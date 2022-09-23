https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818890237.html

Минобороны уточнило категории граждан, которые не попадут под мобилизацию

Минобороны уточнило категории граждан, которые не попадут под мобилизацию - РИА Новости, 23.09.2022

Минобороны уточнило категории граждан, которые не попадут под мобилизацию

Министерство обороны России опубликовало список отраслей, сотрудников которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:52

2022-09-23T11:52

2022-09-23T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало список отраслей, сотрудников которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации.Так, речь идет о сотрудниках:Основанием для освобождения от призыва по частичной мобилизации будут списки, подаваемые руководителями организаций в Генштаб.Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии