https://ria.ru/20220922/rabota-1818802210.html

Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы

Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы - РИА Новости, 22.09.2022

Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы

Работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях, сообщил журналистам министр труда и... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T21:07

2022-09-22T21:07

2022-09-22T21:09

частичная мобилизация в россии

россия

антон котяков

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Министр также отметил, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя, работодатель должен сохранить за ним место, а трудовой договор на время службы приостанавливается.На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников, пояснил Котяков.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818684356.html

россия

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частичная мобилизация в россии, россия, антон котяков, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)