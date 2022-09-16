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Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kherson-1817470669.html
Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил
Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил - РИА Новости, 16.09.2022
Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил
Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил, украинские издания распространяют ложную информацию, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T23:06
2022-09-16T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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ХЕРСОН, 16 сен — РИА Новости. Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил, украинские издания распространяют ложную информацию, заявил заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале."Все под контролем, Кисилевка находится на тех же позициях, Давыдов Брод на сегодня также находится под контролем Министерства обороны России. Все территории, которые были еще вчера или позавчера, мы говорим о Херсонской области, находятся под контролем российской армии", — уточнил он.Чиновник также подчеркнул, что сообщения украинских СМИ не соответствуют действительности.Накануне член Херсонской ВГА сообщил, что ВСУ пробуют атаковать область с нескольких направлений, но российские войска успешно подавляют эти попытки.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Вадимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220916/diversanty-1817401978.html
https://ria.ru/20220916/samolety-1817063678.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
23:06 16.09.2022 (обновлено: 23:36 16.09.2022)
 
Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о полном контроле над областью союзных войск

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Херсонской области
Военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Военнослужащий в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 16 сен — РИА Новости. Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил, украинские издания распространяют ложную информацию, заявил заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.
"Все под контролем, Кисилевка находится на тех же позициях, Давыдов Брод на сегодня также находится под контролем Министерства обороны России. Все территории, которые были еще вчера или позавчера, мы говорим о Херсонской области, находятся под контролем российской армии", — уточнил он.
Чиновник также подчеркнул, что сообщения украинских СМИ не соответствуют действительности.
"Бериславский район, Великая Александровка находятся на своих позициях. Завтра дадим информацию по Давыдову броду, где добивают все те украинские части, которые перебрались на левый берег Днепра", — добавил Стремоусов.
Накануне член Херсонской ВГА сообщил, что ВСУ пробуют атаковать область с нескольких направлений, но российские войска успешно подавляют эти попытки.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Вадимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

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