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Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ

Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ - РИА Новости, 23.09.2022

Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ

В середине февраля 2022 года руководители Луганской (ЛНР) и Донецкой народных республик (ДНР) попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T01:18

2022-09-23T01:18

2022-09-23T01:18

справки

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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В середине февраля 2022 года руководители Луганской (ЛНР) и Донецкой народных республик (ДНР) попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее были освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Также в ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсон и Запорожье объявили о планах войти в состав России. Референдумы по этому вопросу пройдут в регионах 23-27 сентября. По данным члена совета временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, площадь освобожденных территорий, на которых пройдут референдумы, – около 113 тысяч квадратных километров. Население России после проведения референдумов о включении в состав страны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может увеличиться на пять-шесть миллионов человек. В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до восьми-девяти миллионов человек. Донецкая народная республика (днр)Донецкая народная республика (в границах Донецкой области) расположена на юге Восточно-Европейской равнины. Граничит с Украиной (Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областями), Россией и Луганской народной республикой. С юга омывается Азовским морем.ДНР является демократическим правовым социальным государством. По форме правления – президентская республика. Крупные города: Донецк, Макеевка, Горловка.Город Донецк возник в начале 1860-х годов как шахтерский поселок, где в 1869 году английским предпринимателем Джоном Юзом (отсюда первоначальное название города – Юзовка, сохранявшееся до 1924 года) был построен металлургический завод. В революцию 1905-1907 годов город был один из центров забастовочного движения, в декабре 1905 года в Юзовке функционировал Совет рабочих депутатов, была создана боевая дружина рабочих. В мае 1917 года получил статус города. В конце 1917 года в городе была установлена советская власть. В январе/феврале – марте 1918 года входил в состав Донецко-Криворожской советской республики в составе РСФСР. На втором Всеукраинском съезде Советов 17-19 марта 1918 года был включен в Украинскую Советскую республику. После подписания Брестского мира (1918), в конце апреля 1918 года был оккупирован германскими войсками и до конца 1918 года входил в состав Украинской державы гетмана Павла Скоропадского. С декабря 1918 года в районе Юзовки шли упорные бои между частями Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) и Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), в мае 1919 года в городе закрепились части ВСЮР.В декабре 1919 года в ходе наступления РККА в городе была восстановлена советская власть. С конца XIXвека край переживал промышленный бум, строились металлургические и машиностроительные заводы, железные дороги, рудники. В Донбасс устремились тысячи рабочих из центральной России, быстро росли поселки и города. В годы первых пятилеток здесь сформировалась топливно-металлургическая база Украины и СССР.2 июля 1932 года в составе Украинской ССР была образована Донецкая область. 3 июня 1938 года разделена на Сталинскую и Ворошиловградскую (ныне Луганская) области.С началом Великой Отечественной войны часть промышленных предприятий была эвакуирована. 20 октября 1941 года Донецк был оккупирован германскими войсками. В нем и прилегающих районах действовали три концлагеря (в них погибло 92 тысячи человек) и еврейское гетто (погибло три тысячи человек). Сопротивление оккупантам оказывало сильное антифашистское подполье. 8 сентября 1943 года был освобожден советскими войсками в ходе Донбасской наступательной операции.9 ноября 1961 года Сталинская область была переименована в Донецкую. После распада СССР была в составе Украины. В 2014 году вследствие недовольства новым руководством Украины, пришедшим к власти в результате государственного переворота, в юго-восточных регионах начались протестные акции. 13 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александра Турчинов в связи с событиями на востоке страны объявил о "широкомасштабной антитеррористической операции" с привлечением ВСУ. 11 мая 2014 года в Донецкой области состоялся референдум о самоопределении. 12 мая на основании декларации о суверенитете от 7 апреля была провозглашена независимость.Кроме России независимость ДНР признали Луганская народная республика, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, КНДР и Сирия. Официальный Киев независимость ДНР не признал. С 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса на территории ДНР при участии ВС России проводится специальная военная операция. В результате действий союзных сил освобождена большая часть республики в ее административных границах, в том числе крупный портовый город Мариуполь.Площадь территории (в границах Донецкой области Украины) – 26,5 тысяч квадратных километров. По данным Главного управления статистики ДНР, по состоянию на 1 марта 2022 года, численность постоянного населения составляла около 2,198 миллиона человек. По данным Минфина Украины на 1 февраля 2022 года, численность населения Донецкой области – 4,056 миллиона человек. В составе Украины Донецкая область была самой большой по численности населения, средняя плотность населения составляла около 187 человек на квадратный километр. Официальный ВВП Донецкая народная республика не публикует. Промышленность Донецкой народной республики – это почти целиком наследие СССР. В период нахождения в составе Украины в Донецкой области были развиты следующие отрасли экономики: металлургическая промышленность, машиностроение, химическая и угольная промышленность, электроэнергетика, пищевая и легкая промышленность. Здесь находятся месторождения каменного угля; каменной соли; известняков и доломитов; огнеупорных и керамических глин; каолина; ртути; асбеста; гипса; мела; строительного и облицовочного камня. Основу экономики ДНР в 2020 году составляли металлургия (36% промышленности) и производство электроэнергии (27%). На пищевую промышленность приходилось 12%, на добычу ресурсов – 9%. По данным министерства промышленности и торговли ДНР, экономика республики является экспортноориентированной. Более 80% экспорта приходится на металлургическую промышленность. Предприятия ДНР экспортируют чугун, катанку, сортовой прокат, кокс, трубы, кабель и проволоку.Основные предприятия: Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Макеевский кабельный завод, Харцызский кабельный завод "Энерго" Харцызский трубный завод и др. По информации министерства промышленности и торговли ДНР, все предприятия республики, кроме двух, экспортируют свою продукцию исключительно в Россию и ЛНР. Только ООО "Донметэкспо", производящее 11 900 тонн чугуна в год, экспортирует свою продукцию в Турцию, а Донецкий завод высоковольтных опор мощностью 40 000 тонн металлоконструкций (в основном опор линий электропередач) поставляет их, кроме России, в "страны Европы, Азии, Африки, Южной Америки".Луганская народная республика (ЛНР)Луганская народная республика (в границах Луганской области) расположена на юге Восточно-Европейской равнины. Граничит с Украиной (Харьковской областью), Россией и Донецкой народной республикой. ЛНР является демократическим правовым социальным государством. По форме правления – президентская республика.Крупные города: Луганск, Красный Луч, Алчевск.Город Луганск был основан в 1795-1796 годах как поселок при строившемся по указу императрицы Екатерины II Луганском литейном заводе. Поселок получил название Луганский Завод. Предприятие создавалось для обеспечения Черноморского флота и береговых крепостей орудиями и снарядами; со второй трети XIX века на заводе изготавливались произведения художественного литья. В 1878 году было открыто движение по железнодорожной линии Дебальцево – Луганский Завод, в 1898 году – Луганск – Миллерово. В 1882 году Луганский Завод был объединен с селением Каменный Брод в город Луганск, который был центром Славяносербского уезда Екатеринославской губернии (1882-1920). В 1887 году литейный завод был закрыт; в 1895 году на его месте был открыт патронный завод, в 1896 году – паровозостроительный завод и ряд других предприятий, на которых в начале XXвека работало около 10 тысяч человека. 8 ноября (20 октября по старому стилю) 1917 года в Луганске была установлена советская власть. Во время Гражданской войны (1917-1922) в апреле – ноябре 1918 года город был оккупирован германскими и австрийскими войсками. В ноябре 1918 года – декабре 1919 года Луганск неоднократно переходил из рук в руки. 24 декабря 1919 года городом окончательно овладели части Красной Армии. В разные годы Луганск был административным центром, уездным, районным, окружным центром Донецкой губернии, затем Донецкой области УССР. Луганская область образована 3 июня 1938 года как Ворошиловградская область (была выделена из Донецкой области; была названа в честь государственного и военного деятеля Климента Ворошилова). В 1958 году переименована в Луганскую, в 1970 году – в Ворошиловградскую, в 1990 году – вновь в Луганскую. 17 июля 1942 года Луганск был оккупирован германскими войсками, освобожден 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской наступательной операции. После распада СССР Луганская область была в составе Украины. В 2014 году вследствие недовольства новым руководством Украины, пришедшим к власти в результате государственного переворота, в юго-восточных регионах страны начались протестные акции. 13 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в связи с событиями на востоке страны объявил о "широкомасштабной антитеррористической операции" с привлечением ВСУ. 11 мая 2014 года в Луганской области состоялся референдум о самоопределении. 12 мая 2014 года на основании декларации о суверенитете от 27 апреля была провозглашена независимость. Кроме России независимость ЛНР признали Донецкая народная республика, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, КНДР, Сирия. Официальный Киев независимость ЛНР не признал. С 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса на территории ЛНР при участии ВС России проводится специальная военная операция. В результате действий союзных сил освобождена вся территория республики в ее административных границах.Площадь территории (в границах Луганской области Украины) – 26,7 тысяч квадратных километров. Численность постоянного населения ЛНР (на 1 мая 2022 года, по данным Госкомстата ЛНР) – около 1,39 миллиона человек (информация приведена по территориям, которые по состоянию на 19 февраля 2022 года были подконтрольны органам государственной власти Луганской народной республики).По данным Минфина Украины на 1 февраля 2022 года, численность населения Луганской области – 2,1 миллиона человек. Официальный ВВП Луганская народная республика не публикует. В период нахождения в составе Украины промышленный потенциал – это многоотраслевой комплекс с ведущими отраслями тяжелой промышленности. Лидировал топливно-энергетический комплекс. В нем основная роль принадлежала добывающей промышленности. В Луганской области были развиты следующие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтехимическая, пищевая, деревообрабатывающая, текстильная промышленность и промышленность строительных материалов. Известно, что в 2021 году 73% экспорта ЛНР составляла металлургическая продукция. Основные предприятия: "Краснодонуголь", "Ровенькиантрацит", Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод. По данным украинского исследовательского центра YouControl, из 1000 крупнейших предприятий страны в Луганской области в 2020 году было зарегистрировано только шесть. На сайте Министерства промышленности и торговли ЛНР в разделе "металлургия" говорилось о трех металлургических предприятиях – заводе "Сантехдеталь", Стахановском заводе ферросплавов и Лутугинском научно-производственном валковом комбинате, при этом об их производственных показателях не упоминалось. Херсонская областьХерсонская область располагается в степной зоне, а также делится нижним течением реки Днепр на две части – правобережную и левобережную. Территориально область граничит на севере с Днепропетровской областью Украины, с Крымским полуостровом на юге, на востоке – с Запорожской областью и на западе – с Николаевской областью Украины. Херсонская область имеет выход к Азовскому морю с юго-востока и к Черному с юго-запада. Портами Черного моря являются Херсон и Скадовск. Крупные города: Херсон, Новая Каховка, Каховка. На месте современного Херсона в 1737 году, во время русско-турецкой войны (1735-1739), отрядом российских войск был возведен Александр-шанец (разрушен в 1738 году, возобновлен в период русско-турецкой войны 1768-1774 годов). 29 июня (18 июня по старому стилю) 1778 года на месте укрепления императрицей Екатериной II было принято решение об основании города Херсона (назван в честь древнего города Херсонеса). 30 октября (19 октября по старому стилю) 1778 года были заложены город, Адмиралтейство (открыто в 1783 году, закрыто в 1827 года) и крепость (существовала до 1835 года). Херсон был уездным городом Новороссийской губернии (1778-1783, 1796-1802), Екатеринославского (1783-1795) и Вознесенского (1795-1796) наместничеств, Николаевской губернии (1802-1803) и Херсонской губернии (1803-1920). В 1785-1794 годах в Херсоне размещалось управление Черноморским флотом (в 1794 году было переведено вместе с военным кораблестроением в Николаев). В 1847 году было открыто постоянное пароходное сообщение с Одессой, в 1849 году – с Николаевом, в 1907 году – движение по железнодорожной линии Николаев – Херсон. После падения самодержавия, в ноябре 1917 года – январе 1918 года город находился под контролем властей Украинской народной республики (в 1917-1920 годах (с перерывом) государственное образование, автономное в составе РСФСР, с января 1918 года – независимое). Советская власть была установлена в конце января 1918 года. В апреле – декабре 1918 года Херсон был занят австрийскими войсками, затем находился под контролем местной городской думы и военно-революционного комитета, в феврале 1919 года – признавших власть Украинской директории (центральный орган власти Украинской народной республики), одновременно, в январе – марте 1919 года, в городе размещались англо-французские и греческие войска. 9-10 марта 1919 года Херсон был захвачен отрядами атамана Николая Григорьева (руководитель вооруженных формирований на Украине в Гражданскую войну 1917-1922 годов). В мае – августе 1919 года Херсон был под контролем Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), в августе 1919 года – феврале 1920 года – Вооруженных сил Юга России. 3 февраля 1920 года был занят частями РККА.Херсон был уездным городом Херсонской (1920), Николаевской (1920-1922) и Одесской (1922-1923) губерний УССР. Население Херсона сильно пострадало от голода в 1921-1923 годах. В дальнейшем Херсон – районный и окружной центр Одесской губернии, а затем Одесской области УССР, Николаевской (1937-1944) области УССР. В Великую Отечественную войну Херсон был оккупирован германскими войсками 19 сентября 1941 года. Освобожден советскими войсками 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции.Херсонская область образована 30 марта 1944 года указом Президиума Верховного совета СССР "Об образовании Херсонской области в составе Украинской ССР".Территория, занимаемая Херсонской областью, была в дореволюционный период типичным аграрным районом; промышленность была представлена преимущественно переработкой сельско-хозяйственного сырья, мелким судостроением и производством несложного сельско-хозяйственного инвентаря. За годы социалистического строительства Херсонская область превратилась в развитый индустриально-аграрный район с высокоразвитым машиностроением, нефтеперерабатывающей, легкой и пищевой промышленностью. Электроэнергией область обеспечивали Каховская ГЭС и Херсонская ТЭЦ. После распада СССР была в составе Украины. В 1944-2020 годах Херсон – город областного подчинения Херсонской области, с 2020 – районный центр.С 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее Херсонская область перешла под контроль российских военных. Общая площадь – 28,5 тысяч квадратных километров. По данным Минфина Украины на февраль 2022 года, численность населения Херсонской области составляла около одного миллиона человек. Валовый региональный продукт в 2020 году (в фактических ценах) – 68 467 миллионов гривен. Основа экономики области – сельское хозяйство.Территория области занимает почти два миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий. В отраслевой структуре валовой продукции сельского хозяйства ведущее место принадлежит растениеводству.Херсонская область являлась одним из лидеров Украины по выращиванию овощей и бахчевых культур. Наличие развитой перерабатывающей промышленности позволяет перерабатывать произведенную продукцию непосредственно в области. В период нахождения области в составе Украины промышленный комплекс области составлял более 200 предприятий различных отраслей: машиностроение, пищевая и перерабатывающая, химическая и целлюлозно-бумажная, легкая промышленность, электроэнергетика. Традиционно приоритетным считается судостроение. Херсонская область владеет технологиями литейного производства черных и цветных металлов, переработки алюминия. Одним из основных промышленных направлений является машиностроение.Херсонский морской порт – старейший порт Украины, один из крупнейших. В конце 1970-х годов грузооборот порта приблизился к четырем миллионам тонн. В послевоенный период и до ввода в эксплуатацию портов Ильичевск и Южный, Херсонский морской порт входил в тройку лидеров на Черном море по объему грузоперевалочных работ. Через Херсонский морской порт экспортировалось зерно, лес, металл, марганцевая и железная руды, минеральные удобрения. После распада Советского Союза Херсонский морской порт реорганизовали в Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт", предприятие переживало кризис. После выхода из кризиса конца нулевых годов Херсонский морской порт совместными усилиями государственных и частных стивидоров нарастил свой грузооборот до уровня советских показателей. В 2015 году благодаря оттоку грузов из портов Азовского моря побил советский рекорд, обработав 4,134 миллиона тонн. Запорожская областьЗапорожская область расположена в юго-восточной части Украины и граничит с Херсонской, Днепропетровской, Донецкой областями. Южные границы области омываются водами Азовского моря, береговая линия которого в границах области превышает 300 километров. Крупные города: Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Токмак, Энергодар. История Запорожья началась в XVIIIвеке. В 1768 году Екатерина II начала войну против Османской империи и в 1770 году приняла решение построить Днепровскую оборонительную линию для защиты от нападений крымских татар – семь крепостей от днепровских порогов до Азовского моря. Самую северную и самую крупную крепость в честь командующего 1-й русской армией Александра Голицына назвали Александровской. Толчок развитию Александровска дала постройка в 1873 году ветки железной дороги на Екатеринослав (нынешний Днепр), а затем и на Севастополь. Таким образом, Александровск стал перевалочным пунктом для транзита хлеба через Одессу в Европу. В конце XIX– начале XXвеков Александровск стал центром машиностроения. Накануне Первой мировой войны в городе работало 47 заводов и фабрик, возник крупнейший в отрасли синдикат, объединявший 13 машиностроительных заводов. Во время Гражданской войны (1917-1922) в апреле-ноябре 1918 года был занят германо-австрийскими войсками. В ноябре-декабре 1918 года контролировался Украинской директорией, а в 1-й половине 1919 года – большевиками. В июле 1919 года был занят частями Вооруженных сил Юга России. В 1919-1920 годах несколько раз захватывался отрядами Нестора Махно. В январе 1920 года был взят частями РККА. В 1921 году переименован в Запорожье, в 1921-1922 годах – центр Запорожской губернии УССР.В 1939 году город стал центром новообразованной Запорожской области.Со строительством в 1927-1932 годах ДнепроГЭС Запорожье – один из крупнейших центров черной, цветной металлургии и энергетики СССР. Крупнейшими предприятиями города стали "Запорожсталь", "Днепроспецсталь", завод ферросплавов, алюминиевый. С началом Великой Отечественной войны предприятия города перешли на выпуск военной продукции. В августе – октябре 1941 года в связи с возникновением угрозы захвата города германскими войсками часть плотины ДнепроГЭС была взорвана. В 1941-1943 город был оккупирован германской армией. За время оккупации погибли свыше 44 тысяч жителей и свыше 58 тысяч были угнаны на принудительные работы в Германию, все промышленные строения уничтожены. Освобожден советскими войсками в ходе Запорожской наступательной операции 1943 года.С 1991 года – Запорожская область Украины.С 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, что составляет более 70% территории этого региона. Территория Запорожской области занимает 27,2 тысяч квадратных километров.Условно область делится на три природно-сельскохозяйственные зоны: зону степи (50,8%), степную засушливую (34,8%) и сухостепную (14,4%) зоны.По данным Минфина Украины на февраль 2022 года, численность населения области составляла 1,636 миллиона человек. Валовый региональный продукт в 2020 году (в фактических ценах) – 167 260 миллионов гривен. Особенностью Запорожской области является то, в что в регионе сочетается и промышленная мощь, и развитое сельское хозяйство. На черноземе, который не требует много минеральных удобрений, возделывалось не менее 12% пшеницы и 16% украинского ячменя. Кроме того, в Запорожье огромные территории засеиваются подсолнечником.В области развиты черная и цветная металлургия, машиностроение, энергетика, химическая и нефтехимическая, пищевая и легкая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтическое производство.В регионе работают более 160 крупных промышленных предприятий, включая производителя сталей и чугуна "Запорожсталь", производителя специальных сталей "Днепроспецсталь", Запорожский железорудный комбинат, производителя графитированных электродов "Украинский графит", Запорожский алюминиевый комбинат, Титано-магниевый комбинат и др.Запорожская область является одной из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции и изделий пищевой промышленности.Область – флагман украинской электроэнергетики, здесь производится около 25% электроэнергии страны.В Запорожье находится знаменитая ДнепроГЭС, в Энергодаре – Запорожская тепловая электростанция (ТЭС) и Запорожская атомная электростанция (АЭС). Последняя является крупнейшей электростанцией Европы.Запорожская АЭС была построена в 1980-х годах. С момента ввода в эксплуатацию шестого энергетического блока в 1996 году, АЭС стала крупнейшей атомной станцией в Европе и третьей в мире с установленной мощностью почти 6 тысяч МВт. Ежегодно станция генерирует около 40 миллиардов кВт·ч электроэнергии, что составляет пятую часть общегодового производства электроэнергии на Украине и половину производства электричества на украинских атомных станциях.В городе Мелитополь расположены крупнейшее украинское локомотивное депо и завод ЗАЗ, в Бердянске – кабельный и резиновый заводы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область