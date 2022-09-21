https://ria.ru/20220921/kontrol-1818338534.html

Шойгу назвал задачи частичной мобилизации

Шойгу назвал задачи частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Шойгу назвал задачи частичной мобилизации

Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, заявил в среду министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:56

2022-09-21T09:56

2022-09-21T11:20

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы рф

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799481383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b26e7a4ff77e0248de51fceb5c0b989.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире "России 24"."Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, - она больше 1 000 километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация", - сказал генерал армии.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии