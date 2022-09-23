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Минобороны уточнило категории граждан, которые не попадут под мобилизацию - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818890237.html
Минобороны уточнило категории граждан, которые не попадут под мобилизацию
Минобороны уточнило категории граждан, которые не попадут под мобилизацию - РИА Новости, 23.09.2022
Минобороны уточнило категории граждан, которые не попадут под мобилизацию
Министерство обороны России опубликовало список отраслей, сотрудников которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:52
2022-09-23T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало список отраслей, сотрудников которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации.Так, речь идет о сотрудниках:Основанием для освобождения от призыва по частичной мобилизации будут списки, подаваемые руководителями организаций в Генштаб.Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
11:52 23.09.2022 (обновлено: 13:51 23.09.2022)
 
Минобороны уточнило категории граждан, которые не попадут под мобилизацию

Минобороны: специалисты IT, связи, финансов и СМИ не попадут под частичную мобилизацию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСотрудник в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Сотрудник в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало список отраслей, сотрудников которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации.
"Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки", — говорится в сообщении ведомства.
Так, речь идет о сотрудниках:
  • аккредитованных организаций, работающих в сфере информационных технологий, участвующих в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений и обеспечении работы информационной инфраструктуры;
  • российских операторов связи, задействованных в обеспечении безопасности и работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;
  • системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующих в производстве и распространении продукции СМИ;
  • организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Основанием для освобождения от призыва по частичной мобилизации будут списки, подаваемые руководителями организаций в Генштаб.
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Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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