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Шойгу назвал задачи частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации
Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, заявил в среду министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:56
2022-09-21T11:20
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире "России 24"."Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, - она больше 1 000 километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация", - сказал генерал армии.
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сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Россия, Частичная мобилизация в России
09:56 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Шойгу назвал задачи частичной мобилизации

Шойгу: частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения

© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийские военнослужащие на блокпосту
Российские военнослужащие на блокпосту - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Российские военнослужащие на блокпосту. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 км и освобожденных территорий, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире "России 24".
"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, - она больше 1 000 километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация", - сказал генерал армии.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВооруженные силы РФРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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