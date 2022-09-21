https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, заявил в среду министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:56
2022-09-21T09:56
2022-09-21T11:20
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире "России 24"."Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, - она больше 1 000 километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация", - сказал генерал армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Россия, Частичная мобилизация в России
09:56 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
Шойгу: частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения