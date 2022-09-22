Рейтинг@Mail.ru
Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/rabota-1818802210.html
Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы
Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы - РИА Новости, 22.09.2022
Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы
Работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях, сообщил журналистам министр труда и... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T21:07
2022-09-22T21:09
частичная мобилизация в россии
россия
антон котяков
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818419601_73:385:2643:1831_1920x0_80_0_0_bb1072782525af77d4de206bcee0f50f.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Министр также отметил, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя, работодатель должен сохранить за ним место, а трудовой договор на время службы приостанавливается.На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников, пояснил Котяков.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818684356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818419601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73807be1135b2717a0ce2bb269281db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, россия, антон котяков, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Частичная мобилизация в России, Россия, Антон Котяков, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
21:07 22.09.2022 (обновлено: 21:09 22.09.2022)
 
Призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение условий работы

Котяков: призванным по частичной мобилизации гарантируют сохранение прежних условий работы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМолодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы
Молодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях", — сказал он.
Министр также отметил, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя, работодатель должен сохранить за ним место, а трудовой договор на время службы приостанавливается.
На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников, пояснил Котяков.
Военные сборы военнослужащих запаса - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 14:30Специальная военная операция на Украине
Призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц
 
Частичная мобилизация в РоссииРоссияАнтон КотяковОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала