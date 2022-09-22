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Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы
Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы - РИА Новости, 22.09.2022
Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы
Работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях, сообщил журналистам министр труда и... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T21:07
2022-09-22T21:07
2022-09-22T21:09
частичная мобилизация в россии
россия
антон котяков
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Министр также отметил, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя, работодатель должен сохранить за ним место, а трудовой договор на время службы приостанавливается.На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников, пояснил Котяков.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818684356.html
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частичная мобилизация в россии, россия, антон котяков, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Частичная мобилизация в России, Россия, Антон Котяков, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
21:07 22.09.2022 (обновлено: 21:09 22.09.2022)
Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы
Котяков: призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение прежних условий работы