и мобилизационные предписания. Закон № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соответствии с законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", все эти документы граждане должны получать только лично и под роспись. Повестки могут вручать как работники военных комиссариатов, так и руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы или учебы призывника. Если все перечисленные способы исполнить не удалось, то эта обязанность переходит в органы внутренних дел (после письменного обращения военкомата), в соответствии с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ.
Куда явиться
После получения повестки призывник обязан прийти в военный комиссариат, срок явки указывается в документе. Это не означает, что гражданина сразу же отправят на место прохождения службы, сначала ему необходимо пройти медицинскую комиссию, которая определит категорию годности к военной службе. После прохождения медосвидетельствования призывнику снова вручается повестка, в которой указана причина "для отправки к месту прохождения военной службы" и дата призыва (Постановление Правительства России от 11 ноября 2006 года). Затем военнослужащий отправится к месту прохождения дополнительной военной подготовки, которая продлится не меньше месяца.
Необходимые документы
В военный комиссариат необходимо взять следующие документы:
- —паспорт, военный билет, учетно-послужную карточку, мобилизационное предписание или повестку;
- —удостоверение на право управления автомобилем и другой техникой (если есть);
- —специалистам продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения - санитарную книжку.
Лучше всего сделать и ксерокопии документов.
Сроки
Срок явки в военкомат указывается в повестке, обычно дается три дня после ее вручения.
Кто не подлежит частичной мобилизации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках частичной мобилизации не будут призываться следующие категории граждан:
- —забронированные (работники предприятий ОПК);
- —признанные временно негодными по состоянию здоровья;
- —занятые постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I группы;
- —имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет или воспитывающие без матери хотя бы одного ребенка до 16 лет;
- —граждане, матери которых имеют четырех и более детей до 8 лет и воспитывающие их без мужа;
- —военные пенсионеры, находящиеся в отставке, снятые с воинского учета по состоянию здоровья или имеющие возраст более 55 лет;
- —имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие преступления;
- —проходящие срочную службу в рядах российской армии;
- —постоянно проживающие за границей и не состоящие на воинском учете россияне;
- —имеющие на иждивении трех и более детей до 16 лет и жену на сроке беременности не менее 22 недель;
- —студенты.
А также, специалисты с соответствующим образованием, работающие:
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДевушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
- —в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
- —в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
- —в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем, редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации, вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве, распространении продукции средств массовой информации;
- —в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Минцифры заявило, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты ИТ, связи и медиа.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска
Ответственность за неявку по повестке
Ранее существовала ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ (штраф от 500 до 3000 рублей), ст. 328 УК РФ за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы предусматривает штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. 21 сентября Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за военные проступки, теперь неявка по повестке и дезертирство (неявка по повестке без уважительных причин дольше 1 месяца и самовольное оставление места службы в период мобилизации или военных действий) караются лишением свободы от 5 до 10 лет.
Наказывать не будут (ст. 7 закона "О воинской обязанности и военной службе") тех, кто не явился по повестке по следующим причинам:
- —получение заболевания или увечья, повлекшего утрату работоспособности;
- —в связи с тяжелым заболеванием родных (отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя) или присутствием на их похоронах;
- —по обстоятельствам, не зависящим от гражданина, или из-за препятствия непреодолимой силы;
- —и другим причинам, которые призывная комиссия или суд признают уважительными.
Но каждую из этих причин необходимо подтвердить документально.
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Что будет с работой
Работодатели обязаны сохранить за мобилизованным рабочее место, необходимые поправки в Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году" внесены. Это правило распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Трудовые договоры будут не расторгаться, а приостанавливаться на время прохождения работником военной службы, а работодатель может принимать временных работников на место мобилизованного, пока тот не вернется обратно.
Что будет с кредитами
23 сентября, 16:35Мобилизованные граждане имеют право на налоговые льготы
Сколько будут платить мобилизованным
Денежное довольствие военнослужащих, призванных во время частичной мобилизации, будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту (пункт 3 Указа №647). С каждым призванным расчет будет вестись индивидуально, сумма зависит от воинского звания и должности, на которой он будет выполнять свои обязанности.
Дополнительные выплаты или льготы
При расчете денежного довольствия участников СВО учитываются и дополнительные выплаты:
- —два оклада по воинской должности в сутки;
- —суточные выплаты за службу за пределами РФ;
- —денежное довольствие.
А также дополнительные выплаты за участие в активных наступательных действиях (например, за уничтожение военной техники противника и прочее). Кроме того, все участники боевых действий получают статус ветеранов и связанные с ним федеральные и региональные льготы:
- —ежемесячную денежную выплату (в 2022 году - это 3481,85 рубля);
- —компенсацию по оплате ЖКХ;
- —преференции по пенсионному обеспечению;
- —освобождение от налога на имущество (на один объект каждого вида);
- —бесплатный проезд, лекарства и путевки в санатории.
В случае ранения, военный получит выплату (в зависимости от тяжести) от 500 тыс. до 1 млн рублей, а в случае его гибели, семье будут перечислены 3 млн рублей.
Главы некоторых регионов установили собственные дополнительные денежные выплаты для мобилизованных и их семей. Например, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, каждому мобилизованному крымчанину будут единоразово выплачены 200 тыс. рублей, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал каждому призванному из Москвы (независимо от прописки) ежемесячную доплату 50 тыс. рублей.
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Есть ли запрет на выезд
С момента объявления мобилизации все граждане, которые состоят на воинском учете, не должны уезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов или органов исполнительной власти (статья 21 закона о мобилизационной подготовке).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разъяснения о возможном закрытии границ всем, кто подлежит частичной мобилизации, будут подготовлены правительством в ближайшее время. Но по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вводить на правительственном уровне ограничения не планируется, если они и появятся, то только в регионах проведения специальной военной операции.
Сроки частичной мобилизации
Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября 2022 года. В соответствии с указом "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", подписанным в этот же день, частичная мобилизация может быть закончена после того, как президент примет об этом решение.
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Законодательство
Основным законом, который регулирует, устанавливает права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан, является федеральный закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
Закон ссылается на следующие нормативные акты:
- —федеральный закон "Об обороне";
- —федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации";
- —федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".
Вопросы по частичной мобилизации
Официальные структуры так отвечают на часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации.
Сколько призовут людей во время частичной мобилизации
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Количество и сроки для каждого субъекта Федерации определяются разные.
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Призовут ли срочников на фронт
При частичной мобилизации военнослужащие срочной службы призываться не будут.
Призыв коснется тех, кто живет за границей?
Все граждане России, которые проживают за границей постоянно и не состоят на воинском учете в нашей стране, призываться не будут. Мобилизация может коснуться лишь тех, кто временно уехал и состоит на воинском учете по месту жительства.
Работников каких организаций не призовут
Под частичную мобилизацию не подпадают:
- —специалисты в сфере IT;
- —российские операторы связи;
- —организации в сфере информации;
- —организации, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка;
- —сотрудники оборонных предприятий.
Но только те, которые имеют высшее образование и работают полный день.
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Могут ли во время частичной мобилизации изымать автомобили
Военно-транспортная обязанность распространяется на:
- —федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ;
- —органы местного самоуправления и организации, которые являются собственниками транспортных средств и организации, которые обеспечивают их работу (аэропорты, причалы, нефтебазы, ремонтные и автозаправочные станции и прочее).
У частных лиц транспортные средства могут изыматься только при объявлении военного положения в стране.
Перечень ТС, подлежащих изъятию указан в Приказе Министра обороны РФ от 14 марта 2014 г. №151 "Об утверждении Перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, и Порядка учета транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям"
Какие обязанности в рамках мобилизации есть у организаций
Организации обязаны:
- —создавать мобилизационные органы, проводить мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности;
- —разрабатывать мобилизационные планы;
- —проводить мероприятия по подготовке производства для обеспечения выполнения мобилизационных заданий в военное время;
- —выполнять мобилизационные задания;
- —при объявлении мобилизации, переводить производство на работу в условиях военного времени;
- —помогать работе военных комиссариатов в мирное время и во время мобилизации;
- —предоставлять в соответствии с законодательством РФ здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные и другие материальные средства в соответствии с планами мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков;
- —создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих организациях, обеспечивать представление отчетности по бронированию (п. 1 ст. 9 Закона № 31-ФЗ).
Закон № 31-ФЗ запрещает организациям отказываться от заключения контрактов о выполнении мобилизационных заданий, за исключением того, если их возможности не позволяют выполнить эти задания (п. 2 ст. 9 Закона № 31-ФЗ).